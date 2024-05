Apoyo de Lira a Alessandri desata molestia en la UDI y la obliga a rediseñar estrategia electoral de Ward

Fue el miércoles por la tarde que el presidente de la UDI, Javier Macaya, conversó por teléfono con el alcalde gremialista de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, quien le transmitió que apoyaría públicamente al candidato contrario en las primarias de esa comuna, el RN Felipe Alessandri, en desmedro a la carta del partido, Carlos Ward. Y así lo hizo.

Este jueves, en entrevista con La Tercera, Lira afirmó que “voy a votar por Felipe Alessandri en las primarias porque tiene experiencia y veo continuidad de los proyectos”, sostuvo.

En la conversación, el jefe comunal le transmitió sus motivos a Macaya, pero éste le dijo que no los compartía. Y es que el tema incomodó y molestó profundamente en el partido, ya que Lira es militante de la tienda y Lo Barnechea es considerada una comuna clave para la derecha debido a que es parte del denominado “barrio alto”. Por lo mismo, luego de que el jefe comunal anunciara que no repostularía, se levantaron las alertas en el gremialismo ante el riesgo de perder la comuna.

Hace semanas, el análisis de los partidos es que era clave el apoyo de Lira a cualquiera de los dos candidatos, ya que consideraban que podía inclinar la balanza en favor de a quien respaldara. En esa línea, tanto Ward como Alessandri se pelearon por su apoyo, lo que por cierto levantó tensiones de cara a las primarias del próximo 9 de junio.

Todo partió a mediados de mayo cuando Alessandri acusó que se estaban difundiendo noticias falsas en su contra y culpó a Ward y su equipo de hacerlo. El tema provocó la molestia de Lira, quien afirmó que suspendería su militancia en la UDI si acaso seguían escalando las tensiones, ya que si bien el alcalde se mantuvo neutral y sin preferencias en un principio, luego cambió de postura acusando que se incumplió su petición de que se mantuviera una campaña sin fuego cruzado.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann. Javier Salvo/Aton Chile

De todas maneras, y pese a la molestia que existe con Lira, en la directiva adoptaron la decisión de que no llevarán a Lira al tribunal supremo para revisar una eventual sanción -las que van hasta la expulsión del partido-, pero en la tienda reconocían que había algunos dirigentes que tenían la idea en su cabeza.

Durante la tarde de este jueves, la mesa envió un comunicado afirmando su “completo” respaldo a Ward. “La razón por la que la UDI postuló y apoya a Carlos Ward es por sus 16 años de experiencia en esa comuna. Tenemos la profunda convicción de que Carlos es el alcalde que Lo Barnechea necesita, tiene la preparación y trayectoria. Sabemos trabajará incansablemente por los vecinos, con una gestión impecable y transparente”, sostuvo Macaya.

Con todo, el apoyo de Lira a Alessandri obligó a la UDI a rediseñar su estrategia comunicacional. Así, acordaron enfatizar que el gesto de Lira hacia Alessandri no repercutiría mayormente en los comicios, pues el diagnóstico es que Ward tiene un trabajo de hace 16 años en la comuna y cuenta con apoyo en las bases de la zona, incluso en los sectores más vulnerables de Lo Barnechea.

La idea es no levantar más polémica por el tema, pero se admitía que, una vez terminada la primaria, se volverían a evaluar los escenarios. Por lo mismo, la mesa quiso evitar que hubiese dirigentes que escalaran la polémica.

El diputado gremialista por el distrito 11 -que incluye a Lo Barnechea- Guillermo Ramírez, quien es jefe de campaña de Ward, sostuvo que “Carlos Ward es reconocido en la UDI como un hombre leal, probo y trabajador; que conoce Lo Barnechea mejor que nadie por sus cerca de dos décadas de trabajo allí. Ward va a ganar el próximo domingo y todos juntos -RN incluido- van a apoyar con fuerza a Carlos para la elección de octubre”.

El propio Ward respondió con un video en redes sociales con concejales de derecha dándole su apoyo. Ahí figuran Rodrigo Arellano (UDI), Cristián Daly (ex RN), Juana Mir (Evópoli), Paulette Guiloff (Evópoli) y María Teresa Urrutia (UDI). En el concejo se comentaba que no cayó bien el apoyo de Lira, pero lo cierto es que había quienes sostenían que no había que darle mucha atención al alcalde y que lo que correspondía ahora es que la UDI aumentara su apoyo de campaña hacia Ward.

En el entorno de Ward, en tanto, el ánimo es de seguir haciendo campaña como si nada hubiese ocurrido. Por lo mismo, es que la agenda se mantuvo intacta con el candidato en terreno.

En RN, la secretaria general, Andrea Balladares, agradeció el apoyo de Lira. “Valoramos profundamente que el alcalde Cristóbal Lira, en una decisión muy personal, considere que Felipe Alessandri representa la mejor opción de alcalde para el futuro de Lo Barnechea. Esta es la misma convicción que nosotros compartimos y proyectamos con la candidatura y experiencia de Felipe Alessandri”, dijo.