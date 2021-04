“Esperamos que el ánimo de discusión en el Congreso sea distinto”: Ministros defienden tercer retiro del 10% presentado por el gobierno y emplazan a la oposición a respaldarlo

Tras el anuncio de un proyecto patrocinado por el Ejecutivo que permita a los afiliados realizar un tercer retiro de sus fondos de AFP, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, defendieron la medida y emplazaron a la oposición a respaldarlo.

La propuesta presidencial, según adelantó el propio Piñera anoche y consignó La Tercera en esta edición- al igual que el proyecto de la oposición que fue despachado del Congreso- fija un monto máximo de retiro de 150 UF, equivalentes a $4,4 millones aproximadamente, con un mínimo de 35 UF que son cerca de $1 millón. Asimismo, a diferencia de la moción de centroizquierda, incluye un impuesto solo para los cotizantes que pertenecen al 10% de más altos ingresos.

El mensaje también incluye un bono de $200 mil para quienes ya no tienen ahorros en la AFP. Asimismo, el anuncio dejó fuera que los pensionados por rentas vitalicias puedan retirar el 10% del fondo de pensiones. En su lugar, se otorgará un adelanto de hasta un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF.

En conversación con Radio Universo, Delgado sostuvo que “quedó tremendamente conforme” con la iniciativa que calificó como un “buen proyecto” porque, “se preocupa del pasado, del presente y el futuro” de mucha gente. Además comentó que cree que la propuesta “va a consensuar a esa oposición más razonable que seguramente se va a sumar a esto”.

“Esperamos que el ánimo de discusión en el Congreso sea distinto, hemos escuchado las voces de personas más moderadas que dicen que van a mirarlo. Pero que haya quienes dicen que no es necesario restituir los fondos, nos parece que es irresponsable, no querer hacerse cargo y no es adecuada para Chile”, dijo Bellolio en conversación con Tele 13 Radio. Delgado agregó que esperan que la iniciativa “va a consensuar a esa oposición más razonable que seguramente se va a sumar a esto”.

El vocero también relató que “desde el Congreso nos dijeron que si no retirábamos el requerimiento ante el TC no se conversaba ni se discutía nada, y frente a ese cierre de puertas nosotros decidimos que íbamos a presentar este proyecto y decidimos acotarlo a esta materia”.

Respecto a las diferencias que habrían existido al interior del comité político respecto al tercer retiro, el ministro del Interior sostuvo que el “comité político nunca dudó que cuando se presenta un proyecto que no es materia del Congreso, que no es un proyecto que haya surgido del Ejecutivo, no se duda que el gobierno vaya al TC”, expresó el jefe de gabinete.

En tanto, sobre la tramitación de la iniciativa en el Congreso, Delgado comentó que “si hay buena voluntad esto puede hacerse en tiempo récord, tal como se hizo el otro”. “¿Quién se puede oponer no solamente al 10% constitucional sino también a que 3 millones de personas tengan este bono de $200.000?”, se preguntó Delgado.

En esta línea, Bellolio agregó que “basta con que (la iniciativa) se apruebe esta semana y ya a la semana siguiente se podrán hacer esos pagos. El otro, como es una reforma constitucional, igual tenía que ir al Tribunal Constitucional”, sostuvo respecto al proyecto de la oposición que fue llevado ante dicho organismo por el Ejecutivo.

“Creo que hay que ponerse de cara a la gente y las críticas siempre van a existir, pero este es un muy buen proyecto que va a finalmente a consensuar a esa oposición más razonable que seguramente se va a sumar a esto”, comentó Delgado.

Sobre este tema, el vocero comentó que “pareciera que ahora es una mala noticia que quienes no tengan fondos de pensión puedan sacar $200.000 y que pueden (elegir) sacarlo o no. Esa es exactamente la libertad que tendrán con esta reforma. Los chilenos lo que querían que se asegurara, era que pudieran hacer el retiro y que quienes no tenían fondos pudieran tener esa plata en su cuenta, ellos ya saben que esa plata es suya, está en sus cuentas y la pueden sacar”.

Restitución de los fondos

Respecto a la propuesta de restitución de los fondos retirados, el Ministro del Interior explicó que la cotización subirá de un 10% a un 12%: un punto será aportado por el empleador y otro punto por el Estado.

“No es el trabajador el que va a asumir este costo”, aseguró Delgado, quien agregó que espera que este debate anteceda a una reforma al sistema de pensiones. “Estos dos puntos son como una especie de una primera piedra angular sobre lo que se pueda discutir en esa materia”, sostuvo.

Consultado si esta medida incentivará que los afiliados quieran realizar más retiros del 10%, “va a haber un aporte, no hablemos de reintegro, incluso para las personas que no retiren”.

“Es una forma de pensar en el futuro de las personas”, agregó, respecto a si esta iniciativa constituía una primera reforma al sistema de pensiones.

Cuestionamientos de la oposición

Consultado por los cuestionamientos de la oposición tras el anuncio dado a conocer ayer por el Ejecutivo, Bellolio sostuvo en Tele 13 Radio que “por un lado por supuesto que hemos escuchado un descontento y crítica que es muy legítima en una democracia”.

Sin embargo, comentó que “he visto grupos muy organizados, entre ellos el PC que ha levantado en redes sociales un tercer estallido, que es una forma de violencia y odio. Lo que queremos que se entienda es que este llamando a las paralizaciones perjudica más a las personas, a los mismos trabajadores. Y lo que hemos manifestado es que este tercer retiro se hará de forma más justa y segura”.

En tanto, sobre el llamado a huelga general convocado por la Central Unitaria de Trabajadores -luego de que el Ejecutivo anunciara que llevaría al TC el proyecto de tercer retiro aprobado por el Congreso la semana pasada- el ministro comentó que ”lo que queremos que se entienda es que este llamando a las paralizaciones perjudica más a las personas, a los mismos trabajadores. Y lo que hemos manifestado es que este tercer retiro se hará de forma más justa y segura”.