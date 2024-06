Los tres rounds que tuvo Boric durante su Cuenta Pública

Este sábado mientras el Presidente de la República Gabriel Boric realizaba su tercera Cuenta Pública, hizo diversos anuncios que provocaron variadas reacciones en los parlamentarios de oposición.

Round 1: Boric vs Bobadilla

Fue en este contexto, mientras el Mandatario se refería a temas económicos, específicamente al incremento de empleos durante su gobierno que el diputado de Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla, emitió un comentario, a lo que el Presidente le contestó.

“Hemos creado más de medio millón de nuevos empleos, tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil”, expresó el jefe de Estado. Luego, escuchó un comentario proveniente de uno de los asistentes donde lo increpó “no señor, no mienta”, para después proseguir con su discurso sin mayor inconveniente.

Fue el diputado Daniel Manouchehri (PS) a través de X que identificó a su par de la UDI, Sergio Bobadilla como quien habría emitido el comentario al que el Mandatario respondió.

Round 1: diputados abandonan la Sala

Después de esto, el Presidente Boric prosiguió su discurso, anunciando que “durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal”.

En ese momento se pudo observar como los diputados Miguel Mellado y Eduardo Durán de Renovación Nacional (RN), Henry Leal y Gustavo Benavente de la UDI, Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano (PSC), y Agustín Romero de Republicanos se levantaron de sus asientos para abandonar el salón de honor del Congreso Nacional tras el anuncio.

“No es extraño que en este tema sea un diputado hombre el que se haya retirado de la sala, porque las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, señaló el Mandatario al ver como los parlamentarios se retiraban.

Diputados se retiran durante la Cuenta Publica Presidencial 2024 en el salón plenario del Congreso Nacional. Foto: Andrés Piña/Aton Chile

Round 3: la equivocación

Luego, el jefe de Estado comenzaba a otra tema, pero se interrumpió para encarar al diputado RN Diego Schalper.

“Estimados y estimadas podemos retribuir a quienes nos cuidan, podemos mejorar nuestro sistema de salud, pero francamente diputado Schalper, le pido por favor que me permita continuar”, apuntó el Presidente.

Sin embargo, la situación vivida fue una equivocación así lo aclaró el mismo diputado Schalper a través de su cuenta en X, donde explicó que fue Miguel Crispi, el jefe del segundo piso de La Moneda, quien lo contactó disculpándose por la confusión.

“Presidente Gabriel Boric: está bien que me tenga presente como opositor firme y constructivo, pero debo señalarle que se equivocó en esta alusión. Yo no estaba sentado siquiera para donde miró. Agradezco que jefe de asesores me haya escrito lamentando confusión. Sigo sentado y atento”, expresó Schalper.