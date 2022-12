Presidente Boric pide que comité de expertos en proceso constituyente sea remunerado: “Nos aseguraremos de ello”

“Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados”.

Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric defendió, este miércoles, que el trabajo del comité de expertos que participará en el nuevo proceso constituyente 2.0 -y que se encargará de redactar el anteproyecto constitucional- sea remunerado.

El Mandatario, a través de sus redes sociales, manifestó que “la remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, sino solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”.

Su declaración se da en medio de la discusión que se ha instalado al respecto. El martes, luego de que los partidos políticos sellaran el pacto constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL) declaró que las personas que integren el comité no recibirían remuneración.

“No van a recibir remuneración, ya que se trata de personas que al tener un compromiso incondicional con el país van a servir a Chile a través de esta instancia”, expresó en esa ocasión.

Sin embargo, esta mañana el propio timonel de la Cámara Baja reconoció que el pago de los expertos aún no está zanjado y aclaró que no quedó resuelto en el acuerdo constitucional.

“Nosotros tuvimos esta discusión durante las largas jornadas que tuvimos, sobre todo la última semana de 14 horas diarias de discusión. Ahora, esto no quedó en la redacción del acuerdo, no quedó redactado, pero si quedó como una conversación. Lo que yo reproduje ayer en La Moneda fue parte de lo que se conversó, pero efectivamente no quedó en el texto escrito del acuerdo”, declaró Mirosevic, en diálogo con Tele13 Radio.

“Por lo tanto, está abierto el diálogo de las distintas fuerzas para la reforma constitucional, porque sí tiene que quedar escrito. Hay opiniones distintas, no estoy dando una opinión personal, estoy reproduciendo lo que se dijo en la conversación, efectivamente no quedó acordado, no quedó escrito”, agregó.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) también aclaró este miércoles que la remuneración de quienes participen en el comité de expertos aún no se resuelve y explicó que será un punto que se destrabará en la reforma constitucional que ingresará al Congreso.

“En la reforma constitucional se van a precisar los requisitos, pero estamos hablando de personas de dilatada trayectoria en el ámbito académico, en el ámbito profesional, de distintas profesiones, no necesariamente tienen que ser abogados o juristas, aunque obviamente van a haber, que puedan contribuir al proceso de redacción del anteproyecto”, explicó el senador en diálogo con Radio Cooperativa.

Así, aclaró que el pago a los expertos “no es un tema que se haya incorporado dentro del acuerdo”. “Efectivamente el presidente de la Cámara hizo referencia a una idea que varios manifestaron su adhesión, pero no es un tema que esté contenido en el acuerdo, así que es un tema que se va a definir en el momento de la redacción de la reforma. No está cerrado”, enfatizó.

Por su parte la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló que “creo que el Presidente fue bastante claro en el sentido de que le parece que es adecuado que esto se plantee y que el Ejecutivo está dispuesto a apoyar si hay un acuerdo de ese tipo para que no sea un freno el tema de los recursos. Hay que decir que el acuerdo es un acuerdo entre fuerzas políticas y por lo tanto, es importante que se construya ese consenso entre las fuerzas políticas. Y la disposición del gobierno creo que queda muy clara en las palabras del Presidente”.

Y agregó que “el Ejecutivo no va a hacer ningún planteamiento específico sobre quienes deben ser candidatos o candidatas o expertos, pero claramente las personas que tienen una experiencia, un conocimiento, sean expresidentes, personas que vienen de la academia, sean personas que han trabajado legislativamente, creo que es bienvenida la experiencia. Ahora, ¿a quién le va a tocar tomar esta decisión? A los ciudadanos cuando voten respecto de quienes van a ser los protagonistas de este proceso y también a las fuerzas políticas cuando propongan los expertos que van a ser parte de este conjunto que van a acompañar el proceso”.