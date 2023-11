“Sea seria”: Kast refuta a Vallejo por atribuir avance del crimen organizado a debates electorales y la llama a hacer “un mea culpa”

En un nuevo programa de Semana RE, transmisión en vivo que hace el Partido Republicano por Youtube, el excandidato presidencial José Antonio Kast cuestionó este miércoles los dichos de la ministra vocera, Camila Vallejo, respecto a que la criminalidad en el país habría avanzado “porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral”.

“El crimen organizado ha avanzado porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña, y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo y decir que el tema de seguridad es una política de Estado”, planteó Vallejo en una actividad en la Escuela de Carabineros, en Providencia.

Al respecto, Kast criticó duramente a la secretaria de Estado y refutó que “esto no es un debate electoral”. “¿Usted ha visto lo que pasó en Lo Prado, a la persona que murió quemada delante de la cárcel, lo del tren de Aragua en la zona norte, el sufrimiento al cual son sometidas las personas hoy día? A lo mejor ustedes no leen los diarios, vea lo noticiarios”, interpeló.

“Por favor, ministra, sea seria, sea responsable, salga a la calle, converse con las personas, haga un mea culpa. Esto no es un debate electoral, ustedes no están preocupados de Chile, ustedes no llevan a Chile en el corazón”, acusó.

El líder republicano también apuntó a un supuesto conflicto por “una disputa electoral” entre la ministra Vallejo y la titular del Interior, Carolina Tohá, algo que a su entender les estaría impidiendo de hacer más acciones en materia de seguridad. “Usted podría hacer muchas cosas junto con la ministra del Interior, pero parece que está peleada con ella, ¿por qué? ¿Por una disputa electoral a futuro?”, cuestionó.

“Vaya a la calle, salga con la ministra del Interior, dígale al Presidente que cambie a las personas que están en la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Interior. Haga su trabajo, ministra, no se dedique a debatir a través de las redes sociales o mandar frases como esas que al final le hacen daño a usted misma”, agregó.

Defensa a Montes por lío de platas

Por otro lado, José Antonio Kast se refirió al lío de platas políticas que tuvo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el ojo público por las presuntas responsabilidades que tendría por los traspasos ocurridos durante su gestión a cargo de la cartera.

Y es que el lunes la Comisión Especial Investigadora (CEI) por este caso aprobó un informe, donde se estableció que el secretario de Estado tendría responsabilidad política en esa materia. Al abordar el texto visado por la comisión, Montes realizó este martes una autocrítica y señaló que el informe tiene “una base de vedad”.

“Él tiene una trayectoria. Al principio asume una responsabilidad y dice ‘bueno, yo voy a dar la cara hasta que esto se ordene’. El problema es que no se ha ordenado, se ha ido desordenando cada vez más, nos vamos enterando cada vez más y él también se va enterando cada día de nuevas sorpresas en cada una de las seremías”, sostuvo Kast al respecto.

El exabanderado presidencial señaló que el ministro Montes está en una situación compleja, toda su trayectoria política puede quedar manchada por esta situación de los convenios que revienta dentro su ministerio”.

En ese sentido, a juicio de Kast, el Secretario de Estado ”está cansado y está buscando el momento de salir razonablemente bien y, por otro lado, el Presidente no aguanta la presión de sacarlo”.

“Si fuera Carlos Montes renunciaría antes de que me pidan la renuncia, porque el Presidente sí o sí le va a pedir la renuncia”, lanzó.

Además, el líder del Partido Republicano responsabilizó del caso al Frente Amplio: “Si fuera Carlos Montes me iría y dejaría que den la cara los verdaderos responsables, que son todos los integrantes del Frente Amplio”.