Boric dice que no se puede “retroceder” en derechos de mujeres y oposición lo acusa de ser el “jefe de campaña” del “En contra”

Este miércoles, apenas el Presidente Gabriel Boric dio su discurso en la inauguración del segundo centro de atención y reparación para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, la oposición no tardó en salir a responderle, ya que su intervención les sirvió para reforzar su estrategia y acusar al gobierno -pese a que este no ha oficializado una postura, a diferencia de los partidos del oficialismo- de estar por el “En contra” de cara plebiscito del 17 de diciembre.

“Por su compromiso (de las mujeres) permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes se han ganado, ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más”, dijo el Mandatario a días del plebiscito.

Las palabras del Jefe de Estado se dieron en un contexto en que la izquierda, dentro de su diseño de campaña, ha reforzado el relato de que la propuesta elaborada por el Consejo significa un retroceso para los derechos de las mujeres y se pone en riesgo la interrupción del embarazo en tres causales. Este último punto, de hecho, había sido relevado el día anterior por la expresidenta Michelle Bachelet.

Así, la derecha aprovechó la intervención del Mandatario y -manteniendo la estrategia de campaña- endureció el tono y volvió a apuntar al Presidente acusándolo de ser el “jefe de campaña” del “En contra”, una ofensiva similar a la que usaron en la contienda electoral del Rechazo del plebiscito del año pasado. Sin embargo, para esos comicios, Boric sí fijó una postura clara por el Apruebo, mientras que en esta ocasión no ha expresado públicamente cómo votará y ha mantenido el plan del oficialismo de ser prescindente al igual que su gabinete.

Esto, pese a que en privado en el Ejecutivo nadie está conforme con el texto elaborado por el Consejo y en privado se declaran “En contra”.

Una de las primeras en cuestionar a Boric fue la exconvencional Marcela Cubillos, quien en su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “El Presidente Gabriel Boric acaba de notificarnos que será nuevamente el jefe de campaña para este plebiscito”.

La timonel de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó que Boric se sumaba a las “falsedades” de la campaña, mientras que también hubo críticas de diputadas de RN como Ximena Ossandón y Camila Flores, quienes acusaron de “intervención”. En la UDI, en tanto, los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Bobadilla emplazaron al Presidente a no utilizar el aparato estatal para la campaña.

En Demócratas y Amarillos compartieron los reparos. “El Presidente nuevamente se equivoca, vuelve a ser dirigente estudiantil y empieza a hacer intervencionismo electoral, como lo hicieron en la vuelta pasada”, dijo el diputado Andrés Jouannet, timonel de Amarillos.

“(Boric) se transforma en vocero de la campaña del ‘En contra’, se transforma una vez más en activista (...). Quiero decirle al Presidente que lea el texto: avanza en derechos como nunca en la historia de nuestro país. Quiero invitar a hombres y mujeres a que lean el texto y no se dejen engañar por (...) el propio Presidente de la República”, complementó la líder de Demócratas, Ximena Rincón.

En La Moneda, en todo caso, se defienden y dicen que el Mandatario ha manifestado esa postura en reiteradas ocasiones, incluso antes del proceso constitucional y que no hay nada nuevo en sus dichos.

Por lo mismo, recalcan que el Presidente y sus ministros han cumplido a cabalidad con la neutralidad respecto del proceso. Incluso, como muestra de eso, agregan las mismas fuentes, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, durante una de sus salidas a terreno firmó un ejemplar de la propuesta constitucional, al igual como lo hizo en el proceso anterior.

De todas formas, este miércoles el Ejecutivo sufrió un traspié. En medio de las críticas de la oposición, la Segegob borró una gráfica que habían subido hace seis días a sus redes sociales, en la cual informaban sobre el plebiscito y lo que pasaba en caso de que ganara el “En contra” o el “A favor”. En caso de imponerse la primera alternativa, se aseguraba que se cerraría el proceso constitucional, lo que corresponde a uno de los relatos de campaña del oficialismo.

