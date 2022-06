Diputado Alessandri afirma que UDI mantendrá solicitud a Contraloría por Gabinete Irina Karamanos: “Hay una convicción en el Ejecutivo de querer refundarlo todo”

La polémica en el mundo político luego del “error administrativo” del gobierno de renombrar la institución de Primera Dama con la denominación de “Gabinete Irina Karamanos”, motivó que la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) recurrieran a la Contraloría. En esa línea, el jefe de bancada de los diputados Jorge Alessandri aseguró que, a pesar de que el Ejecutivo dejó sin efecto la resolución, continuarán con el requerimiento ante el organismo que dirige Jorge Bermúdez, con el fin de sentar un precedente para posibles futuras decisiones del gobierno en esta línea.

Según Alessandri, ellos llegaron a eso de las 10.35 horas de hoy para ingresar el documento ante el órgano contralor, lo que motivó que en La Moneda echaran pie atrás en su determinación -que fue tomada en marzo y conocida durante la noche de este martes- de renombrar la Dirección Sociocultural del gobierno. “Dado que fueron pillados por la opinión pública, por nosotros en la Contraloría, dan pie atrás y dicen ‘error administrativo’. De nuevo le van a echar la culpa a un funcionario o funcionaria que trabaja en el subterráneo de la Moneda. Me recordó la polémica de los aviones y los inmigrantes que volvían con gente”, aseguró el diputado UDI en conversación con 24 Horas.

A pesar de que La Moneda dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 442, del 30 de marzo de 2022, la que modificaba la resolución exenta 978 de 2018 al cambiar el nombre y dar nuevas funciones al cargo de Primera Dama, desde el gremialismo anunciaron que mantendrán su solicitud de pronunciamiento de la Contraloría.

“El contralor tiene que contestar igual. El contralor va a decir probablemente en la primera línea, a pesar de que esto fue reformulado, igual me compete decir: uno, esto es ilegal; dos, un servicio público no puede tomar las atribuciones de otro servicio público; tres, por qué no fundamentan la decisión de ponerle Irina Karamanos”, afirmó, agregando que “toda resolución del Estado debe estar fundada, que significa estar explicada, por lo tanto, lo que diga el contralor es una señal para todos los otros servicios públicos que sentían esa emoción, ese cosquilleo de llegar al poder por primera vez a refundarlo todo, para que tengan claro que no lo pueden hacer si no es cumpliendo todas las normas del derecho público”.

A juicio del diputado UDI, la fallida determinación del Ejecutivo tiene su fundamento en una política “refundacional” del actual gobierno. “Absolutamente, hay una convicción de sus colaboradores y también de los que ocupan cargos de la primera línea”. El legislador agregó: “El tema de fondo acá es sentir -y lo sienten muchas personas que actúan en el actual gobierno- que vienen a refundarlo todo”.

El abogado también cuestionó el rol de los asesores que actualmente se desempeñan en la repartición de la Presidencia de la República. “El gabinete de la Primera Dama o Dirección Sociocultural, es parte de la Presidencia de la República, ese gabinete tiene asesores que cuestan $ 23 millones al mes. Eso nos cuestan los asesores de Irina y los tenían las primeras damas anteriores, entonces el primer filtro está ahí. El segundo filtro es el ‘Segundo piso’, porque es parte de la misma Presidencia de la República”.

Alessandri, también acusó que la resolución exenta 442 contenía ilegalidades que no fueron capaces de ser previstas por los asesores. “La Presidencia de la República es un servicio público, no puede arrogarse atribuciones de otros ministerios, no puede decir que ahora voy a tomar esto de derechos humanos y lo voy a hacer yo. Esto otro del Ministerio de la Mujer y lo voy a hacer yo. Voy a cambiarme de nombre -y ahí lo más grave como punto político- decir le voy a poner mí nombre, el de la Primera Dama actual, cuando los que estamos en política sabemos que las personas pasamos y las instituciones son las que quedan”, aseguró el diputado gremialista.