En medio de tensiones con Ossandón: RN Puente Alto le pide a Rubilar ser candidata y ella decide renunciar a municipio.

A través de una carta, la directiva y consejo comunal de RN de Puente Alto le solicitó esta jornada a la exministra Karla Rubilar, quien se desempeña como coordinadora social del gabinete de Germán Codina, ser la candidata a alcaldesa del partido en esa comuna para las elecciones de octubre de este año.

La petición llegó luego de la fuerte arremetida del senador Manuel José Ossandón, quien el domingo, en entrevista con Tolerancia Cero, cuestionó que Rubilar trabajara en la municipalidad y a la vez Codina quisiera que fuera su sucesora, ya que él está impedido legalmente de ir a la reelección.

“O aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad, porque la candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña; ¿cómo es eso? no hay fair play ahí”, dijo Ossandón en la ocasión.

Eso desencadenó la molestia de la comisión política de RN y del propio Codina, quien el lunes, durante la cita de la instancia partidaria, manifestó su molestia con el senador y expresó que al candidato que él respalda -su sobrino, el concejal Felipe Ossandón- los números no lo acompañan para ser la carta del partido por Puente Alto y defendió que fuera Rubilar, quien es exmilitante de la tienda.

En este escenario, 14 dirigentes de RN de Puente Alto enviaron la misiva. Ahí señalaron que “como directiva de Renovación Nacional y del consejo comunal de Renovación Nacional (de Puente Alto) queremos solicitarte formalmente aceptar el desafío de inscribirse en el proceso de nuestro partido para ser candidata a alcaldesa de Puente Alto”.

“No solo sabemos que es una tremenda carta para la comuna por ser exparlamentaria, intendenta y ministra de Desarrollo Social y Familia (...). Conocemos de cerca todo el trabajo que ha desarrollado durante estos últimos dos años desde el municipio en pro de los puentealtinos y puentealtinas”, agregaron.

“He decidido presentar mi renuncia”

Rubilar, por su parte, respondió también con una carta a los militantes y agradeció que propongan su nombre para ser candidata.

Ahí señaló que “hace casi dos años llegué al municipio por una invitación del alcalde para reforzar su gran equipo social. Recibí su cálida acogida y me sumé a su tremendo trabajo territorial, al cual pude aportar con una mirada integral dada mi experiencia en seguridad, salud y protección social que se fue gestando desde que ocupé otros puestos de servicio a Chile”.

En otros párrafos, la exvocera de Gobierno indicó que “como es de público conocimiento, las instancias del partido se abrieron recién el 6 de enero, para efectos de definir el cronograma electoral de este año; por lo tanto, aclaro, como ustedes saben bien, que nunca he sido hasta hoy candidata, entendiendo que no era correcto que cualquiera tomara decisiones sin antes conocer la hoja de ruta, tanto de Chile Vamos como Renovación Nacional”.

Y agregó: “También sé que se ha generado una polémica dado que el senador Manuel José Ossandón propone llevar a su sobrino concejal como candidato a alcalde, lo que es legítimo por cierto. Lo que no me parece y me ha generado profundo dolor viniendo del senador, al cual siempre apoyé incluso en los momentos más difíciles de su vida política cuando fue acusado injustamente, es que él ahora haga lo mismo con nosotros e intente enlodar la gestión y trabajo de grandes funcionarios solo por Intereses personales, actuando igual que la izquierda, que ya cuestionó mi contrato hace un tiempo atrás y que la Contraloría General de la República a través del dictamen señaló claramente que no existía irregularidad alguna”.

En esa línea, Rubilar sostuvo que decidió presentar su renuncia al cargo en Puente Alto: “Entiendo que una posible candidatura genere temor en algunos, y con el ánimo de resguardar mi honra y el trabajo honesto que realizan los funcionarios de nuestra municipalidad, he decidido presentar mi renuncia con fecha 31 de enero, con la tranquilidad de actuar siempre correctamente”.

En esa línea, agregó que “mi renuncia voluntaria se genera para evitar que tanto el senador como cualquier otra persona pueda hacer cuestionamientos maliciosos que desprestigien la labor que realiza el municipio, como también impedir que se siga ocupando de excusa para mantenernos divididos y no llevar un candidato único del sector, arriesgando la permanencia de la alcaldía de Puente Alto, pues a mí sí me importaría dejar la comuna más grande de Chile en manos de la izquierda”.

Además, añadió que “hoy no existe ninguna regulación que impida que un funcionario municipal pueda ser candidato el día de mañana. Estamos a 10 meses de la elección y hoy no hay ninguna fecha de renuncia obligatoria ni plazos por cumplir, por lo que mi renuncia es un acto voluntario y de buena fe en pos de ir mejorando las prácticas establecidas”.

La misiva de Rubilar concluye pidiendo al Congreso que legislen sobre la materia, para que se “establezca la fecha de renuncia para estos casos y así evitar polémicas artificiales que dañan la función pública y que a su vez ojalá se regulen los plazos de inicio de candidaturas de los concejales que quieren ser alcaldes”.

Con esta señal, algunos en RN ya dan por hecho que Rubilar será la candidata para Puente Alto, lo que ella oficializaría, en todo caso, en febrero, cuando ya esté fuera de la municipalidad.

Eso sí, en el partido liderado por el senador Rodrigo Galilea saben que se avecina una disputa política importante que complicará a la colectividad, ya que Ossandón no se dará por vencido tan fácilmente. Por lo pronto, el senador irá el próximo lunes a la comisión política de RN para hacer sus descargos.