“Está profundamente equivocada”: Coloma responde a Tohá por proyectos de seguridad y llama a “apurar el tranco, conocer la agenda y no confundir los números”

Esta mañana el senador UDI y presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma volvió a refutar los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien el lunes aseguró que ya se han despachado ocho proyectos de ley -de los 31- en el marco de la agenda de seguridad acordada por el gobierno y el Congreso el pasado 14 de abril.

Previamente, y a poco más de un mes del acuerdo, el legislador hizo una crítica por la lentitud en el avance de dichas iniciativas.

Durante esta mañana en Radio Pauta el legislador aseguró: “Me encantaría que la ministra en ese caso tuviera razón, lamentablemente está profundamente equivocada. Lo digo lamentándolo y me preocupa porque ocho no es lo mismo que dos, y la velocidad hay que verla en forma exigente y no en forma complaciente”.

Explicando que de las 31 iniciativas acordadas, 19 estaban en el Congreso, y de ellas, dos ya son leyes. 13 han avanzado harto en el Congreso y en cuatro “se tiene que apurar mucho la velocidad”. “Respecto de los otros 12, que eran compromiso del gobierno, ellos tenían que presentar esos proyectos, muchos suponen gastos, de esos no se ha presentado hasta ahora ninguno”.

“Si seguimos al mismo ritmo que estábamos en materia de seguridad, vamos a terminar esos proyectos en cinco años más”, criticó. Argumentando que “el país no soporta más demora, no soporta más dilaciones. Y claro que es un riesgo no poner plazos, es más fácil no poner plazos, hacer como que estamos avanzando bien y al final que uno sepa que vamos a un ritmo que no es el adecuado”.

En relación a los ocho proyectos que Tohá aludió en entrevista a T13 Radio el lunes, que son: secuestro, porte de armas, extorsión, antinarco, crimen organizado, Nain-Retamal, reforma constitucional que habilita cambio legal para extender plazos de expulsión, e infraestructura crítica.

El timonel del Senado dijo que “no tienen que ver con la lista, son proyectos que partieron en otro momento, en otra instancia se habían aprobado”, y que de esos ocho, “seis ya estaban aprobados de antes”.

“Me preocupa mucho que la ministra del Interior o no conoce en detalle cuáles son los 31 proyectos o tiene una visión distinta de los hechos aprobados”, señaló Coloma.

Tras su entrevista, el legislador realizó una conferencia de prensa en la sede del Congreso en Santiago para profundizar lo planteado.

“Hago un llamado formal al gobierno a apurar el tranco, conocer la agenda y no confundir los números”.