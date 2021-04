Ignacio Briones (Evópoli): “El Presidente Piñera tiene que lidiar con una coalición que perdió por completo sus convicciones”

Su partido decidió restarse de la ceremonia en que ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley propio para un tercer retiro de fondos previsionales, haciendo frente de esa forma a la iniciativa ya tramitada por el Congreso.

La molestia de Evópoli, en palabras de su candidato presidencial, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, es hacia la clase política, sumida -a su juicio- en una “lucha fratricida” en base a cálculos electorales por sobre el bienestar de las personas.

El gobierno decidió presentar un proyecto propio de tercer retiro, manteniendo el requerimiento al TC por la iniciativa ya aprobada. ¿Qué le parece esta decisión?

No estamos de acuerdo con esta forma de hacer política y por eso no fuimos a La Moneda ayer. Estamos en desacuerdo en la forma y el fondo con este modo de hacer política, que antepone los intereses electorales de los distintos parlamentarios al bienestar futuro de las personas. Estamos frente a una competencia en que oposición y gobierno buscan derrotarse mutuamente para ver quién es el dueño del tercer retiro echando mano a los ahorros de las personas. Este es un debate infértil, porque los únicos derrotados van a ser las personas.

La propuesta gubernamental considera reintegro de los recursos aumentando la cotización en un 2%, con cargo al empleador y al Estado. ¿Eso es insuficiente?

En el segundo retiro se hizo eso mismo y no prosperó. Nuestro llamado es ir al tema de fondo, enfrentar la realidad y no tratar de tapar el sol con un dedo, no tiene sentido que sigamos en esta lógica. Reconozcamos que el sistema previsional ya está desfondado y de lo que se trata es de reconstruirlo en lo inmediato y también hacia adelante. Y tengamos claro que así como hoy día es un dato que va a haber tercer retiro, mañana va a haber un cuarto o quinto. Entonces, más que seguir en la lógica de quién da más a través de los dineros de los propios trabajadores, la pregunta es cómo nos hacemos cargo de reconstruir un sistema previsional desfondado.

Usted plantea que se debe reconstruir un sistema previsional desfondado, y lo que hace el gobierno con el reintegro apunta a eso. En la oposición, en cambio, la crítica es justamente que el gobierno quiere fortalecer el sistema.

Eso confirma mi punto: estamos en una competencia entre oposición y gobierno por ver quién es más titular del tercer retiro y nadie está pensando que ya desfondamos el sistema de pensiones, nadie está viendo si va a haber un cuarto o quinto retiro y nadie está planteando cómo vamos a recuperar el sistema de pensiones. A mí lo que me convoca es esa reflexión, por eso no puedo estar en La Moneda ni puedo estar avalando seguir minando el sistema previsional.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, planteó explorar un acuerdo en materia tributaria. ¿No cree que el gobierno está desaprovechando esa oportunidad?

Yo distingo entre un acuerdo tributario y lo que son las exenciones. Sobre las exenciones el diagnóstico está hecho, hay un trabajo serio de más de un año. Y en materia de reforma tributaria, uno tiene que ser serio y responsable, porque no se trata de seguir improvisando y parchando un esquema tributario. Lo que tenemos que hacer es generar un acuerdo de mediano plazo respecto de cómo aumentar la recaudación y, al mismo tiempo, tener un sistema tributario simple, justo, eficiente y que sea proinversión y procrecimiento. Eso no lo podemos improvisar sobre la marcha. El peor aliado es la ruta de la improvisación.

Evópoli propone un Ingreso Solidario de Emergencia. ¿Permitiría algo así alcanzar los montos a los que las personas pueden acceder con los retiros?

Nunca nada va a poder asemejarse a eso. Tenemos que ser súper honestos y responsables al decirlo. Cuando candidatos como Paula Narváez o Ximena Rincón proponen una renta que equivale a gastarse en ocho meses el mismo monto de plata de tres retiros, cuatro años del presupuesto nacional de salud o vender Codelco, creo que tenemos que dejar de jugar con las expectativas de los chilenos. En los recursos adicionales que se han comprometido -los seis mil millones de dólares- más la propuesta que hemos hecho, asegurar que ninguna persona se quede afuera de estas ayudas, usted llega fácilmente a los 10 mil millones de dólares. Ya no está tan lejos de un retiro. Pero nada puede competir con tres, cuatro o cinco retiros (...). No nos engañemos, ocurre esto este año porque estamos plagados de elecciones.

La declaración de Evópoli también apunta a los “cálculos electorales” detrás de los anuncios. ¿La decisión del Presidente responde a los malos pronósticos electorales que se preveían en caso de que no hubiera este tercer retiro?

Yo voy a la etapa previa: cuando usted tiene a los políticos de todos los sectores violando la Constitución, a sabiendas de que la están violando, uno se pregunta qué es lo que los lleva a eso. La respuesta me parece clara: están pensando en su propio beneficio, en su reelección, presentando este actuar como si fuera en beneficio de las personas o una muestra de solidaridad, cuando en realidad están pensando en sus pegas. Si seguimos en esa lógica de quién da más con calculadora en mano, vamos a profundizar la crisis de confianza y este barco se va a terminar hundiendo.

¿Piñera está también en esa lógica de cálculo electoral y lucha fratricida?

