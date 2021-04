Ministro Segpres dice que propuesta de Lavín sobre retiro de fondos de las AFC “no es algo que hoy el gobierno vaya a impulsar” y que “analizarán en su mérito” si llevan el tercer retiro del 10% al TC

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, aseguró que el gobierno no tiene pensado hoy impulsar la propuesta del abanderado UDI a la presidencia, Joaquín Lavín de un retiro de los fondos del Seguro de Cesantía. Y, además, que van a “analizar en su mérito” si recurrirán o no al TC por el proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones.

El secretario de Estado dio un punto de prensa en el Congreso luego de que la Cámara de Diputados aprobará un proyecto de retiro de fondos con un articulado transitorio y rechazara otro -que contenía una indicación de los diputados Matías Walker (DC) y Marcos Ilabaca (PS), que modificaba de forma permanente la Constitución.

La primera iniciativa fue visada por 122 parlamentarios, logrando superar el quórum de 2/3 requerido, y con un amplio apoyo de Chile Vamos.

Consultado sobre si acudirían al TC, Ossa reafirmó que “la postura del gobierno es una sola: debemos respetar la constitucionalidad y la Constitución. No conocemos un texto en particular, así que el resto sería adelantarme a lo que no conocemos”.

Al ser insistido sobre este punto, el titular Segpres añadió que “la firme convicción del gobierno es que tiene el deber de recurrir al TC cuando algún proyecto adolece de alguno de estos vicios. No conocemos el texto, tendremos que analizarlo en su mérito y con todo detalle”.

“El Ejecutivo ha transmitido que en este momento lo mejor para las familias de Chile son las ayudas, el paquetes de ayuda a las familias que hemos ido tramitando y seguiremos entregando a los chilenos en la medida que siga la pandemia (...) No es el momento de seguir haciendo retiros de los fondos de los chilenos”, complementó.

Respecto a las frenéticas negociaciones que el Ejecutivo mantuvo con los partidos de Chile Vamos, donde el Presidente Sebastián Piñera se abrió a acoger la propuesta de Joaquín Lavín -apoyada por la carta de RN Mario Desbordes- para impulsar un retiro de los fondos del Seguro de Cesantía en vez del de Pensiones, Ossa aseguró que no se llegó a acuerdo.

“En los últimos días existieron conversaciones con los distintas líderes de Chile Vamos donde se conversó y se exploró una posibilidad relacionada a eventuales retiros de la AFC. Esas conversaciones no llegaron a puerto final, pero siempre, obviamente, el gobierno está conversando, sobre todo con su coalición, sobre cómo se pueden llegar a acuerdos y llegar a las familias”, dijo.

Frente a la pregunta sobre si se descartaba la propuesta de Lavín, el secretario de Estado fue claro: “Hoy no es algo que el gobierno vaya a impulsar. Pero insisto, se trata siempre de un gobierno de puertas abiertas que va a seguir recibiendo sugerencias”. Para cerrar -ante la insistencia de la prensa- con que “esta puerta sigue estando abierta”.