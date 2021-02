Scandi skincare: Los secretos escandinavos para cuidar la piel

El scandi skincare -que debe su nombre a su origen escandinavo- se relaciona con una filosofía minimalista, basada en la premisa “menos es más” que los nórdicos suelen aplicar a varios otros aspectos, como el diseño y la decoración. Se trata de rutinas de cuidado simples, que contrastan con la gran cantidad de pasos que involucra el método coreano que tanto furor ha causado por años.

La científica sueca Johanna Gillbro ha dedicado su carrera al estudio de la piel, interés que desarrolló a partir de su propio vitíligo. A los 17 años comenzó su investigación personal y con el tiempo se transformó en una de las personas más respetadas en el campo de la ciencia cosmética. Su libro The Scandinavian Skincare Bible: the definitive guide to understanding your skin es un éxito absoluto, y en él derriba mitos a partir de los resultados que se pueden apreciar en la salud de la piel en la cultura de cuidado nórdico, con planteamientos como lo dañino que puede ser su limpieza en las mañanas, el llamado a no confiar necesariamente en el resultado de productos caros, y especialmente en la redundancia que puede ser incorporar pasos que se asumen como básicos pero que en realidad no lo son. La invitación es a volver a lo simple.

La importancia de cuidar la piel, al igual que como se cuida al resto del cuerpo, es algo esencial en la visión escandinava; que la piel sea el órgano más expuesto invita a tener esa consciencia.

Especialistas como la reconocida dermatóloga Tiina Meder han declarado que el hábito de usar demasiados productos sólo logra ocluir, es decir, obstruir la piel. Es por eso que la idea de elegir únicamente lo que se ha probado que funciona en cada persona (y no más), tiene oportunidades reales de entregar buenos resultados, ya que además así se reduce la posibilidad de efectos secundarios no deseados. Obviamente, siempre considerando el tipo de piel, edad y objetivo a la hora de elegir los productos y jamás dejando de lado la hidratación, limpieza sin excesos y la protección solar durante el día.