Al Presidente Piñera le ha tocado un momento altamente difícil y tiene que lidiar con una coalición que perdió por completo sus convicciones. Este es un baile de a dos: tenemos una coalición que ha perdido sus convicciones y un gobierno que cuesta entender cuál es su estrategia política. Estamos en un momento crítico, en un punto de inflexión y está en nosotros mirar a las personas y levantarnos de esto, porque la pandemia va a pasar en lo sanitario; la pregunta es si nosotros, la clase política, va a seguir construyendo nuestra propia pandemia, que nos va a acompañar en los próximos años y generar dolor, sufrimiento e incertidumbre.

“Me parece válido que uno se reste...”

Esta mañana, Joaquín Lavín dijo que “cuando un Presidente llama, hay que ir”. ¿No cree que restarse de esta actividad podría complicar más la relación interna en Chile Vamos?

Cuando uno tiene buenos argumentos y los plantea de manera respetuosa y responsable, como nosotros lo hemos hecho, me parece válido que uno se reste de una actividad. Yo he expresado mis razones. Yo no comulgo con esta forma de hacer política con calculadora en mano. Lamentablemente, hoy lo que manda es la competencia de quién es el dueño del retiro y de una oposición y un oficialismo que simplemente buscan derrotarse mutuamente.

A propósito de lo que está planteando, ¿quiere decir que Evópoli no va a apoyar este proyecto?

Evópoli no apoyó el segundo retiro. Evópoli es un partido que actúa por convicción, con consistencia, porque creemos en la política de la confianza, y cuando uno traiciona sus convicciones lo único que siembra es desconfianza de la ciudadanía. Hay mucha desconfianza en la política y esta forma de actuar sólo va a exacerbar la desconfianza. Estas dos crisis se resuelven con política, pero buena política, no la que estamos viendo ahora, cortoplacista e individualista, preocupado cada cual de su reelección.

En entrevista con La Tercera, la senadora Ena von Baer (UDI) dijo que “La Moneda ha perdido el norte y la estrategia política”. Además, plantea que el gobierno “no tiene una estrategia política consistente y termina cediendo siempre al populismo”. ¿Comparte esas palabras?

Evidentemente, este baile es de a dos. Cuando usted tiene una coalición que pierde su rumbo y que baila al ritmo de música ajena, pensando siempre en su reelección, en su pega y salir reelecto, obviamente que la conducción política se dificulta. No cabe duda que en esta dimensión ha habido problemas, pero este baile es de a dos. A mí me sorprende negativamente la falta de convicciones que hemos visto en los partidos oficialistas.

“El Presidente tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución”

Desde Chile Vamos ha habido mucha presión para que el gobierno retire el requerimiento, especialmente desde RN. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Cómo evalúa el rol que ha tenido RN en esta crisis?

Creo que esto es un reflejo de que tocamos fondo en muchas dimensiones. Nuestro deber es salir de este fondo. Si no cambiamos, nos vamos a quedar en ese fango. Y una muestra es la que usted señala, acá todas las autoridades deben respetar la actual Constitución. Cuando hay un fallo del Tribunal Constitucional, un precedente conocido por todos, producto del segundo retiro, el Presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución. Por otro lado, es fundamental entender -me parecería obvio que el mundo político así lo viera, pero no parece ser así- que cuando usted valida que las potestades del Ejecutivo, cualquiera sea este, sean reemplazadas por parlamentarismo de facto, usted está minando la capacidad de este gobierno y de los futuros gobiernos de poder gobernar. Eso es un daño profundo a la democracia.

A propósito de fragilidad, hoy la encuesta Cadem muestra que el Presidente cuenta solo con un 9% de aprobación. ¿Cómo un Presidente con una aprobación tan baja puede liderar un acuerdo de esta envergadura?

El elemento clave debería ser el compromiso democrático de todos. Independiente de lo que diga cualquier encuesta, independiente quién sea el Presidente, él fue electo. Por eso, estos llamados a acusaciones constitucionales, estos esfuerzos de ciertos sectores por buscar derrocarlo, me parece que son un ataque, un torpedo a la línea de flotación de nuestra democracia y los demócratas tenemos que alzar la voz para defenderla. No es inocuo cuando la clase política transversalmente es capaz de saltarse las reglas básicas de una democracia constitucional. No es inocuo cuando, al hacer eso, se entrega una señal poco de frente respecto del proceso constituyente en que tantos chilenos hemos puesto nuestra esperanza. Porque si usted no respeta la Constitución actual, ¿qué garantías me quedan de que va a respetar la de mañana?

¿Chile Vamos está enfrentando su crisis más compleja desde el 18 de octubre?

No, es la política completa. Acá ha habido un deterioro transversal de la política, ha habido una oposición que ha sido mezquina, pequeña, que no ha estado a la altura del desafío. En general, tenemos una clase política que parece estar más preocupada de su pelea pequeña, de su disputa chica, de su Twitter, de su reelección, que pensar en el bien de Chile. Bajo esta forma de hacer política es contra la que yo me rebelo.

¿Evópoli se sigue considerando parte de Chile Vamos tomando en cuenta la forma que se está solucionando la crisis?

Evópoli es un partido que siempre ha mantenido sus convicciones. Evópoli no ha cambiado, yo no he cambiado. No voy a cambiar mis convicciones por un afán electoral de corto plazo, lo que a mí me interesa es el futuro de Chile. Estoy plenamente consciente de que esta forma de hacer política, con esta calidad del debate tan lamentable, donde todo lo que parece primar es quién es el más indignado, en vez de poner una mínima mirada de futuro, de un futuro inmediato, que es lo que uno les exige a los liderazgos, liderazgos que se ejercen en los momentos difíciles, eso es lo que a mí me convoca.