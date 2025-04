Alfabetización digital: desafíos y soluciones para un mundo conectado

Los tiempos modernos transformaron la forma en que niños y adolescentes interactúan con el entorno. De ello no hay duda y basta con ver la presencia en redes o el temprano inicio en el uso de dispositivos. Desde la comunicación hasta el aprendizaje, la tecnología es parte importante en sus vidas. A pesar de esto, esa omnipresencia también ha traído desafíos que no siempre se enfrentan de forma equilibrada.

“El tiempo frente a las pantallas es algo de lo que se habla mucho, y se debe discutir, pero generalmente se hace de forma muy polarizada, como si estar frente a una pantalla fuera siempre algo malo... no necesariamente lo es todo”, afirma Christa Prusskij, educadora y vicedirectora ejecutiva de la Sociedad Finlandesa de Educación Mediática, una ONG orientada al bienestar digital.

Para ella, en el caso de los menores de edad, actividades como los videojuegos pueden ser más que mero entretenimiento y representan una forma de relacionamiento, donde “están en una comunidad, hablando con sus amigos y disfrutando o, incluso, estando tristes juntos”.

Christa Prusskij destaca que la alfabetización digital puede transformar actividades cotidianas en herramientas para fortalecer la interacción social y el pensamiento crítico.

A lo largo de su carrera, Prusskij ha trabajado en proyectos educativos enfocados en los derechos humanos y el desarrollo global como training officer de la ONU Finlandia. Su principal motivación ha sido entregar herramientas prácticas que permitan hacer frente al impacto negativo de las fake news, un problema que considera vital en los tiempos actuales, donde la información está en línea en cosa de segundos.

Eso sí, Prusskij advierte sobre la visión simplista de etiquetar el tiempo en pantalla como negativo sin considerar el contexto. “Se habla de manera muy en blanco y negro”, señala. Esta perspectiva puede oscurecer la comprensión de cómo los jóvenes realmente interactúan con la tecnología y cuáles son los verdaderos riesgos a los que se enfrentan.

Entender los medios y la mente

Para enfrentar de forma correcta los desafíos actuales, es necesario comprender cómo funcionan las tecnologías y la psicología humana. “Necesitas comprender cómo funcionan los medios y las redes sociales... Y, tal vez, cómo funciona la mente humana, por qué la gente hace lo que hace allí, cuáles son las razones detrás”, explica Prusskij. Este entendimiento sería clave para entregar a los más jóvenes con herramientas para navegar por el panorama digital.

Christa Prusskij visitó Chile durante 2024, con motivo del Congreso Futuro y en el que expuso de la relevancia de la alfabetización para evitar la adicción a las pantallas.

Una de las estrategias que la especialista propone es el “pensamiento lento”. “Tienes que entender que simplemente recibir información y difundirla no siempre es la mejor solución y, a veces, debas detenerte y reflexionar al respecto”, enfatiza. Esta práctica llevaría a los jóvenes a cuestionar la información antes de compartirla, lo que promueve una visión más crítica y consciente de su interacción con los contenidos que encuentran en línea.

Reconoce también que las redes sociales no son necesariamente perjudiciales . “Estar en las redes sociales puede ser malo para ti si es lo único que haces”, asegura la educadora. “Si no tienes conexiones cara a cara, si no duermes bien o no haces ejercicio, por supuesto que no es bueno para ti”, advierte y asegura que el equilibrio entre el mundo digital y el real es vital para el bienestar de los más pequeños.

Padres, escuelas y políticas públicas

La formación digital no puede tener únicamente responsable a una entidad y requiere un esfuerzo conjunto de padres, instituciones de educación y gobiernos. “Las escuelas no pueden solucionar este problema por sí solas y los padres tampoco... Ambos necesitan estar conscientes de las cosas”, comenta Prusskij. Esta colaboración lograría crear un entorno que apoye el desarrollo saludable de los niños en el ámbito digital.

Sumar tecnología en las aulas es clave para enfrentar el ciberacoso, la desinformación y el bienestar digital. Pero primero los planes deben de incluirse en el currículum.

La alfabetización digital en los programas educativos es fundamental y es algo en lo que aún estamos en deuda. “Si no está en el currículum no se va a enseñar, así que debe estar en los documentos de políticas para que sea reconocido y los profesores necesitan formación”, asegura la especialista, y añade: “Ellos no pueden enseñarlo si no saben cómo hacerlo”. Sin una inclusión formal en el sistema educativo y con docentes que no tienen las herramientas adecuadas, es difícil abordar los problemas digitales.

En Finlandia, dice Prusskij, existen iniciativas que impulsan esta colaboración entre padres y escuelas. “Existen noches de padres que algunas escuelas organizan y tienen personas que hablan, por ejemplo, sobre teléfonos móviles o discursos de odio en línea”, comparte. Estas sesiones permiten que la comunidad educativa enfrente conjuntamente los problemas y halle soluciones adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

Sostenibilidad y bienestar digital

Más allá de los problemas que se han tomado la agenda pública, como el ciberacoso y la desinformación, Prusskij llama a considerar el impacto ambiental de la dependencia tecnológica. “Todos tenemos teléfonos móviles, computadoras y todo tipo de dispositivos digitales, lo que tiene un impacto masivo en el medio ambiente”, advierte. Este aspecto, que frecuentemente pasan por alto, debe instalarse en el diálogo sobre el uso responsable de la tecnología.

La sostenibilidad digital es un tema emergente al que se le debe poner atención. “En el futuro, se hablará más de esto o eso espero”, expresa con cierto desconcierto. La conciencia sobre cómo nuestras elecciones digitales afectan al planeta es un paso importante hacia un uso más consciente, asegura.

Asimismo, enfatiza sobre la necesidad de utilizar las plataformas digitales para el bien. “Es importante abrazar los medios, usarlos para algo bueno y así tratar de entender cómo hacerlo”, afirma. No se trata solo de protegerse de los aspectos negativos, propone, sino de aprovechar estas herramientas para mejorar la vida de los usuarios.