Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea: “Voy a votar por Felipe Alessandri en las primarias porque tiene experiencia y veo continuidad de los proyectos”

A fines de marzo, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), removió la negociación municipal de Chile Vamos al anunciar que no repostulará a su cargo en octubre próximo. “Realmente tengo temas personales y familiares a los que me gustaría dedicarme”, dice de entrada el alcalde para reafirmar su decisión. Esta supuso -sin embargo- el inicio de una de las campañas de primarias más intensas de la oposición en la que Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI) compiten por el cupo. Pese a su militancia en las filas gremialistas, Lira anuncia su respaldo a Alessandri. Estas son sus razones.

Lo Barnechea se ha transformado en un escenario de conflicto en las últimas semanas. Usted intervino hace unos días advirtiendo que la campaña no se estaba llevando de buena forma. ¿Cuál es su diagnóstico ahora?

Aquí, yo insisto, tenemos dos buenos candidatos, personas que conocen la comuna. Sin embargo, en un principio vimos como los argumentos para ganar la elección no eran los argumentos de la gestión que propongo hacer, sino que es lo malo que tiene el otro. Yo me reuní con los dos candidatos y básicamente les pedí que hiciéramos un ejemplo de primaria, como no ha habido aquí en Lo Barnechea. Que no demos que hablar en sentido negativo, sino que en sentido positivo. Estuvieron los dos de acuerdo, nos dimos la mano y, bueno, empezaron a aparecer todas estas cosas. Por eso yo advertí que me voy a inclinar por el candidato que haga una campaña que realmente sea de proposiciones, de ideas, de proyectos, de continuidad a los proyectos que estamos haciendo.

Usted dijo que evalúa suspender su militancia en la UDI para tener libertad de quien apoyar. ¿Ya tomó una decisión?

Respecto de la suspensión de la militancia y todo eso, obviamente que recibí todas las muestras de cercanía, cariño y de todo de los partidos, pero efectivamente yo he estado observando este tema desde el punto de vista, no solo de las campañas, sino de las características propias de los candidatos que he ido conociendo y especialmente fijándome en temas como la experiencia y también lo que proponen como programa de gestión. Y, en ese sentido, decidí que voy a votar por Felipe Alessandri en las primarias.

¿Por qué?

Porque yo lo viví (...). Yo no sabía, no conocía, por supuesto, ser alcalde cuando asumí y toma tiempo, uno se demora en los equipos, en conocerlos, en echarlo a andar, en conocer el mundo municipal, toma tiempo. A pesar de que los dos candidatos son muy conocedores de la comuna, hay uno que tiene más experiencia en el mundo municipal que es Felipe Alessandri porque fue alcalde de una comuna súper compleja como es Santiago.

¿O sea pesa la experiencia en este caso?

En ese caso pesa la experiencia, pero también pesa el programa, que vino especialmente a presentármelo. Y sobre todo que aquí estamos llenos de proyectos, de vivienda, de salud y de educación. Y lo que veo en él es una continuidad de los proyectos que para mí es tremendamente relevante. O sea, yo quiero que la persona que asuma la alcaldía aquí pueda continuar lo que estamos desarrollando.

¿Y el programa de Ward no le gusta, no es de continuidad?

No he visto tanto ese programa. Una persona que ya ha sido alcalde en una comuna compleja, creo que me da garantías pensando en que podamos seguir estos proyectos.

¿Su decisión no tiene que ver con lo que planteó en la carta, que Ward rompió el fair play en la campaña?

Eso es secundario, de todas maneras. Yo quería que hiciéramos una bonita campaña, pero obviamente que a mí lo que me interesa es básicamente es qué va a pasar con los proyectos, con la continuidad. Entonces, yo me comprometí con los vecinos de tratar que aquí se quede un alcalde que nos asegure que los proyectos van a continuar para adelante. Y eso fue un poco lo que más me hace pensar que esta experiencia de Felipe Alessandri, y también lo que he podido comprobar de su capacidad de gestión, que él puede ser un muy buen continuador de lo que estamos haciendo.

23-05 2024 CRISTOBAL LIRA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Alessandri es RN y usted es UDI. Su decisión supone una traición a su partido, ¿no le preocupa?

Obviamente que para mí es muy difícil. La hago pública básicamente porque al lugar que voy en la comuna me preguntan por quién voy a votar. Es una decisión difícil, pero también hay que pensar que estamos en una coalición y tenemos las mismas ideas, tenemos un grupo de partidos que pensamos más o menos lo mismo y que nuevamente tenemos que tener la visión de qué es lo mejor para la comuna en este momento. Creo que ahí es donde, yo por lo menos, no me pierdo. Creo que la comuna, los vecinos, están sobre en este caso un partido.

Pero usted podría haber preparado a Ward para que fuera su continuidad. ¿En ese caso no es mejor renunciar a la UDI?

Todo puede pasar, pero para mí la prioridad la tienen los vecinos de Lo Barnechea y voy a insistir en, por lo menos, mi opción va a ser votar por el alcalde que creo que puede representar mejor lo que estamos haciendo.

Probablemente su apoyo incline la balanza en favor de Alessandri. En ese caso, la UDI se quedará sin Las Condes, que la perdió con Marcela Cubillos, y ahora esta comuna. ¿No le preocupa debilitar a su partido?

