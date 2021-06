10 consejos imprescindibles para postular a los Fondos Corfo

Hasta este viernes 26 de febrero, a las 15 horas, se recibirán las postulaciones para los programas Semilla Inicia y Semilla Expande de la Corporación de Fomento de la Producción, Fondos Corfo de alcance nacional y dirigidos a emprendedores que necesitan capital para impulsar el prototipo de una idea innovadora que tengan, o para aumentar las ventas de emprendimientos ya desarrollados. Serán aproximadamente 150 los emprendimientos que podrán adjudicarse el subsidio por programa.

Ambos fondos tienen un objetivo distinto y al que hay que tener ojo al momento de postular. Semilla Inicia está dirigido para prototipos de proyectos que aún están en la etapa de idea, al cual podrán postular personas naturales, mayores de 18 años y con residencia en Chile, o personas jurídicas sin ventas, con actividades menores a 18 meses en el SII -en caso de haberlas iniciado-. Los ganadores de este subsidio recibirán hasta 15 millones de pesos, no reembolsables, que cubrirán hasta 75% del costo total del proyecto que quieran impulsar.

Semilla Expande, en cambio, está dirigido a emprendimientos innovadores que ya cuenten con ventas y, según el sitio web de Corfo, tengan la “capacidad de llegar a nivel nacional, con potencial de internacionalizarse”. Podrán postular personas jurídicas, constituidas en Chile, con menos de 36 meses de inicio de actividades en SII -contados hacia atrás a partir de la fecha de apertura de las postulaciones- y un máximo de 60 millones de ventas netas facturadas en los últimos doce meses.

Las personas que ganen este fondo recibirán un cofinanciamiento de hasta 25 millones de pesos en una primera etapa, con la posibilidad de acceder a una extensión de hasta 20 millones adicionales en caso de tener un buen desempeño en el desarrollo de sus actividades, y que, al igual que Semilla Inicia, cubrirá hasta el 75% del costo total del proyecto.

Sin embargo, cada año son miles las personas que postulan y no logran obtener los fondos. Por este motivo, Felipe Ortega, gerente de Emprendimiento de Corfo, cuenta cuáles son los errores más comunes que cometen los postulantes, cómo prevenirlos, y qué recomendaciones seguir para tener mayores posibilidades de pasar la primera etapa de la postulación:

Primero, es importante revisar y leer bien las bases. Ortega enfatiza que lo primero que deben hacer las personas interesadas en los programas es descargar las bases disponibles en su sitio web, identificar en qué etapa se encuentra su proyecto y tener certeza respecto a qué fondo deben postular. “Ahora mismo coincide en que tenemos las dos postulaciones, el Semilla Inicia y Semilla el Expande, abiertas al mismo tiempo. Puede ser que a lo mejor un emprendedor se equivoque en postular y postule al Semilla Expande cuando debió haber postulado al Semilla Inicia”, explica Ortega.

Katherine Martínez fue una de las ganadoras del fondo Semilla Expande en 2019.

Katherine Martínez (37) fue una de las ganadoras del fondo Semilla Expande en la convocatoria del 2019. Es arquitecta y cofundadora de Woodnic, emprendimiento dedicado al diseño y la fabricación de productos para el hogar hechos con madera nativa de la región de La Araucanía. “Es importante ser súper consciente de qué etapa de desarrollo está tu emprendimiento para ver si es que el programa Corfo se ajusta o no. Por ejemplo, nosotros postulamos para internacionalizar nuestro proyecto”, cuenta.

Que el emprendimiento sea “dinámico”. Este es el punto crucial de la postulación: proponer una idea que sea innovadora y disruptiva. Desde Corfo, Felipe Ortega dice que ellos apoyan a los que llaman “emprendimientos dinámicos”, caracterizados por dar una solución innovadora a un problema que no está resuelto en el mercado, o bien darle un giro innovador a una solución existente.

Desde la ciudad de Iquique, Jo Ospina (41), fundadora de la empresa de diseño de ropa Soy Mosquetera y ganadora del programa Semilla Inicia 2020, explica que la innovación no necesariamente significa ofrecer un proyecto muy tecnológico o desarrollado con inteligencia artificial, sino que también se puede innovar desde el oficio. “Yo no me inventé nada, lo que hice fue innovar en un diseño y utilizar las herramientas que ya tenía: cierres, elásticos y botones. Creamos una penda que dure todo el embarazo, toda la lactancia y que además la puedas seguir usando como una prenda común y corriente”, resume la modista.

Hacer el proceso con anticipación. Ortega informa que, si bien los emprendedores interesados tienen hasta las 15 horas del 26 de febrero para enviar sus formularios, desaconseja dejarlo para el último día, pues pueden surgir imprevistos que obstaculicen su entrega. “Puede que la persona cuando esté haciendo o subiendo el formulario se le caiga o está lenta la conexión a internet en su casa y no alcance o se pase de la hora”, ejemplifica. Desde Corfo también recomiendan no subir archivos muy pesados y de preferencia utilizar los navegadores Internet Explorer o Google Chrome para rellenar el formulario.

