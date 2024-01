Codina versus Ossandón: alcalde defiende a Rubilar como candidata en Puente Alto y senador pide su salida del municipio

“Me parecen inaceptables los dichos del senador Ossandón”. Ayer en la tarde cuando ya había transcurrido cerca de una hora de la reunión de la comisión política de Renovación Nacional (RN), el integrante de la instancia Marcelo Brunet abrió los fuegos.

En la sede de RN, el comisionado apuntó sus dardos al senador Manuel José Ossandón, quien el domingo habló en duros términos de la exministra Karla Rubilar, quien se posiciona como la carta para suceder al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien -por ley- no puede ir a la reelección.

“O aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad porque la candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña, ¿cómo es eso? no hay fair play ahí”, se quejó el exalcalde de Puente Alto, en entrevista con Tolerancia Cero.

Y agregó: “Yo supongo que la contrataron para trabajar en el municipio, pero en el minuto que él decidió que era su candidata, tiene que irse”.

Esas palabras cayeron mal en un sector de la militancia de RN, ya que es sabido que en la interna el senador está promoviendo como candidato a alcalde a su sobrino, Felipe Ossandón, quien es concejal en Puente Alto. Mientras que Codina, con quien el senador se distanció hace algunos años, está respaldando a Rubilar.

Por lo mismo, Brunet no fue el único que intervino, sino que fueron varios comisionados que cuestionaron el actuar del senador, pero el discurso más largo lo hizo el jefe comunal de Puente Alto. Codina, según presentes en la cita, entregó un duro y sentido mensaje. Primero, apuntando a que le tenía cariño a Ossandón, que trabajó muchos años con él, y que por eso le dolía el tono y las palabras que usó en televisión.

En la instancia, además, Codina confirmó, según al menos cuatro de los presentes, que Rubilar -quien trabaja en la municipalidad con él desde abril de 2022- es su candidata y que es la mejor persona para representar al sector en la elección municipal de Puente Alto.

El alcalde ya había manifestado -el 15 de julio del 2022, en una entrevista con La Tercera- que Rubilar “tiene las condiciones de sobra para ser una tremenda alcaldesa”. Sin embargo, en la cita de ayer fue más claro con su preferencia.

Pero no solo se quedó ahí. Codina también, según las mismas versiones, habló en duros términos respecto del sobrino de Ossandón. Dijo que no estaba preparado para el desafío y que los números electorales no lo acompañaban.

El alcalde esta mañana estuvo en una reunión en La Moneda con Interior, instancia en que, a la salida, fue consultado por los dichos en televisión de Ossandón.

“Es muy injusto lo señalado y evidentemente entiendo que él esté abocado a tratar de que su sobrino, que ni siquiera obtuvo la primera mayoría en el Concejo Municipal -por primera vez en los últimos veinte años no tiene mayoría de nuestro sector-, él esté abocado en tratar de sacarlo adelante, por el vínculo que tiene muy estrecho con su hermano que ustedes pueden indagar en la prensa”, dijo.

Consultado por sus dichos en la comisión política, Codina agregó a La Tercera que “Puente Alto se merece una candidata con experiencia, y Karla Rubilar lleva trabajando conmigo hace dos años y tiene las cualidades”.

Además, insistió en que el sobrino de Ossandón no solo no sacó la primera mayoría como concejal, sino que lo acusó de que, “una vez elegido se ausentó, se desvinculó y que ahora le interesan los votos se aparece”.

El jefe comunal también sostuvo que existía un acuerdo con el senador de apoyar al mejor candidato y zanjarlo a través de una encuesta. “El acuerdo era apoyar al más competitivo, pero hicieron una encuesta aparte y cuando ven que pierden tiran el mantel y no respetan los acuerdos”, manifestó.

El concejal Ossandón, por su parte, desconoció el acuerdo. “Nunca he tenido ningún acuerdo con el alcalde Codina. Acá es una cosa de sentido común, el senador Ossandón ha reclamado porque hay un tema injusto dentro del municipio, pues hay una funcionaria que es candidata y funcionaria a la vez y tiene el apoyo del aparato municipal”, dijo a este medio.

En la cita de anoche, la comisión política acordó pedirle al presidente del partido, Rodrigo Galilea, quien tomó nota de la discusión, de hablar con el senador Ossandón. Ese diálogo, según transmiten en la mesa, se debería concretar pronto.

Lo cierto es que el tema de Puente Alto está generando una alta tensión en la colectividad. De hecho, para nadie es un misterio que el apellido Ossandón pesa, sobre todo en Puente Alto.

El parlamentario fue alcalde por la zona entre el 2000 y el 2012. La comuna es una de las más populosas de Santiago, lo que permitió que el parlamentario apostara a otros desafíos electorales como ser candidato presidencial. Gracias a esa plataforma también logró ser senador en la Región Metropolitana.

Rubilar -quien es exmilitante de RN y es considerada una figura nacional por haber sido ministra e intendenta, con buena evaluación ciudadana- también ha transmitido su disposición para ser candidata, en caso que así lo quiera el partido.

El asunto también ha inquietado a otros militantes, los que hicieron llegar una carta ayer a la comisión política. “Existiendo las instancias formales para analizar el tema de las próximas elecciones municipales, resulta condenable, que una vez más el senador recurra a los medios de prensa, poniendo en evidencia una posición rupturista, que deja de lado un proyecto común inspirado en los valores de Renovación Nacional”, parte diciendo la misiva, a la que adhirieron 16 militantes, entre ellos, el exsubsecretario Emardo Hantelmann.

Y agrega: “¿Cuánto tiempo más el senador Ossandón seguirá trabajando con la premisa de que quien divide reinará?”, añadiendo que “el candidato del senador, a pesar de su condición de concejal, sigue siendo desconocido por muchos en esta comuna; ha estado permanentemente ausente de todas las luchas que hemos dado en beneficio de la comunidad”.

“Lo que corresponde es que Karla no siga en el municipio”

El senador Ossandón, por su parte, defendió a su sobrino. “Él no viene de Narnia, es una persona elegida democráticamente y con quien estoy trabajando hace más de cuatro años, pensando que puede ser el mejor sucesor de Germán Codina”, dijo.

En esa línea, agregó que “la mesa del partido tiene que elegir al mejor candidato. Yo lo único que he pedido para que sea una elección justa es que haya fair play. Eso no existe hoy porque hay una candidata que es funcionaria y ya fue proclamada por el alcalde Codina. Karla Rubilar es una gran persona, tengo la mejor impresión de ella pero hay un aparato municipal trabajando para ella y eso es injusto”.

Por lo mismo, el senador adelantó que el lunes irá a la comisión política a defender su posición y aseguró que Rubilar debe salir del municipio. “Lo que corresponde es que Karla no siga en el municipio porque no se ve bien. Es muy distinto al caso de Felipe porque él es concejal y naturalmente tiene las ganas de ser alcalde y no por ser mi sobrino, sino por su puesto”.

De todas formas, las instancias partidarias de RN todavía tienen que zanjar quién será la carta oficial del partido.