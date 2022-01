Gabriel Boric en Congreso Futuro: “Cuenten con este futuro gobierno para que impulsemos una política de Estado en materia de ciencia”

Bajo el lema “Aprender a convivir”, este lunes comenzó la undécima edición de Congreso Futuro 2022, espacio donde se expone y discute sobre la humanidad y sus efectos en el planeta durante el último siglo -riesgos humanos, naturales, artificiales que pueden ocurrir en el futuro- y que invita a la reflexión respecto al individuo, sociedad y especie.

En esta ocasión, la jornada comenzó con la participación del Presidente Sebastián Piñera, y a eso de las 10.00 expuso el Mandatario electo, Gabriel Boric, quien comenzó apuntando que al llegar al evento fue consultado por esta semana clave, en torno al nombramiento de su gabinete.

“Yo estaba medio de cabeza trabajando en eso, y a veces uno pierde de vista la perspectiva que es necesario de tener en momentos que se ejercen liderazgos. Por cierto que el nombramiento del gabinete es importante, pero asistir a un espacio como este es quizás más relevante (...) dejamos de mirar el bosque para marearnos solamente con la coyuntura. Creo que es un augurio de cortoplacismo, un augurio de patas cortas”, señaló.

En ese sentido enfatizó: “Cuenten con este futuro gobierno para que impulsemos una política de Estado en materia de ciencia”, afirmó, y más adelante agregó que “es bien interesante como cuestiones que hace tan poco resultaban sencillamente materia de ciencia ficción, como es el tema de los derechos neuro digitales o la posibilidad de habitar o explorar otros planetas desde la humanidad, están aquí.

Otros de los lineamientos de su discurso fue poner el acento en la frase “los niños son el futuro”. “Cuando hablamos del futuro de la ciencia resulta casi automático el ponerse a pensar en los niños y las niñas. Nos gusta mucho decir y repetir que ellos y ellas son el futuro, pero el futuro solo existe como una esperanza conjugada en tiempo presente, por eso yo prefiero decir que nuestro trabajo el día de hoy es hacer que el futuro sea de nuestros niños y niñas”.

En esa línea afirmó que el futuro y presente de los niños, en un mundo que calificó de “dinámico” es lo que lo motiva a trabajar para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas en Chile. “No sabemos cómo van a ser los próximos 5 años, menos todavía los próximos 80, pero nuestra tarea es clara, tenemos que formar personas que aprendan a aprender, que sean capaces de aplicar las lecciones del pasado para enfrentar los problemas del futuro, o como dije alguna vez en la campaña que terminó hace poco, que sean capaces de pararse sobre hombros de gigantes”.

Precisamente sobre el mismo punto sostuvo que, a través de la educación, se debe “expandir los derechos y autonomía de los niños para que crezcan empoderados motivados y preparados para impulsar los cambios necesarios en su propio entorno”. Además, precisó que la pandemia ha generado una “tremenda” brecha educativa, recalcando que “aunque pueda generar roncha, los colegios tienen que ser los últimos en cerrarse y los primeros en abrirse, y espero que incorporando todas las medidas de seguridad podamos avanzar en esa dirección”.

El Mandatario electo también quiso destacar dos aspectos a propósito de la pandemia, el primero fue “el bienestar individual depende de el bienestar colectivo, nadie está a salvo mientras no lo estemos todos”, planteó y que añadió, como segundo punto que “nuestra existencia como especie humana no existe separada de los ecosistemas, y la salud de estos es nuestra salud”. Asimismo dijo: “Para enfrentar los desafíos del futuro necesitamos poner en el centro la colaboración, la colaboración entre las personas, la competencia por cierto es una parte de la vida y de la economía, pero sin colaboración la vida en la Tierra simplemente no existiría”.

¿Cuáles son los desafíos futuros que enfrentamos como especie?, ¿cómo las nuevas tecnologías cambiaran el mundo?, ¿podremos conquistar el espacio? son solo algunas de las preguntas que se abordaran en Congreso Futuro 2022. Puedes seguir la transmisión en vivo aquí.

Nombramiento gabinete

Tras su discurso en Congreso Futuro Boric dio un punto de prensa donde abordó nuevamente el panorama de nombramiento del gabinete, el que tiene como fecha límite este 22 de enero.

A propósito, reiteró el plazo autoimpuesto y expresó que no anticipará nombres. “Eso se va a conocer en el momento en que lo presentemos, pero efectivamente va a ser esta semana. Estamos trabajando de lleno para tener un gabinete que pueda llevar adelante el proyecto que nos llevó a ganar la elección, conscientes que el desafío es unir a Chile, que tenemos que actuar con una dirección estratégica conjunta y no que cada ministerio sea un islote por separado”, mencionó.

“Estamos trabajando por eso, en conjunto las designaciones de ministerios y subsecretarías para poder tener un gabinete que sea sólido, pero no puedo adelantar hoy ni nombres ni más allá de los criterios que ya he dicho”, agregó.

Sobre el día específico en que se dará a conocer la conformación, concluyó: “Depende un poquitito de la situación del Covid y de los contactos estrechos y todas estas cosas. Pero va a ser a fines de esta semana”.