Las razones de los dirigentes de derecha que están en contra de la elección en dos días

Este martes Chile Vamos y el Partido Republicano se volvieron a juntar -de manera reservada- para continuar con la negociación electoral. Fue en ese contexto que un tema volvió a discutirse entre las colectividades: la propuesta del Servicio Electoral (Servel) de realizar las elecciones municipales y de gobernadores de octubre en dos días.

En los últimos días en las colectividades de derecha han argumentado sus razones para rechazar que las elecciones sean en dos días. Hasta el momento, dicen que el tema genera mayores costos económicos tanto a las arcas fiscales –por un día adicional a la elección- como también el costo que implica para el comercio el tener que paralizar dos días al país.

Sin embargo, el debate en la derecha se acentuó luego de que la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, advirtiera sobre la posibilidad de un “fraude” en los comicios, debido a que hacer la elección en dos días implica dejar los votos en la noche bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas.

“No me gusta para nada. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de las elecciones en dos días. De verdad muy malo. ¿Por qué no ponen más establecimientos? Pero dos días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar”, dijo Matthei.

Esto, pese a que en 2021 -durante la pandemia- las elecciones se hicieron en dos días y resultaron exitosas.

Pero además algunos consideran el factor electoral, pues se hace el diagnóstico de que “acarrear votos” es más fácil durante dos días que uno, y esto podría beneficiar a la izquierda en algunas comunas que tienen dominadas y donde esperan reelegirse algunos alcaldes.

En la derecha comentan que es mejor buscar otras medidas, como por ejemplo aumentar la cantidad de locales de votación. Por ejemplo, la diputada y vicepresidenta UDI, Flor Weisse, dijo que “soy partidaria de que las elecciones de octubre sean en un solo día para concentrar la eficacia, promover la participación, proteger la economía y evitar situaciones innecesarias, como los denominados acarreos o situaciones de un eventual fraude”.

Mientras que el diputado Gustavo Benavente (UDI) indicó que “considero que la elección en dos días es riesgosa, puede haber fraude, se pueden perder votos. El Servel sabía de antemano, desde hace más de un año, que esta elección iba a ser con voto obligatorio y que iban a ser cuatro elecciones en un mismo proceso. ¿Por qué no ampliar más locales de votación, extender el horario de votación o el número de mesas en los locales?”.

En RN, en tanto, el diputado Frank Sauerbaum sostuvo que “la ciudadanía no puede tener la sensación de que el proceso no es claro. Ideal en hacerlo en un día, no afectamos el comercio, a las personas para que puedan disfrutar. En pandemia se entendía los dos días, la separación, las filas por Covid, pero históricamente las elecciones son en un día y eso daría garantías a todos”.

De todas maneras, hay división en el tema. Por ejemplo, en RN no había una postura oficial y quieren invitar al presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, a exponer sobre la materia. En Evópoli, por otro lado, el jefe de bancada, Jorge Guzmán, afirmó que “estamos disponibles a escuchar y evaluar todas las propuestas que permitan que se desarrolle un proceso seguro, por sobre todo ordenado, pero que también dé transparencia y claridad respecto al resultado del proceso electoral”.

En la UDI, en tanto, su presidente, el senador Javier Macaya, sostuvo que “el tema económico no es menor, hay un tema económico de remuneración desde los locales hasta la logística que implica un día adicional de elección, son varios millones de dólares que no le sobran a Chile en un momento como en el que estamos”.

Desde el Partido Republicano, en tanto, fueron quienes mayormente rechazaron la elección en dos días.

En este escenario, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicó que La Moneda está estudiando la posibilidad de apertura del comercio durante esos días de elección.

Otros argumentos para criticar la elección en dos días se basaban en el desgaste para los funcionarios a cargo del proceso, y también el tener que distraer a personal policial de sus labores.