Leer el formulario con atención y responder las preguntas con claridad. El gerente de Emprendimiento dice que el formulario se puede ir guardando en la página de Corfo, motivo por el que sugiere leer las preguntas con cuidado, responder con tiempo y escribir las respuestas con claridad.

Desde su experiencia, Katherine Martínez explica que demoró cerca de una semana en responder el formulario, pues hubo varias preguntas técnicas para las que requirió una investigación previa. “Hay algunas preguntas que te piden datos de cuál es el mercado que quieres alcanzar, y para eso hay que ir buscando información en internet, ir recopilando datos. Parece sencillo, pero detrás de cada una de las preguntas hay que prepararse”, acentúa.

Esta idea es secundada por Jo Ospina, quien confiesa haberse confundido cuando leyó el formulario por primera vez. “Lo primero es no asustarse con las preguntas. Para las personas que ejercemos oficio, se nos complica mucho la parte de administración o de finanzas. Lo principal es ir despacio, leyendo bien. Para la parte financiera puedes pedir ayuda a alguien que sepa. Eso no va a impedir que llegues a una postulación óptima”, sugiere la modista.

Otra recomendación es no pasarse de los 40 segundos al momento de hacer el video. Junto al formulario se debe enviar un video corto, donde el postulante debe hablar sobre los atributos de su proyecto, cómo se diferencia en el mercado y por qué debería ganar el subsidio. “Es un video que pueden hacer desde sus celulares, tal como un video que muchas personas suben en sus redes sociales”, explica Ortega. “No puede excederse de tiempo. Los evaluadores a los 40 segundos los cortan”, agrega el gerente de Emprendimiento de Corfo.

También es importante tener claro y consolidado el equipo de trabajo que ayudará a levantar el emprendimiento. Este es uno de los requisitos que tiene mayor puntaje en los criterios de evaluación, tanto para Semilla Inicia como Semilla Expande. Felipe Ortega sugiere tener definidos los roles de cada uno de los participantes del equipo al momento de presentar la idea. Además, desde la región de La Araucanía, Martínez recomienda armar, dentro de lo posible, redes de contacto con otros emprendedores. “Para los emprendedores solitos es muy difícil avanzar, pero si te empiezas a relacionar con otros proyectos, otros emprendedores, la colaboración te ayuda a salir adelante”, acota.

Asimismo, tanto Katherine Martínez como Jo Ospina recomiendan no solo centrarse en la idea misma, sino que también es necesario tener una planificación coherente a lo que se quiere lograr con el financiamiento. “Si tú estás innovando con un proyecto, no puedes decir que te vas a gastar 10 millones en sueldo y 4 millones en el prototipo. Porque es una cosa ilógica. Ellos (Corfo) van a ver cómo de verdad tienes estos dineros repartidos, para que al final el proyecto sea viable”, dice Ospina. A esto también se suma Ortega, quien recalca que si bien es importante tener una propuesta innovadora y ambiciosa, también tiene que ser realista en el periodo de tiempo que se dispone.

Además, el gerente de Emprendimiento recalca la importancia de seguir y revisar las redes sociales oficiales de Corfo, donde suben información acerca de talleres y charlas sobre los programas. “Hemos hecho un Facebook Live donde participaron más de 1500 personas. También un taller de cómo llenar el formulario, en el que participaron cerca de 700. Esas actividades que nosotros hacemos para poder ayudar en la postulación las vamos promocionando por las redes sociales de Corfo”, dice Ortega.

Jo Ospina sugiere no tener miedo en pedir ayuda en caso de dudas. “Mauricio, que es uno de mis asesores de Corfo, en una de las entrevistas que me hicieron decía: ‘sean como la Jo, que pregunta día y noche’. Sin vergüenza ni pena. Esto es para que uno se lo gane”, comenta con una risa. Además, explica a veces el lenguaje empresarial en el formulario le resultó complicado de entender, motivo por el que acudió a una incubadora regional que le brindó su apoyo en el proceso. “Les conté la idea y ellos te asesoran gratuitamente”, cuenta.

Katherine Martínez también destaca la ayuda de las incubadoras o patrocinadores, que al final también son quienes se encargan de intermediar el traspaso del subsidio en caso de ganar el fondo. “Me hubiese gustado saber lo importante que es el rol de la patrocinadora. Quizás, antes de postular solo, se debería contactar a los patrocinadores, porque te pueden ayudar en la postulación desde el inicio del proyecto. Se pueden buscar por Corfo o también muchas universidades tienen centros de incubadoras de proyectos”, aconseja la arquitecta.

Una vez enviada la postulación, Corfo realizará un proceso de evaluación de las propuestas durante marzo, donde la corporación trabajará en conjunto a una red de jurados, ejecutivos internos y un comité colegiado, al que cual se le presentarán las propuestas. Felipe Ortega dice que los resultados se avisarán a través de correo, donde se les informará a los postulantes si pasaron a la siguiente etapa de evaluación. Para más información, o en caso de necesitar ayuda, se puede revisar el sitio oficial de Corfo www.corfo.cl o llamar al 600 586 8000.