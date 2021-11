Camila Vallejo por denuncia contra Boric por acoso: “Nosotros no podemos poner en duda eso”

La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, integrante del comando del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, abordó este martes la denuncia por presunto acoso sexual contra quien fuera su sucesor en la presidencia de la Federación Estudiantes de la Universidad de Chile.

Los hechos se remontan a la época en que ambos eran dirigentes estudiantiles, hace cerca de una década. La denuncia resurgió en redes sociales cuando Boric asumió su candidatura a La Moneda y comenzó a ser abordada en la recta final de la campaña tras una publicación de El Líbero. “Jamás he acosado a una persona”, aseguró el propio candidato hace unos días y en el debate televisivo de este lunes volvió a referirse al tema afirmando que está “disponible para cualquier tipo de investigación”. “No basta que yo afirme mi inocencia, se le tienen que entregar todas las garantías a quienes se han sentido y han sido víctimas de acoso, abuso o maltrato”, dijo.

En entrevista con Tele 13 Radio, Vallejo fue consultada por la situación, considerando la adherencia al feminismo que Apruebo Dignidad explicita en su programa, como primer punto de su plan de gobierno.

“Yo no pongo en duda aquí ninguna situación”, contestó la diputada al ser consultada por el periodista Iván Valenzuela de que si le estaría creyendo a la víctima si Gabriel Boric no fuera candidato presidencial.

“¿No pone en duda tampoco el testimonio de la víctima?”, le replican.

“Es lo que digo, si nosotros no podemos poner en duda eso y al final aquí hay un protocolo de procedimiento y eso es en base a lo que se tiene que trabajar”, expuso.

“Es un tema delicado y lo importante es que se está ajustando el procedimiento a los protocolos establecidos y todo en consulta con la víctima. En este caso la persona que hace la denuncia pública”, explicó la diputada.

Vallejo afirmó que el abanderado “ha sido súper responsable en cómo ha abordado la situación”.

Asimismo, aclaró que es Convergencia Social está aplicando los protocolos desarrollados por su orgánica. “Sería muy fácil decir yo no fui, me junté a hablar con ella y ya está resuelto. No funciona así. Son temas delicados y por lo tanto las compañeras del partido correspondiente se han hecho cargo, en este caso Convergencia Social, de procesar esta situación, de acuerdo a los protocolos que tanto nos ha costado construir y por eso el respeto a la víctima, a la no revictimización que es lo que permanentemente se solicita cuando en redes sociales se usa y abusa de esto para usos políticos, electorales, porque en ese proceso también se perjudica a las víctimas”.

“Gabriel ha sido responsable y con el llamado a todos los hombres, candidatos o no, a estar abiertos a revisar sus conductas, sus micromachismos y los comentarios que hagan, porque una sociedad que empuja cultural en materia de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres y particularmente hombres hacia las mujeres es tarea de todos y todas”, sostuvo.

La diputada aseguró que “los procesos de reparación se construyen con las víctimas y eso es lo que se está haciendo en estos momentos”.

Camila Vallejo fue también consultada por el “delicado equilibrio” que deben mantener ante criterio feminista que rechaza el poner en duda las denuncias en este tipo de casos.

“Claro, Nosotros no nos podemos pronunciar respecto de lo que dice la víctima. Ella hace una denuncia pública y se está sometiendo a procedimiento bajo un protocolo y eso es lo que se respeta y Gabriel también respeta eso”, dijo, recordando que no hay “ninguna denuncia penal-judicial” en este caso.

En esa línea, acotó que el candidato “está abierto” a que se investiguen los hechos “y creo que es lo que corresponde”, complementó.