El neobanco que otorga préstamos online en 24 horas a las pymes

Un colombiano y un chileno encontraron que el mejor camino para levantar un neobanco para pymes, que entregue préstamos online, en forma rápida, basados en facturas y boletas electrónicas, era fusionar sus empresas. Andrés Abumohor había creado en 2017 Motor Financiero, mientras que su par de Colombia, Diego Caicedo, tenía Portal Finance. “Las experiencias de los clientes era mejor en la medida que nosotros hacíamos las cosas en conjunto, quizás debieron nacer juntas”, dice Abomohor, quien comenta que su empresa tenía el foco en atender al cliente, mientras que la de Caicedo en toda la tecnología que hay detrás del servicio.

Ninguno de los nombres prevaleció, ya que la startup chilena era muy difícil de pronunciar y la empresa cafetera tenía una carta de presentación poco atractiva a nivel internacional al estar en español. El concepto de OmniBnk nace en relación a la palabra banco y en la idea de trabajar la omnicanalidad y omnipresencia, y con nueva carta de presentación, la meta fue desde un comienzo “aspirar a ser un jugador regional”.

Para esta etapa no solo se realizó el cambio de nombre y la fusión de equipos y empresas, la nueva startup vino acompañada un capital de cerca de US$6 millones, tras diversas transacciones que realizó Portal Finance previo a la unión.

Uno de los aliados clave para el funcionamiento de OmniBnk hoy es el registro electrónico de la venta y compra de las pymes que hoy se acercan a pedir financiamiento. “No tenemos cámaras, ni a la gerencia dentro de los locales para conocer lo que está pasando, pero sabemos cómo sigue su actividad comercial en base a la información en línea y eso en el mundo marca la diferencia”, dice Andrés Abumohor.

Bajo este sistema, que en cerca de 24 horas, analiza y desembolsa (o no) préstamos a pequeñas y medianas empresas, la startup ha prestado más de US$250 millones por medio de su plataforma.

Pero la simplificación de definir la empresa como una fintech que es una ayuda financiera para las pymes no es una definición que satisface al hijo de uno de los socios fundador de Parque Arauco, René Abumohor. “Si yo no hablo del concepto de evaluación de riesgo automatizado y todo el proceso digital que está detrás de nuestras empresas, entre otras ventajas, no me diferencio lo suficiente”, dice Andrés Abumohor, quien comenta que respecto a otros emprendedores, el no puede resumir su producto en 30 segundos, que en más minutos solo puede dar una visión general y que en un día podría explicar OmniBnk dado todo lo que abarca.

La startup si bien se forjó en Chile, es en Bogotá, Colombia, donde está el grueso del proceso tecnológico que da vida a la empresa que tiene una facturación anual de $10 millones. Entre las oficinas que tiene en Chile y Colombia, la empresa cuenta con 108 trabajadores, donde el grueso de estos está en el país cafetero y en su mayoría son ingenieros. Dentro de los gastos de las empresas, el mayor gasto se va en el salario de su personal, que está aumentando a una tasa de cerca de 15 personas por mes.

Sobre la competencia, Andrés Abumohor comenta que no ve empresas que ofrezcan un servicio similar al de ellos, ya que si bien dice que existen muchas empresas de factoring, apunta que mucha de las necesidades de los clientes de respuestas rápidas y cobros transparentes no son logradas de forma óptima como lo harían ellos. Mientras que en la banca tradicional OmniBnk no encuentra señales de que quieren avanzar en lo que ellos hacen, ya que estiman que, para que estas compañías pudieran hacer lo mismo que ellos hacen, tendrían que gastar muchos recursos y sería muy complejo. Además, la empresa ve que el interés de la digitalización para la banca está enfocado en eliminar los papeles en los próximos años y la protección de datos, mientras esta startup no usa ningún papel y ya resguardan la identidad de sus clientes. De hecho, Andrés recuerda que, hace unos años, ofreció la primera versión de la empresa a los “dos grandes bancos de este país y les había parecido una locura”. Indica que las regulaciones que tienen para operar no son problema para el desarrollo de la empresa y que el tema de la ciberseguridad no ha sido un dolor de cabeza para ellos, pero que no lo descuidan y recientemente potenciaron esta unidad.

Sobre los planes futuros, la empresa hoy se encuentra trabajando para levantar capital que les permita fortalecer su presencia en Chile y Colombia y que financie el salto a Brasil y México.

Para Omnibnk si bien existe una preocupación por la economía tras la crisis, lo que respecta a su negocio no se vio afectado de forma significativa, ya que el teletrabajo es un sistema cómodo para sus operaciones, que no se han interrumpido. Además, su sistema permite seguir financiado pymes que gocen de buena salud tras estos turbulentos días.