Contradicciones por agenda de seguridad: Tohá refuta a Coloma y asegura que ya han despachado ocho proyectos de seguridad

A poco más de un mes de que se cumpla el primer plazo que se impusieron las autoridades del Congreso y La Moneda para despachar el paquete inicial de reformas en materia de seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que esta semana el gobierno ingresará cinco iniciativas legales (tres de ellas fusionadas en un mensaje) que son parte de esas prioridades.

En total son 31 proyectos priorizados, acordados por Tohá (PPD) y los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) y de la Cámara, Vlado Mirosevic (liberal), el pasado 14 de abril, de las cuales doce deben ser ingresados por el Ejecutivo, pues corresponden a facultades exclusivas del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, aunque el gobierno presente cinco proyectos comprometidos (en total ingresarán tres mensajes para que comiencen a ser discutidos a partir del próximo lunes), aún hay un trecho largo que debe recorrer La Moneda para cumplir lo acordado.

Esa situación ya está generando una tensión entre el gobierno y la oposición, al punto que hay contradicciones evidentes al evaluar el avance de esa agenda. Este lunes Tohá recalcó que con “los proyectos priorizados hemos avanzado bastante bien y bastante rápido”.

Según el cronograma, el 28 de junio se cumple el primer plazo para tener despachados al menos un grupo de trece proyectos (75 días desde el 14 de abril).

Luego, antes del 11 de septiembre (a los 150 días), el compromiso es sacar otras ocho iniciativas. El grupo restante debiera estar listo antes del 31 de diciembre. El acuerdo se cumpliría sólo en la medida que sean agotadas las instancias de tramitación de estas reformas, independiente del desenlace, ya que eventualmente algunas podrían ser rechazadas.

El problema es que al gobierno se le está agotando el tiempo. Del total de prioridades, hasta el momento sólo hay dos leyes publicadas (sanciones contra el sicariato y el nuevo control migratorio) y una tercera está en proceso de promulgación (delitos económicos).

“¿Qué pasó con esos pocos proyectos que tenía que redactar el gobierno? No han entrado. ¿Por qué creo que no han entrado? Porque no hay acuerdo en el Segundo Piso de La Moneda. No hay acuerdo entre las dos almas del gobierno”, comentó el diputado UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, poniendo más presión a La Moneda.

La inquietud por la demora del Ejecutivo ya había sido planteada públicamente, el lunes de la semana pasada, por el senador Coloma, en una rueda de prensa donde realizó un balance, ya que hasta ese día solo dos iniciativas se habían despachado. La moción de delitos económicos recién salió del Congreso el martes pasado.

El senador, además, hizo ver esa preocupación al Presidente Boric en una conversación que ambos sostuvieron en Iquique, en medio de los actos conmemorativos del combate naval del 21 de mayo.

Sin embargo, este lunes en la mañana en T13 Radio, la ministra del Interior dio una versión distinta respecto de los datos que muestra el Sistema de Información Legislativa del Congreso, que para estos efectos es la fuente oficial para consultas tanto de La Tercera como de cualquier particular (www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php). Esas cifras del portal del Poder Legislativo son las que también sustentan el balance de Coloma.

En la entrevista radial, Tohá dijo que el estado de avance que mostró el presidente de la Cámara Alta no era correcto. “El senador no hizo bien el cálculo de los proyectos que tenemos en esa agenda. Se han despachado ocho, no dos, de los 31 (proyectos)″, dijo.

Al reaccionar frente a los dichos de la secretaria de Estado, el presidente del Senado señaló que “me encantaría que el balance que hace la ministra fuera correcto, pero lamentablemente no lo es. Seamos claros, de los 31 proyectos priorizados, hay dos que ya son leyes. Hay 13 en tramitación avanzada, hay 4 que no se han activado y el resto son 12 proyectos que el gobierno quedó de ingresar y, hasta este minuto, no lo ha hecho”.

Y agregó: “No sé cuáles serán los cálculos que hace la ministra. Sólo sé que la agenda es una prioridad, no podemos dejarnos llevar por cifras mientras esta agenda no esté cumplida en los plazos que acordamos”.

En horas de la tarde, el Ministerio del Interior, ante las consultas de La Tercera, informó que en la respuesta que dio la ministra a T13 Radio “se mezclaron los diversos compromisos de priorización que ha adquirido el gobierno y, por los cuales, está trabajando”.

“Los ocho proyectos despachados a los que se hizo mención son parte del compromiso transversal que se selló a fines de enero (la llamada Mesa de Seguridad). De ellos, tres también se incluyeron en el acuerdo con los presidentes de las cámaras”, explicó la secretaría de Estado.

Los proyectos a los que aludió Tohá en la entrevista, de acuerdo a la versión de Interior, son los siguientes: 1) secuestro, 2) porte de armas, 3) extorsión, 4) antinarco, 5) crimen organizado, 6) Nain-Retamal, 7) reforma constitucional que habilita cambio legal para extender plazos de expulsión, y 8) infraestructura crítica.

“A esos se agregan tres proyectos que fueron parte del compromiso con los presidentes de las cámaras y que también integran el compromiso transversal de la seguridad: 1) sicariato, 2) facultades policiales en control de la migración y, 3) delitos económicos. Adicionalmente, el Ejecutivo despachó otras dos iniciativas más en 2022 (robo de madera y búsqueda de personas) y uno en el mes de enero previo a la suscripción de todos los compromisos (patente cero días)”, agregó la explicación del ministerio.

Ingresan proyectos

No obstante, al margen de esas discordancias, Tohá en la radio también mencionó que “hay un grupo bien importante que entra esta semana para estar cuando regrese el Congreso. Entre ellos la indicación para mejorar o fortalecer las facultades que tienen los municipios en materia preventiva... Va a ingresar un fusionado de tres proyectos que tenían que ver con contrabando. Va a ingresar inteligencia económica, un proyecto que se refiere a cómo seguir el dinero. Todos estos ingresan esta semana... A la vuelta de la distrital se van a tramitar”.

La jefa de gabinete remarcó que, a su juicio, el principal problema no estaba en la demora de los proyectos, sino en las innovaciones que están incorporando algunos legisladores opositores que han extremado la redacción de las normas de seguridad y que “enredan la tramitación”.

Puso como ejemplo el proyecto que eleva la sanciones por el delito de usurpación, al que se le añadió una enmienda que permitiría, según el gobierno, detenciones ciudadanas o tomar la justicia por mano propia. “Una persona puede armar un grupo con amigos con armas con palos para recuperar el lugar (un terreno tomado). En qué mundo creemos que eso puede ser una buena idea. Por más impopular que sea, vamos a oponernos”, comentó la jefa de Interior.