Vallejo relaciona falta de acuerdos en seguridad con avance de la criminalidad

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la autocrítica del Presidente Gabriel Boric por su rol cuando era opositor y a cuestionamientos surgidos desde Chile Vamos por la intencionalidad de la reflexión del Mandatario.

“Uno puede estar largamente discutiendo con la oposición en reuniones sobre qué hizo uno, qué no hizo el otro, pero al final del día, ese debate no le ayuda en nada a las personas que están esperando respuestas. Entonces, si seguimos atrapándonos en sacarnos responsabilidades cruzadas, la verdad es que no vamos a lograr mejorar la seguridad de nuestro país”, planteó la vocera.

“El Presidente extiende la mano para que haya un poco más de generosidad, pero no generosidad con el gobierno, es para que haya generosidad con la ciudadanía, que espera respuestas, que espera soluciones, que espera acuerdos, entonces no queremos perder más tiempo en estar permanentemente recibiendo ataques o reprochando cosas que no se hicieron anteriormente, porque es momento hoy día de actuar”, recalcó la titular de la Segegob.

Tras ello, la ministra hizo un llamado a superar el debate y enfocarse en las propuestas para combatir al crimen organizado.

“El crimen organizado ha avanzado porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo y decir que el tema de seguridad es una política de Estado y que nos ponga a todos, independiente de si somos de izquierda, de centro, de derecha o no nos consideramos de ningún sector político, que nos permita poner en el centro las propuestas que sean más efectivas para combatir este tipo de criminalidad”, planteó Vallejo.

“Eso es lo que necesitamos. Sabemos que hay varios con esa disposición en la oposición, pero lamentablemente hacen más ruido los que no tienen esa disposición y esperamos que hoy se escuche más a los que tienen voluntad real de trabajar en enfrentar los problemas de seguridad”, agregó.

La ministra vocera del Ejecutivo se refirió al tema en una actividad en la Escuela de Carabineros, en Providencia, la mañana de este miércoles. Vallejo y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la representante en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Claudia Uribe, y el general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, participaron del cierre de las jornadas piloto de capacitación al personal policial sobre la promoción de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas.

Kast: “Por favor, ministra, sea seria, sea responsable, salga a la calle”

El planteamiento que hizo la titular de la Segegob fue cuestionado con dureza por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast en el programa Semana Re que emite en su canal de YouTube.

“A lo mejor ustedes no leen los diarios, vea los noticiarios ¿Usted vio lo que pasaba en la Vega Central donde asesinan a personas y lo trasladan en yeguas porque son personas desconocidas y quizás dónde están sus cadáveres? Por favor, ministra, sea seria, sea responsable, salga a la calle, converse con las personas, haga un mea culpa, esto no es un debate electoral, ustedes no están preocupados de Chile, ustedes no llevan a Chile en el corazón”, sostuvo el excandidato presidencial.

Asimismo, Kast aludió la polémica que instalaron voces del oficialismo por la exposición de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

“Usted podría hacer muchas cosas junto con la ministra del Interior, pero parece que está peleada con ella, está peleada por qué, ¿por una disputa electoral a futuro? Vaya a la calle, salga con la ministra del Interior, dígale al Presidente que cambie a las personas que están en la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Interior, haga su trabajo, ministra, no se dedique a debatir a través de las redes sociales o mandar frases como esas que al final le hacen daño a usted misma”, planteó el exdiputado.