Guía de los mejores celulares del mercado según precio y calidad

Con la mayoría de las personas en sus casas debido a la pandemia del último año, pendientes a las redes, herramientas de trabajo, aplicaciones, videojuegos, sitios web y utilizando las principales plataformas de streaming, muchos optaron por cambiar sus celulares para así mejorar sus experiencias.Las ventas de smartphones han aumentado y los gigantes del área han realizado con éxito sus lanzamientos. Uno de ellos fue Apple, que llegó a Chile el 18 de diciembre pasado con el iPhone 12 Pro Max y 12 Mini, los ahora más altos competidores en dispositivos móviles. Un equipo de expertos seleccionó para Piensa Digital los mejores celulares, más allá de la línea Apple, en relación a su precio y calidad en el mercado local, y lo que pueden llegar a hacer según sus características y especificaciones.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

El equipo de la firma surcoreana, lanzado el 9 de septiembre pasado en el territorio nacional, es considerado uno de los celulares más completos del mercado. Según comenta Luciano Ahumada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales (UDP), destaca por “la nueva tecnología que desarrolló la compañía para trabajar con el S Pen a tan baja latencia”.

El gadget con el que viene el equipo, un stylus con el que los usuarios pueden escribir sobre la pantalla sin que esta se dañe, refleja casi de manera inmediata lo que se esté realizando y “se siente como si estuvieras escribiendo directamente sobre papel”. “Muchas veces, cuando uno trabaja con estos lápices, haces una línea, no se percibe de inmediato y eso dificulta tu trabajo y más para quienes se dediquen al diseño o edición. Eso no sucede con este modelo”, dice sobre el equipo, cuyo valor es $1.199.990 y tiene una pantalla de 6,9 pulgadas.

Felipe Ovalle, cofundador de MediaLabs y experto en tecnología, afirma que la versión Note, en el caso de los Samsung Galaxy, siempre será superior a la línea S. En ese sentido, el Galaxy Note 20 Ultra es un buen equipo a la hora de pensar en prestaciones laborales. “E incluso en el círculo especialista, siempre ha existido una mejor recepción de los Note a la línea S”, dice, y luego resalta la cámara, el rendimiento y todo lo que aporta a nivel laboral.

Galaxy Note 20 Ultra.

“Samsung sabe a quienes se dirige y le pone todo el amor para que exista la convergencia para poder trabajar, como el DeX –una base multimedia que permite ampliar la pantalla del teléfono a un monitor o televisor sin siquiera utilizar un cable–, o el asistente remoto. Todas las necesidades laborales que se te ocurran estarán ahí”, añade Felipe Ovalle.

El experto en tecnología Mario Saavedra destaca que, además, el S Pen permite realizar nuevas “acciones aéreas”. Por ejemplo, al momento de sacar una foto, se puede apretar el botón del lápiz para realizar la captura, bajar y subir el volumen de la música levantando o bajando el gadget o iniciar aplicaciones rápidamente sin tocar el teléfono.

demás, el equipo tiene una cámara frontal de 10 Megapixeles (MP) y en la parte posterior una de 108 MP, una para telefoto de 12 MP, un gran angular de la misma capacidad y un láser de enfoque automático. “Se resalta su autonomía y una muy buena cámara frontal. La pantalla está a la altura de un teléfono de gama alta”, afirma. Resalta también sus 8 Gigabytes (Gb) de RAM, 256 Gb de almacenamiento y que puede expandirse hasta 1 terabyte, cosa que no permiten los celulares Apple. “El iPhone, en ese sentido, se ha quedado bastante atrás”, añade Luciano Ahumada.

Familia Samsung Galaxy S20

El experto en tecnología, Mario Saavedra, comenta que, a pesar que los iPhone 12 Pro Max y 12 Mini estén siendo los más topes de línea hoy en día, existen modelos de celulares otros desarrolladores que cumplen con las expectativas. El Samsung Galaxy S20+, por sus características, ha pasado a ser “uno de los más preferidos en cuanto a precio y calidad por todas las prestaciones que tiene” y en los principales foros internacionales adquiere algunas de las mayores calificaciones.

Destaca su pantalla, diseño, rendimiento, cámaras, sonido, tamaño y software. “Tiene una pantalla de 120 Hz de resolución, y todas las de la industria buscan una frecuencia similar a esa”, explica. El equipo, que se puede encontrar a $699.990 en el sitio de Samsung y a $619.990 en el de Claro, “es un intermedio entre el 12 Pro Max y el 12 Mini, justo en la mitad. Es un poco más delgado y alargado, con un buen tamaño”.

