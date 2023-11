“Me cuesta creerle” y “no hay por qué suponer que ella miente”: las reacciones de la esfera política ante dichos de Catalina Pérez

Distintas reacciones ha provocado en la esfera política, las declaraciones realizadas por la diputada Catalina Pérez en entrevista con La Tercera. La parlamentaria -una de las principales figuras del lío de platas entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta- afirmó que se contactó con el entonces presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y con la otrora subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles del caso durante la primera semana de junio, es decir, antes de que el caso estallara públicamente, a mediados de ese mes.

Desde el oficialismo, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, optó por no poner en duda los dichos de la diputada Pérez y no centrarse en buscar culpables. “No tengo por qué suponer que ella miente, efectivamente pudo haber sido engañada por su pareja, pero tampoco creo que sea posible exculparse a partir de algo que iba aparentemente ligado con su desempeño en la región. No creo que sea bueno tampoco buscar los culpables, que si es el gobierno o si es ella. Aquí está claro que el señor Daniel Andrade tuvo una responsabilidad en armar esta maquinaria”, dijo en conversación con Estado Nacional.

A una dirección similar apuntó la diputada Alejandra Placencia (PC): “Con lo que la diputada Pérez plantea, se ratifica el hecho de que aquí quien sabía cual era la situación, al menos inicialmente o preliminarmente, y que quizás debió tener esa diligencia y no lo tuvo, fue la subsecretaria (Tatiana Rojas). Ella fue avisada y fue ahí donde no se hicieron probablemente las investigaciones correspondientes. El tema aquí, de quien se enteró antes y se enteró después, honestamente para todos los efectos, me parece inoficioso”.

El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, hizo referencia a la exposición del contralor Jorge Bermúdez ante la Cámara de Diputados y Diputadas, instancia en la que advirtió sobre una evidente falta de control por parte de las reparticiones regionales. “Es un tema que se viene arrastrando desde el 2021 hasta la fecha, es decir, cruza transversalmente el espectro político, desde el gobierno anterior del expresidente Piñera al actual gobierno. Y yo creo que en esto tenemos que ser súper claros y objetivos: caiga quien caiga. Eso significa que todos los antecedentes que está aportando la diputada Pérez, los que entregó Miguel Crispi, los que ha entregado el ministro (Carlos) Montes en la comisión investigadora, deben ser analizados para que se llegue a la verdad y se asuman las responsabilidades criminales”, señaló en diálogo con Mega.

“El escenario nuevamente se enreda, con lo que hace Miguel Crispi, al poner fechas nuevas. Se enreda con esta fecha abierta, de primera semana de junio, sin dar día específico que da Catalina Pérez, porque las preguntas siguen allí”, añadió.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos), dijo tener dudas sobre “los funcionarios jóvenes de RD hace muchos años, los que venían a limpiar la política”. “Lo que estamos viendo ahora es fruto de un modus operandi que ellos tienen. Tienen una moral distinta, piensan que pueden saltarse la legalidad. Carlos Contreras fue jefe de gabinete de Catalina Pérez, él puso ahí a una persona que claramente está vinculada a estos hechos. Su pareja era Daniel Andrade. En definitiva, es la mujer engañada no sabía nunca. Son demasiadas dudas”, agregó.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt indicó que “se hace muy complejo el caso, empieza a tener distintas implicancias penales sobre distintas personas, eso habrá que verlo en la investigación. Ella va develando la forma en que esto fluyó dentro del gobierno y cómo fue tratado”.

“Luego de meses de silencio, la diputada Pérez lanzó una bomba de racimo sobre el gobierno y su expartido Revolución Democrática, dejando en evidencia una serie de irregularidaes que inicialmente ocultó. Me queda claro que ella sabía que su partido utilizaba la fundación Democracia Viva para hacer este trabajo político territorial con recursos públicos y nunca lo cuestionó. La diputada Pérez en su momento montó un show en el Congreso junto a otros parlamentarios de su colectividad, señalando que se trataba sólo de un problema entre dos hombres adultos, cuando tanto ella como el senador Latorre, sabían de esto con mucha antelación y no llevaron esto a la justicia. Lo mismo que la exsubsecretaria Rojas, quien también guardó un silencio cómplice. Por eso, Catalina Pérez debe ser desaforada para asi contar todo lo que hasta el momento ha callado ante el Ministerio Público”, subrayó la diputada Yovana Ahumada (Ind.)

En tanto, desde la oposición, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella fue consultado en Mesa Central si creía en las palabras de la diputada. “La verdad no, a una persona tan involucrada en ese partido político en donde está concentrado el problema, me cuesta creerle”, contestó. “Yo creo que al gobierno le volvió con fuerza la mayor de sus pesadillas, o sea, si es que se creían, digamos, estar en una lógica o en un estatus moral distinto, tal como explícitamente lo decían. Obviamente que, el destape del ‘Caso Convenios’ en su minuto, y ahora, digamos, con más fuerza, con el informe de Contraloría, es un baño de agua fría muy profundo. Las palabras de la diputada Pérez reflejan lo que todos los chilenos sentimos, o sea, acá hay un nivel de corrupción generalizado, ella lo plantea desde la perspectiva de ‘me lo escondieron a mí, cómo fui tan ingenua’, básicamente”, acotó.

“Está claro. Todos sabían y nadie hizo nada”, añadió escuetamente, el fundador de Republicanos y excandidato presidencial, José Antonio Kast, por X (antes Twitter).

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea hizo referencia al momento en que la diputada Pérez tomó conocimiento del caso de manera preliminar, en enero. “Cuando se empieza a saber que en enero existía rumores, eso quiere decir que inequívocamente que todos sabían, y que si uno empieza a revisar las declaraciones del presidente de RD, durante mucho tiempo jugaron a la defensiva”, manifestó.

“Aquí durante mucho rato, trataron de administrar, para que esto -que era evidente, porque fue evidentemente planificado formar fundaciones para hacer esto- dedicaron demasiado tiempo para ver cómo arreglaban de manera que no explote (...) Acá entraron al gobierno y ya al día uno, estaban constituyendo fundaciones, estaban presentándose y pasándose plata. Esto no es solo un rumor, a mi juicio, sabían muchos, desde el día uno lo que estaban haciendo”, aseveró Galilea en conversación con Estado Nacional. La compañera de tienda de Galilea, Camila Flores, en tanto, enfatizó a través de X en que “la entrevista que da Catalina Pérez, deja de manifiesto que en el gobierno siempre supieron de los delitos que se estaban cometiendo a través de Democracia Viva. Cuando se hicieron todo los desentendidos, era nada más que otra mentira. Espero que la institucionalidad del país funcione y caigan todos los implicados”.