Bueno, pero mi voto vale exactamente igual que el voto de cualquier vecino de Lo Barnechea. Yo no estoy ni haciendo campaña ni pienso hacer campaña por nadie. Solamente estoy comunicando que yo me inclino por votar por Felipe Alessandri porque pienso que, para los vecinos Lo Barnechea, va a ser mejor.

Pero su decisión es un daño al partido…

Puede ser, pero creo yo que la comuna está primero. Y, en ese sentido, yo no me pierdo y voy a privilegiar eso por sobre cualquier partido político.

¿Habló con Javier Macaya? ¿Le comunicó su decisión?

He hablado con él en reiteradas oportunidades y yo creo que él ya tiene muy clara mi posición.

¿Y cómo evalúa la gestión de Macaya en elegir el candidato? Usted también participó de esa decisión.

Bueno, ahí yo también hago un mea culpa porque los dos vimos el candidato para Lo Barnechea y realmente en ese momento yo pensaba que Carlos Ward podía ser muy buen alcalde, pero también no lo conocía tanto y tampoco conocía mucho a Felipe Alessandri. Bueno, y para eso son las campañas, porque van mostrando cómo se va a desempeñar este candidato.

¿Y que lo decepcionó de Ward? ¿Qué otro factor inclinó la balanza en favor de Alessandri?

No, solamente me he inclinado más porque me estoy dando cuenta de la importancia que tiene la experiencia, Y me doy cuenta de esa experiencia en el programa que ha podido desarrollar, digamos, el conocimiento que ha podido tener de de las cosas que estamos desarrollando y cómo enfrentarlas.

¿No tiene pensado entonces renunciar a la UDI? Su decisión levantará críticas.

No, yo no tengo pensado renunciar a la UDI (...). Ahí hay una decisión del partido, pero, si me lo preguntas en lo personal, no tengo pensado renunciar a la UDI.

¿No se siente desafectado del partido?

No, yo creo que aquí es una cosa muy puntual: que estamos frente a una elección en un municipio en el cual yo soy alcalde y que tengo todo el derecho a tratar de dejar a la persona que más confianza me dé.

23-05 2024 CRISTOBAL LIRA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

¿Cómo ha visto las negociaciones en Chile Vamos en términos generales?

Tal como lo he dicho en otras oportunidades, hay una sensación muy clara de que el gobierno lo ha hecho mal, de que no ha podido cumplir las promesas, de que en los dos primeros años han sido bien desastrosos (...). Pero, así y todo, por muy deficiente que haya sido la gestión del gobierno, la elección no está ganada para nuestro sector. Y eso es lo que realmente uno tiene que seguir insistiendo, porque si aquí no logramos una verdadera unión, si los partidos no son generosos al momento de elegir los mejores candidatos, nos va a ir mal.

¿Pero cree que se ha dado esa generosidad? En un contexto en donde hay un gobierno que está con baja aprobación, uno supone que la oposición debería capitalizarlo a su favor, pero no se ve eso.

Han sido negociaciones arduas, largas, y no vemos una unión monolítica en el sector. No vemos tampoco una generosidad así de llevemos los mejores. Ya no importa que no sea de mi partido, porque aquí hay que diferenciar entre el que es mejor para la elección, para sacar votos, y el que es mejor después para gestionar. En otras oportunidades nos hemos dejado llevar por gente que puede ser muy buena para captar votos, pero no necesariamente para gestionar. Y hemos tenido fracasos importantes, no solamente en nuestro sector, sino que también en la oposición.

¿Lo dice por Las Condes, lo que pasó con Daniela Peñaloza?

No, no lo digo por Peñaloza, pero lo digo por casos que están complicados en la justicia. Por el otro lado veo a Sharp, que tiene un desastre en la comuna de Valparaíso. Puede haber gente que puede tener mucho arrastre en los votos, pero también tenemos que preocuparnos de llevar candidatos que tengan las competencias para hacer una buena gestión. Y ahí es donde yo he insistido que tenemos que elegir el mejor del sector, da lo mismo donde sea.

¿Incluyendo a republicanos?

Incluyendo a republicanos, incluyendo a Amarillos, incluyendo a Demócratas, todos. Debiésemos realmente elegir el mejor del sector.

Usted habla de falta de generosidad. ¿De quién lo ve principalmente?

Yo veo que siempre los partidos están sacando cuentas de cuántos alcaldes tengo que lograr.

¿Qué rol le cabe a Evelyn Matthei y José Antonio Kast respecto de estas disputas? A veces sus emplazamientos parecen agrandarlas.

Yo creo que son ambos líderes del sector y por supuesto que tienen una gran influencia. Yo creo que ellos pueden hacer un gran trabajo de unión del sector. Tienen una gran oportunidad de liderar el sector y hacer una una estrategia realmente sólida y ganadora para el tema municipal.

Viene la cuenta pública presidencial, ¿cuáles son sus expectativas?

Son pocas las expectativas porque mira, a lo mejor el Presidente puede tener buenas intenciones de corregir y hacer cosas ahora. Pero vemos ideologizado al gobierno terriblemente. Entonces, no lo veo con posibilidades de hacer algo distinto. Desgraciadamente me encantaría que el país se levantara de la situación en que estamos hoy día, pero lo veo muy difícil porque no gobierna con autonomía, sino que gobierna medio captado por el Partido Comunista.