Jadue por proyecto del gobierno de tercer retiro de fondos de las AFP: “Llega tarde, de manera insuficiente y con una indolencia que es brutal”

Fue el sábado cuando el Partido Comunista (PC) formalizó la candidatura presidencial del actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, una proclamación que, al día siguiente, el edil aseguró que recibió con “con orgullo y templanza”.

Hoy, Jadue volvió a referirse a su nominación como carta del partido y reforzó su respaldo a la idea de realizar primarias de la oposición, pero también abordó el reciente anuncio del gobierno de presentar un propio proyecto de retiro de fondos de pensiones. “Llega tarde y con una indolencia que es brutal”, dijo.

El Presidente Sebastián Piñera informó anoche -flanqueado por su comité político y dirigentes de Chile Vamos, aunque con ausencia de Evópoli- que ingresarán hoy al Congreso una iniciativa propia en la materia. Una propuesta que recibió críticas, por ejemplo, de senadores de la oposición, quienes cuestionaron que no hay “ningún cambio sustantivo” respecto al proyecto que ya fue despachado el viernes por la Cámara de Diputados.

Consultado por este tema, Jadue señaló que el gobierno “llega tarde, pero además llega de manera insuficiente y con una indolencia que es brutal. El tercer retiro está listo para ser promulgado”.

“Ustedes saben que nunca he sido parte de él (el proyecto) porque me parecía absurdo que fueran los trabajadores y trabajadoras quienes pagaran de sus propios bolsillos el costo de esta crisis. Pero hay algo que no podemos dejar de desconocer, tenemos un gobierno indolente que ha llegado siempre tarde y siempre mal, con letra chica”, comentó.

Agregando que el Ejecutivo optó por “bloquear este salvavidas que es el tercer retiro y por alargar a pesar de que hoy la gente lo está pasando mal”.

Primarias presidenciales de la oposición

Sobre su promulgación como carta presidencial del PC y consultado por cómo se conjugaba esto con su repostulación a la alcaldía, Jadue sostuvo que ambas “no son incompatibles, queremos asegurar la continuidad de este proyecto (de Recoleta)”.

“No sólo no vemos inconvenientes, sino que vemos que es un acto de absoluta transparencia que está decisión (de formalizar la candidatura) se tome antes y no después (de las elecciones de mayo) de acuerdo a como a uno le vaya en los resultados”, añadió.

Por otra parte, y en línea con lo que planteó ayer el timonel del partido PC, Guillermo Teillier, Jadue reforzó la postura de buscar primarias con toda la oposición.

“Lo que hemos dicho es que queremos la primaria con todas y todos. Que si esto no sale, queremos una primaria con el bloque anti neoliberal; y que si esto no sucede iremos a una primaria dentro de nuestro bloque, Unidad para el Cambio; o si no, llegaremos directamente a la primaria (en julio)”, sostuvo.

Y añadió que, de no pasar a segunda vuelta, “el Partido Comunista no sólo ahora, sino que como lo ha hecho siempre (...) vamos a votar por quien enfrente a la derecha”.

“Porque efectivamente todos entendemos que si acá un candidato que no es de derecha pasa a la segunda vuelta y tiene el apoyo de todos, somos mayoría y podemos evitar algo que sería nefasto para Chile que es darle continuidad a un gobierno que ha sido indolente, tardío, egoísta y que se ha preocupado sólo de los suyos”, concluyó.