Además de Kaiser: las otras bajas parlamentarias del Partido Republicano

El miércoles se conoció la renuncia del diputado Johannes Kaiser al Partido Republicano; colectividad fundada por José Antonio Kast.

A través de un comunicado, el partido indicó que la decisión del parlamentario fue tomada “desde su profunda reflexión personal” y que cuenta “con el más sincero respeto y comprensión” por parte de Republicanos. A su vez, el propio Kast afirmó que Kaiser “hizo lo correcto, a diferencia de otros parlamentarios que en un momento formaron parte de la bancada, que actuaron de una manera distinta”.

El legislador también emitió el miércoles un comunicado, en el que apuntó a la decisión de la tienda de apartarlo de comisiones legislativas.

“La bancada del Partido Republicano tomó la decisión de alejarme de las comisiones legislativas en las que he trabajado durante mis dos años en la Cámara de Diputados, una situación que, desde mi punto de vista, es una total degradación a mi gestión como parlamentario”, expresó.

Esta es la cuarta baja parlamentaria que sufre la colectividad.

Las bajas en Republicanos

Anteriormente, Kaiser ya había renunciado al Partido Republicano. De hecho, fue el primero de la colectividad en hacerlo, en noviembre del 2021, cuando era diputado electo. Su salida se dio luego de una polémica declaración -través de su canal de Youtube-, poniendo en entredicho el voto femenino.

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están tras esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”, fue su afirmación en el video.

Johannes Kaiser.

Horas más tarde, el diputado ofreció disculpas públicas por sus dichos, y anunció su renuncia a la colectividad.

En septiembre del 2022 Kaiser volvería a militar en el partido, y en diciembre del mismo año sería reincorporado a la bancada parlamentaria republicana.

Gonzalo de la Carrera

Gonzalo de la Carrera abandonó la colectividad el 21 de diciembre del 2021, transformándose en el segundo diputado republicano electo en dimitir a la tienda, llegando así al Congreso en calidad de independiente, pero como parte de la bancada del partido.

Gonzalo de la Carrera.

De la carrera emitiría un comunicado explicando su decisión, donde señaló: “he decido actuar desde hoy como parlamentario independiente, porque así puedo ayudar mejor a la unidad, defender las ideas de libertad y representar con convicción a mis electores con consistencia con mi lema de campaña: ‘Uniendo a la derecha’”.

El 30 de agosto de 2022 el diputado fue expulsado de la bancada de la tienda luego de agredir al entonces vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda. “Este tipo de acciones son inaceptables” declaró Cristóbal Urruticoechea, quien se desempeñaba como jefe de la bancada republicana.

Gloria Naveillán

El 7 de septiembre de 2022, la diputada Gloria Naveillán oficializó su renuncia al PR, acusando que el partido era controlado por Kast y no había libertad de acción para los legisladores. “No puedo participar en un partido que actúa como una secta, donde no exista una libertad de opinión”, afirmó la parlamentaria.

Gloria Naveillán.

Rojo Edwards

El senador Rojo Edwards dimitió el 2 de diciembre de 2023, lo que significó que la colectividad liderada por JAK quedara representada en la Cámara Alta solo por Carmen Gloria Aravena.

El parlamentario había tomado distancia de la colectividad en el proceso constitucional, cuando anunció su voto “En contra” de la propuesta redactada por el Consejo Constitucional, organismo que tenía hegemonía de republicanos.

“Creemos que el liderazgo republicano dejó de enfocarse en las urgencias sociales para dedicarse de lleno a una discusión constitucional, que simplemente no es lo que a nosotros nos representa”, fue una de las declaraciones que dio al renunciar.

Luego de confirmar su salida, Edwards anunció que crearía una nueva agrupación política de carácter “libertario, republicano y en defensa de la chilenidad”.