En la presentación mundial de la línea de Samsung Galaxy S20.

En la vereda contraria, asevera que “Samsung siempre tiene un tema pendiente con la interfaz gráfica y la batería tampoco dura mucho”. Además, el equipo puede cargar y carga, al mismo tiempo, otros dispositivos de forma inalámbrica. El celular trae en su parte trasera una cámara con lente ultra angular de 12 MP, un gran angular de 12 MP, otro con teleobjetivo de 64 MP y un sensor de profundidad. La cámara frontal alcanza los 10 MP. Eso sí, no incluye ranura para audífonos.

Luciano Ahumada, docente UDP, resalta la capacidad gráfica del Samsung Galaxy S20 Ultra y sus cámaras. “La principal trasera puede llegar hasta los 108 MP, mientras que la de adelante hasta los 40 Mp”, destaca el especialista, sobre el equipo que puede encontrarse desde los $899.990 en el sitio web de Claro y $990.990 en Samsung.

Sobre este mismo, menciona su procesador Exynos 990 y los 12 Gb de RAM. “Además, tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, que es incluso mayor que la del iPhone 12 Pro Max, que llega a 6,7 pulgadas. Por lo tanto, te da un poco más de espacio y tiene lógica para el que trabaja en Android”, define.

Samsung Galaxy S20 Ultra.

Sobre este mismo equipo, Felipe Ovalle dice que la única ventaja que tiene con respecto al S20+ es la cámara. “Porque la versión Plus sigue siendo una gran máquina, con respecto al Ultra. Y es exactamente lo mismo que pasa entre el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max: la gran diferencia termina siendo la cámara y depende del usuario”, afirma.

Competidores chinos

En la oferta comercial, recientemente han surgido nombres relativamente nuevos y que se han sumado a la competencia de celulares. Oppo, una marca perteneciente a la china BBK Electronics Corporation, es una de ellas. De estos, Saavedra resalta el Oppo Find X2 Pro que, según dicen algunos, entra a competir directamente con Samsung y su modelo Galaxy S20.

“Es una marca que se puede encontrar en algunos importadores en Chile, pero tienen teléfonos que son muy baratos con prestaciones muy altas. Algunos dicen que tiene una de las pantallas más contundentes del mercado y aquí es un teléfono que aún no se conoce tanto”, dice el especialista.

El equipo trae un procesador Snapdragon 865 (el mismo que el modelo para Estados Unidos del Samsung Galaxy S20 Ultra), 12 Gb de memoria RAM, una pantalla de 6,7 pulgadas (como el iPhone 12 Pro Max) con tasa de refresco de 120 Hz, entre otras características. “Tiene prestaciones que anda buscando la gente, pero hay quienes se quejan que es un poco largo y que se resbala”, comenta el experto.

Oppo Find X2 Pro.

En la misma línea, y también parte de BBK Electronics, aparece OnePlus. Sobre la marca china, Felipe Ovalle dice que “tienen buenas máquinas, porque todas nacen con esa promesa de entregar un buen hardware a un precio bajo, y ante eso puedes esperar algo bueno y no malo”. Y Mario Saavedra menciona dos modelos, el OnePlus 8 Pro y el OnePlus 8T.

Del primero, dice que tiene un buen diseño y pantalla, con un muy buen rendimiento. Pero que la cámara “es regular en comparación a sus pares, entendiendo que ninguna cámara que está hoy en la élite es mala”. A primera vista, el diseño exterior del equipo destaca por sobre cualquier otro detalle. Es un equipo con curvas redondeadas, con la cámara escondida en una de las esquinas de la pantalla y esta última se toma el protagonismo.

Lo mismo sucede con los altavoces, que están discretamente hacia el borde superior. El 8 Pro trae una pantalla AMOLED de 8,78 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y 12 Gb de memoria RAM, en su versión de 256 Gb. En la de 8Gb de RAM, incluye 128 Gb. “Tiene una muy buena construcción y tiene una carga rápida, con contacto y sin contacto. Uno puede cargar el teléfono completo en 20 minutos”, destaca Saavedra.

En cuanto al OnePlus 8T, afirma que tiene “tiene una gran pantalla y todo lo demás increíble. Solo la cámara tiene una deuda, en comparación a lo que podrían haberle puesto”. “La batería de 4.500 mAh es interesante, porque te dura casi dos días. Y dicen que, por su construcción, no se ensucia, además de ser cómodo y liviano”, dice sobre el equipo que tiene una pantalla AMOLED de 120 Hz, una cámara frontal de 16 MP, una posterior principal de 48 MP, un ultra angular de 16 MP y un lente macro de 5 MP.

