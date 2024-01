Las gestiones de Vodanovic con los timoneles del FA para frenar las críticas tras defensa a Espinoza

El martes por la tarde, cerca de las 19.30 horas, a varios socialistas les llegó una invitación por WhatsApp para sumarse a una reunión de Zoom abierta a la militancia. Cuando se conectaron, los recibió a través de la pantalla la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, algo que, según admiten en la colectividad, es inédito.

El objetivo de la cita no estaba definido, pero los socialistas tenían claro cuál era el asunto que más les preocupaba: el comunicado de la directiva en que se defendió al senador Fidel Espinoza (PS) ante la demanda que presentó Giorgio Jackson (Revolución Democrática) en su contra.

El texto, que valoraba el trabajo parlamentario efectuado por Espinoza, generó una ola de críticas a la directiva de Vodanovic, incluso desde los propios socialistas. Sin ir más lejos, el jefe de bancada de los diputados del partido, Daniel Manouchehri, reconoció que a él le parece bien que se haya presentado la demanda en contra del senador socialista. Los cuestionamientos más duros, en todo caso, provinieron del Frente Amplio, desde donde acusaron que la declaración era vergonzosa e impresentable.

Así las cosas, Vodanovic decidió rendir cuentas ante su agitada militancia. La senadora explicó que el espíritu de la declaración era señalar que, cuando hay un conflicto político, eso requiere de un diálogo político, lo que no implica una defensa a los dichos que Espinoza ha tenido en el pasado. En ese sentido, según reconocen distintos presentes, reconoció que la declaración “tal vez es mala” porque no se entendió. Eso, sin embargo, no la libró de las críticas de la militancia de base, que aprovechó el zoom para manifestar su molestia con Espinoza.

La parlamentaria también reiteró que el “ánimo” de su colectividad es trabajar por “la mayor unidad posible” y enfatizó que ella se esfuerza “todos los días en construir la unidad”, y que lo mismo hace el secretario general de la tienda, Camilo Escalona. Consultada por este medio, la senadora afirmó que “el ánimo del zoom era conversar sobre varios temas ante los llamados que recibió de militantes de varias regiones”. Y enfatizó que “siempre es importante escuchar a los compañeros”.

Para demostrar ante los socialistas que ella está trabajando por la unidad de la alianza, Vodanovic transparentó en el zoom algunas de sus gestiones. En primer lugar, reconoció que el lunes tomó contacto con el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, para, según explicó, “darle cierre al tema”.

Ayer, en La Moneda, Vela ya había revelado que contactó a Vodanovic “previo a que el exministro Jackson hiciera la denuncia, en pos de plantear que esto era una acción individual, que contaba con el respaldo del Frente Amplio, pero que no era algo contra el Partido Socialista”. Además, ambos timoneles se encontraron esa noche en el set de un programa de televisión, donde, según cuentan, hablaron en buenos términos.

Vodanovic, en todo caso, sinceró ante su militancia que resintió que no hubo ninguna conversación ni aviso previo de la demanda por parte de Revolución Democrática. Y que, como anteriormente lo había dicho el propio Espinoza, Vela la llamó a ella “un minuto antes” de que Jackson presentara la acción judicial. En esa línea, en el zoom la senadora explicitó que, tratándose de partidos de gobierno, lo mínimo era avisar con mayor anticipación y que “no puede ser” que dos colectividades oficialistas mantengan una relación judicial.

La timonel también confesó ante los socialistas que se comunicó el martes por teléfono con el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, a propósito de una declaración que emitió ayer por la tarde el diputado Gonzalo Winter, del mismo partido. El parlamentario dijo a 24 Horas que el texto de la directiva socialista le parecía “una deslealtad con el Presidente de la República, hacia la coalición de gobierno”.

Sus dichos generaron un profundo malestar en el Partido Socialista. Desde la colectividad comentan que la timonel decidió llamar a Ibáñez para que él le aclarara cuál es el “ánimo” que pretende tener Convergencia Social con el PS. Fuentes del partido afirman que la senadora consideró que las palabras de Winter fueron groseras y que excedieron todos los límites.

Para su sorpresa, de acuerdo a fuentes socialistas, Ibáñez le manifestó que le encontraba la razón a Winter, lo que molestó aun más a Vodanovic.

La gestión, en todo caso, rindió frutos. Esta mañana, en entrevista con Cooperativa, el presidente de Convergencia Social planteó que la “querella contra Espinoza no tiene nada que ver con el PS”.

En el encuentro con la militancia, Vodanovic también adelantó que pretende reunirse hoy con Ibáñez, una cita que, hasta el cierre de esta edición, no se había concretado.

Pero eso no es todo. Como los diputados de Revolución Democrática se salieron de la línea de su directiva, la senadora Vodanovic también tomó contacto con el expresidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, para intentar que él lograra contener a los demás parlamentarios de la colectividad.

La jugada no resultó. Esta mañana la jefa de bancada de los diputados de RD, Ericka Ñanco, sostuvo que Espinoza es “deslenguado, desmesurado” y que tiene una “inmadurez política” que impide “avanzar en conjunto”. Y, sobre la declaración, aseveró que “la bancada del Partido Socialista se ha manifestado en contra de ella”.

En el encuentro virtual también hubo tiempo para que la senadora se refiriera a otro tema que ha causado jaquecas al interior de la tienda de París 873: la asistencia de la parlamentaria a la casa del exalcalde Pablo Zalaquett. En esa línea, Vodanovic explicó que haber ido a exponer sobre el devenir del proceso constituyente “no constituye ningún pecado”.