Coloma dice que “toda usurpación es violenta” y critica que el veto del gobierno “busque hacer diferencias” entre tipos de ocupaciones ilegales

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se refirió este lunes al veto presidencial a la ley de usurpaciones, que el gobierno ingresó el viernes para “mejorar” -desde el punto de vista del Ejecutivo- el proyecto que fue aprobado el 30 de agosto en el Congreso.

Las correcciones que envió La Moneda -que en realidad se fraccionará en 14 vetos- buscan eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”. Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.

Las observaciones del Ejecutivo también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga. Y además contempla una modificación de la escala de sanciones según la gravedad de las usurpaciones, pero manteniendo en todas las situaciones la posibilidad de una pena de cárcel.

Consultado por las observaciones que ingresó el Ejecutivo, el senador gremialista señaló: “Desde mi perspectiva toda usurpación es violenta por naturaleza, porque afecta el derecho de otra persona, entonces no entiendo bien la naturaleza del veto, que lo que busca es hacer estas diferencias que existen – a mi juicio- solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política, porque toda usurpación es violenta. Es violenta cuando usurpan a un agricultor en La Araucanía, es violenta cuando usurpan a un asignatario de vivienda social en el Maule o en Biobío”.

En ese sentido, apuntó que “es por eso que el Congreso, transversalmente, generó una ley que tenía fuerza de exigirse, por eso se establecían distintas formas del presidio, no es lo mismo una que otra”.

“Pero en el fondo del veto del gobierno, de decir que hay usurpaciones, ocupaciones que jurídicamente pueden ser no violentas, o desde un punto de vista conceptual no violento, a mí me parece un grave retroceso a lo que el Congreso había acordado”, recalcó.

Coloma remarcó que “uno de los problemas más complejos que tiene hoy día Chile es el tema de seguridad, por eso hicimos una agenda de seguridad, que la mitad ya ha sido despachada. Uno de los temas de la agenda de seguridad era una ley de usurpaciones, porque es un tipo de afectación a la propiedad que tiene que ver con miles de personas, se afecta, se usurpa un predio rural, pero también se han usurpado viviendas sociales, que hoy día están usurpadas, y en muchos lugares de Chile se adelanta la entrega de viviendas sociales para que no se las tomen, que quiere decir que no las usurpen”.

Respecto a la postura del gobierno, el congresista dijo que “el veto ya fue planteado, ya se venció el plazo para poder hacer un veto distinto. Nosotros tenemos que pronunciaros sobre los vetos planteados por el Ejecutivo, podemos votarlos a favor o en contra, depende de los efectos de cada uno, el tipo de veto que finalmente se decida votar”.

Comisión de seguridad del Senado

Sobre los próximos pasos tras el ingreso de las indicaciones del Ejecutivo, el presidente del Senado detalló que “el veto se da cuenta el día de mañana, son 14 vetos distintos. El día de mañana, se envía a la comisión de seguridad, artículo 37 del reglamento. Es la comisión de seguridad, el presidente, que califica. En primera instancia califica dos cosas: la admisibilidad del veto y la categoría del veto, que pueden ser tres distintos y eso lo hace el presidente de la comisión de seguridad”.

Posteriormente, explicó el parlamentario, “se evalúa, se estudia en la comisión y cuando se vota, posteriormente va a la Sala. Ahí a su vez yo tengo la opción de calificar lo que la comisión ha planteado, teniendo que ver la admisibilidad con las ideas matrices y efectivamente el carácter que tiene. Por qué es importante esto, porque no es lo mismo votos admisibles que no, vetos admisibles que no, y no es lo mismo la calidad en que esto se plantea, si es sustitutivo, aditivo o supresivo, porque obviamente que la naturaleza es diferente”.