El 8 Pro y el 8T son celulares que pueden encontrarse en el portal local Msfsale.cl, a $749.990 y a $649.990, respectivamente. Ambas, en su versión de 256 Gb con 12 Gb de RAM. Los equipos también se pueden adquirir a través de Linio.

De la línea de celulares OnePlus.

Xiaomi ha ido ganando terreno en los últimos años. Y eso se ha dejado notar en las diversas ofertas que han aparecido en plataformas de E-commerce, como Amazon o Aliexpress, entre otras. “Y eso comenzó a suceder porque tiene una muy buena relación precio y rendimiento”, afirma Luciano Ahumada, de la UDP, quien resalta el modelo RedMI Note 8 Pro.

Del equipo, que en el retail local se puede encontrar por menos de $250 mil, destaca su cámara frontal con 20 MP, una cámara cuádruple por detrás, con un sensor principal de 64 MP, 6 Gb de memoria RAM, 128 Gb de almacenamiento, con la opción de agregarle una tarjeta SD. “Permite comprar un celular de muy buena capacidad y con la posibilidad de incrementar el espacio de almacenamiento con que viene. Es súper bueno para quienes tratan de guardar muchos archivos. Además, trae una pantalla de 6,53 pulgadas. Y eso pensando que el Galaxy S20 tiene 6,9 y cuesta cinco veces más”, explica.

“Xiaomi compite en todas las características de la competencia, con teléfonos muy buenos, baratos y con modelos Octa-core, como si fuera una broma”, dice Saavedra. De la firma China, afirma que el Xiaomi Poco X3 ganaría “si se le pone en una balanza”. El equipo trae 128 Gb de almacenamiento, una pantalla de 6,7 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz, una cámara frontal de 20 MP y un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, ideal para quienes jueguen en sus teléfonos. Eso sí, la batería puede gastarse rápidamente.

“Es un gran competidor y tienes más por menos. El tema es que la gente no lo conoce todavía y por eso se vende más el Galaxy S20. Es un equipo impecable, de interfaz muy rápida y nítida. Está súper bien hecho”, comenta, sobre el teléfono que puede encontrarse en PC Factory y Paris por $259.990. A este mismo, Felipe Ovalle añade que Xiaomi es muy buena opción y, dentro de las destacadas asiáticas, es quizás una de las que más está realizando su estrategia con los usuarios, al integrar distintos equipos tecnológicos en un mismo ecosistema tal y como lo hace Apple con sus diversos productos.

iPhone 12 Mini.

Los celulares de Apple, imbatibles

Esta nueva generación de celulares iPhones es única en su tipo y es primera vez que la compañía estadounidense decide lanzar cuatro modelos de celulares (12, Mini, Pro y Pro Max). El lanzamiento del iPhone 12 Mini, que puede encontrarse en el sitio web de Claro por $749.990, tiene que ver, según dice Felipe Ovalle, con dos cosas: el éxito que tuvo el iPhone XR en su momento y lo que fue el fenómeno del iPhone SE, que el año pasado estrenó una nueva versión después de años del primero. “Claramente la compañía busca cautivar a ese público que está súper presente y que no le gustan los teléfonos grandes, pero que sí necesitan las mismas prestaciones que Apple les garantiza”, afirma.

Sobre el iPhone 12 Pro Max –que tiene versiones de 128 Gb de almacenamiento, 256 Gb y 512 Gb–, cuyo precio bordea $1.3 millones en el retail y compañías de telefonía móvil local, dice que el modelo es uno de los que más vale la pena, pero que su valor es excesivo y que no se justifica. “Es una máquina tremenda y no tiene nada de malo por ningún lado, pero es absurdamente caro. Alguien que no tenga otro dispositivo Apple, no hace mucho sentido que lo compre”, plantea.

De este mismo, Ahumada destaca su pantalla de super retina XDR OLED de 6,7 pulgadas, su capacidad de tomar fotos a baja luminosidad, sus tres cámaras traseras y la frontal, su sensor LiDAR –que permite la medición de distancias con un láser de luz y que también habilita la creación de modelos en 3D–, además de poder grabar videos en Dolby Digital y su resistencia al agua, entre otras cosas. “A mí, desde las telecomunicaciones, me atrajo que tenga una de las mejores conexiones a red inalámbrica. Se especifica que puede trabajar con Wi-Fi 6 y MiMo, que significa que puede conectarse a redes de muy alta velocidad siempre y cuando tengas los puntos de acceso equivalentes”, dice el director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la UDP.