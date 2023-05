“Mamá, si por un milagro tuviera la oportunidad de ser tu mamá, sería un tremendo privilegio. Podría mostrarte este nuevo mundo con más oportunidades de las que tuviste, donde nacer mujer ya no es una desventaja. Te enviaría a la universidad para que desarrollaras tus talentos. Te dejaría ser libre sin obviar la responsabilidad. Te mostraría que tu límite es el cielo, y que con esfuerzo y perseverancia, las cosas se pueden lograr.

Te inculcaría disciplina y método, para que generes confianza en ti misma y veas lo talentosa y capaz que eres. Te educaría libre para soñar y cumplir tus sueños. Que pudieras vivir una sexualidad sin culpas. No te podría prometer una infancia sin bullying, pero sí una mamá leona dispuesta a todo para defenderte. Me aseguraría que tus preocupaciones fueran jugar, divertirte y estudiar durante tu infancia, que no tuvieras que trabajar, cocinar, ni hacer labores del hogar a temprana edad.

Me aseguraría de que te sintieras protegida, amada, mimada y tuvieras la confianza para florecer como tú lo estimes y a tus tiempos. Trataría de enseñarte lejos de la crítica, y cuando te equivoques, que sepas que estaré ahí para cuando me necesites.

Te acompañaría a los deportes y academias que tú elijas. Tal como lo hiciste conmigo. Te enseñaría inglés y te llevaría de viaje, te mostraría el mundo. Te entregaría los mismos valores que me diste, que atesoro en mi corazón y hoy entrego a mi hijo. La compasión, empatía, generosidad, honestidad y la fe en Dios que tanto sentido le ha dado a nuestras vidas.

Pero lo que más me gustaría enseñarte, son dos cosas que yo he aprendido en estos 40 años: la primera es la gracia eterna que nos entrega Jesús, todo lo que necesitas es creer. La segunda y primordial, te enseñaría a amarte, a priorizarte y a cultivar tu relación contigo misma, que te va a acompañar por el resto de tu existencia. Sin duda estaría muy orgullosa de ti, porque sé que serías una gran hija. Te amo mamá. Gracias por tanto”.