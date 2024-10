Este sábado, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó al gobierno por la situación del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien renunció a su cargo luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por violación.

Fue el jueves cuando se dio a conocer la querella en contra de Monsalve, la cual fue ingresada el 14 de octubre al Ministerio Público, quedando la investigación a cargo del fiscal Xavier Armendáriz, de la Fiscalía regional Centro Norte.

Cabe señalar que, los hechos por los que se investiga al exsubsecretario habrían ocurrido el domingo 22 septiembre.

Matthei critica al gobierno por caso Monsalve y arremete contra exsubsecretario por homicidios durante Fiestas Patrias

En esta línea, Matthei afirmó que “nosotros veníamos diciendo hace mucho rato que los equipos de seguridad de este gobierno no estaba dando el ancho”, añadiendo que “hay muchas medidas que si se hubiesen implementado hubieran evitado muchas muertes”.

“Ahora hemos visto con estupor que en el fin de semana en que más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de esta, estaba tomando pisco sour, y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado por un delito”, señaló la alcaldesa.

Esto hace referencia a que, durante los días de Fiestas Patrias, se registraron un total de 37 homicidios en todo el país, seis más que el último “18 XL” de 2019.

En ese sentido, aseguró que “se ha demostrado que los que estaban a cargo de la seguridad no han dado el ancho, esto es muy grave”, agregando que “las palabras del Gobierno han dejado muchas más dudas que certezas”.

Frente a esto último, la jefa comunal cuestionó el actuar del Ejecutivo, afirmando que, tras enterarse de los hechos, “se debiera haber pedido de forma inmediata” la renuncia de Monsalve.

“Más aún, él debió haber renunciado el día siguiente, cuando no se presentó a trabajar porque no podía por el estado en que estaba, ahí debió haber renunciado”, declaró-

En tanto, respecto a la denuncia en sí, Evelyn Matthei afirmó que “esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias”, señalando que “tiene que trabajar la fiscalía, espero que lo haga lo más rápido y en profundidad posible”

“Más allá de los delitos que pudiesen haber, que no me corresponde a mi, lo que me preocupa es el tema de la seguridad ciudadana, porque lo que ha quedado claro es que no se ha tomado con la responsabilidad de parte de los que estaban a cargo”.