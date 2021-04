Gobierno ingresa al Congreso su proyecto de tercer retiro del 10% de fondos previsionales

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó finalmente esta noche al Congreso su propio proyecto para el tercer retiro del 10% de fondos de las AFP, el que realizó en respuesta a la iniciativa presentada por parlamentarios de oposición y que desde el Ejecutivo remitieron al Tribunal Constitucional (TC).

El texto fue ingresado a través de la Oficina Virtual de la Cámara de Diputados a las 21.00 horas, con un mensaje del jefe de Estado donde se destaca que “este nuevo proyecto de ley que se propone, sobre retiro extraordinario y recuperación de ahorros previsionales, modifica la ley Nº 21.295 y permitirá a los chilenos nuevamente retirar el 10% de sus ahorros previsionales, solucionando los problemas del proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado por el H. Congreso Nacional”.

En su cuenta de Twitter, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, destacó que el texto ingresó a la Cámara con discusión inmediata. Así, comenzará a ser visto en el Congreso durante este martes.

El contenido del texto fue dado a conocer la noche del domingo por el propio Mandatario. La propuesta presidencial -al igual que el proyecto de la oposición que fue despachado del Congreso- fija un monto máximo de retiro de 150 UF, equivalentes a $4,4 millones aproximadamente, con un mínimo de 35 UF que son cerca de $1 millón. Asimismo, a diferencia de la moción de centroizquierda, incluye un impuesto solo para los cotizantes que pertenecen al 10% de más altos ingresos.

Además, el proyecto del Ejecutivo tiene un mecanismo de reintegro de fondos. Para eso, la cotización mensual se incrementará en 1% adicional, que estará a cargo del empleador y el Estado otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, con un tope de 0,3 UF.

A quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales.

Además, incluye un bono de $200 mil para quienes ya no tienen ahorros en la AFP. Asimismo, el anuncio no permite que los pensionados por rentas vitalicias puedan retirar el 10% del fondo de pensiones. En su lugar, se otorgará un adelanto de hasta un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF.

Escenario político

La propuesta de La Moneda se da en medio de la crisis y presión que se desató al interior del Ejecutivo con el despacho a ley del proyecto de tercer retiro previsional de la oposición, su decisión de llevar al Tribunal Constitucional (TC) esa iniciativa y las recriminaciones cruzadas que comenzaron a surgir en el oficialismo debido al costo electoral que podría tener la coalición en las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo.

La presentación de la propuesta del Ejecutivo hizo más patente esta división. Para mostrar una señal de unidad en torno a este nuevo proyecto, Piñera convocó a los timoneles y candidatos presidenciales de Chile Vamos. Llamó personalmente a todos los abanderados para que participaran ayer del anuncio. Sin embargo, esta estrategia falló: el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, y los dirigentes de esa colectividad decidieron restarse y manifestar su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.

A esto se suma el descontento ciudadano que se ha traducido en llamados a movilizaciones y en la amenaza de algunos sectores de la centroizquierda de impulsar una acusación constitucional en contra de Piñera. En este sentido, en la oposición insisten en que el gobierno debe retirar el recurso del TC.

En la colectividad liderada por el diputado Andrés Molina transmitieron que optaron por esa postura porque existe molestia con La Moneda. “Hay una conducción errática del gobierno”, plantearon en privado.

Además, existe malestar porque Briones, cuando fue ministro, lideró un acuerdo para que no se presentaran más retiros de fondos y que, por esa razón, fue el rostro ante el TC para el segundo retiro. Por eso, agregan en Evópoli, el gobierno vuelve a ceder. Asimismo, no están de acuerdo con que más personas se queden sin fondos en sus cuentas previsionales y por lo tanto, aseguran, no apoyarán el proyecto.

Reacciones

Esta tarde, en declaraciones a radio Cooperativa, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, había adelantado que el proyecto sería enviado durante la jornada, donde indicó que el Ejecutivo no puede apoyar un proyecto incpnstitucional, “porque sería validar esa forma de hacer las cosas” e insistió en que el proyecto que comenzará a ver esta tarde el TC “no cumple los requisitos” para lograr atravesar esta instancia.

Sobre la división generada dentro de Chile Vamos respecto del apoyo al proyecto del gobierno, Delgado señaó que buscarán “lograr un consenso, pero no a la fuerza”.

Por su parte, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo a Tele 13 Radio que “esperamos que el ánimo de discusión en el Congreso sea distinto, hemos escuchado las voces de personas más moderadas que dicen que van a mirarlo. Pero que haya quienes dicen que no es necesario restituir los fondos, nos parece que es irresponsable, no querer hacerse cargo y no es adecuada para Chile”.

Agregó que “desde el Congreso nos dijeron que si no retirábamos el requerimiento ante el TC no se conversaba ni se discutía nada, y frente a ese cierre de puertas nosotros decidimos que íbamos a presentar este proyecto y decidimos acotarlo a esta materia”.

Con anterioridad, los senadores de oposición - liderados por la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC)- emitieron un comunicado donde rechazan el el anuncio del Mandatario, asegurando que no representa “ningún cambio sustantivo” respecto al proyecto ya aprobado por el Parlamento el pasado viernes, y que contempla un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Las inconsistencias que revela esta conducta política son múltiples y complejas, pero basta poner como ejemplo de ellas que la decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo retiro se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo, un proceso de deliberación que, atendiendo las urgencias de la población, fue emprendido en tiempo récor, y el proyecto resultante, respaldado por el más amplio arco de fuerzas políticas con representación parlamentaria, más de dos tercios del Congreso Nacional”, dice el comunicado.

“El paso dado por el Presidente Piñera agrava las tensiones entre el Gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos y chilenas, especialmente para las familias que están padeciendo los rigores de la crisis sanitaria, en el peor momento de su evolución, las estrecheces económicas que las abandona a la inseguridad y desprotección”, agregaron los legisladores.

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, afirmó que el anuncio del gobierno de presentar un propio proyecto de retiro de fondos de pensiones “llega tarde, pero además llega de manera insuficiente y con una indolencia que es brutal. El tercer retiro está listo para ser promulgado”.

Agregó que el Ejecutivo optó por “bloquear este salvavidas que es el tercer retiro y por alargar a pesar de que hoy la gente lo está pasando mal”.

En tanto, el precandidato de Evópoli, Ignacio Briones, indicó que “no estamos de acuerdo con esta forma de hacer política y por eso no fuimos a La Moneda. Estamos en desacuerdo en la forma y el fondo con este modo de hacer política, que antepone los intereses electorales de los distintos parlamentarios al bienestar futuro de las personas. Estamos frente a una competencia en que oposición y gobierno buscan derrotarse mutuamente para ver quién es el dueño del tercer retiro echando mano a los ahorros de las personas. Este es un debate infértil, porque los únicos derrotados van a ser las personas”.