Al interior del oficialismo aseguran no estar sorprendidos de la arremetida de la oposición. Según comentan distintos dirigentes, es claro que su actual estrategia es pretender que se plebiscite la administración de Boric y que, en ese contexto, utilizarán cada intervención del Mandatario con ese propósito.

Pese a eso, algunos en el comando del “En contra” se alertaron con los dichos de Boric. Las mismas fuentes transmiten que su intervención se aleja del diseño de campaña de mantener a los políticos en segunda línea.

A inicios de noviembre, de hecho, entre los partidos de gobierno manifestaron su inquietud por las intervenciones del Presidente. Por esos días, el Jefe de Estado salió en dos ocasiones a marcar su “preocupación” por el proceso constituyente, lo que fue interpretado como una salida de libreto.

En esa oportunidad, el presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó que “el debate deben hacerlo los partidos políticos respecto de las opciones que apoyan, junto al resto de liderazgos político sociales, pero no le corresponde al gobierno involucrarse en esa parte”.

En esta ocasión, sin embargo, no hubo reparos entre los partidos de gobierno. El presidente de Comunes, Marco Velarde, comentó que “que el Presidente hable de los derechos de las mujeres está bien, para eso llegamos al gobierno, para avanzar. La derecha usa cualquier excusa para hacer de esta campaña un plebiscito al Ejecutivo, porque no están contentos con su propia propuesta constitucional. Hay gente como Ximena Rincón (Demócratas) que, de forma muy poco pudorosa, ha explicitado esta pésima estrategia electoral”.

En tanto, la diputada socialista Ana María Bravo dijo que “es muy malo” el argumento que utiliza la derecha en base a los dichos del Mandatario. “No olvidemos que este es el primer gobierno que se declara feminista. Desde el día uno que asumió el Presidente, se ha hablado y se ha tratado este tema, siempre se ha relevado los avances en los derechos de las mujeres. Entonces, ¿por qué lo va a dejar de decir?”, sostuvo.

Entrega del texto con la propuesta constitucional fuera de La Moneda. Foto: Mario Téllez.

Balance en la derecha

En la oposición, en tanto, sacaron cuentas alegres. El diagnóstico de las palabras de Boric, dicen, fue positivo para el “A favor”, pues ayudó a vincular al gobierno con la opción “En contra”. Parte de la estrategia de republicanos y de Chile Vamos ha sido transformar el plebiscito del 17 de diciembre en una especie de referéndum contra el gobierno.

En ese sentido, en la derecha –de acuerdo a mediciones internas de focus group- han determinado que hay gente que eventualmente confunde la opción “En contra”, con ser oposición al gobierno, cuando justamente es lo contrario. De ahí que han querido enfocar más la opción del “A favor” como un rechazo a La Moneda. Un mensaje que se quiere fortalecer aún más con el paso de la campaña.

De ahí que tras la frase de Boric, varios dirigentes de la derecha comenzaron a arremeter en su contra. En la oposición además no solo cuestionaron las declaraciones del Presidente, sino que también de la vocera Vallejo, quien aseguró que la oposición está utilizando las críticas en materia de seguridad con fines electorales.

“El crimen organizado ha avanzado porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña, y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo y decir que el tema de seguridad es una política de Estado”, planteó Vallejo.

El excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no tardó en responderle: “Por favor, ministra, sea seria, sea responsable, salga a la calle, converse con las personas, haga un mea culpa. Esto no es un debate electoral, ustedes no están preocupados de Chile, ustedes no llevan a Chile en el corazón”.

Los republicanos también reclamaron que Vallejo anunciara en medio de la campaña la condonación del CAE para el primer semestre de 2024. El exconsejero Sebastián Figueroa y el diputado José Carlos Meza acusaron un “ofertón” de campaña del Ejecutivo. Anteriormente la derecha había planteado el mismo reparo por el anuncio del gobierno de impulsar la Defensoría de las Víctimas en el Congreso Nacional, una medida que está incluida en la propuesta constitucional.