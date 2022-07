Rincón y Walker anuncian proyecto de reforma que establece nuevo plebiscito en caso de triunfar el Rechazo

Un proyecto de reforma constitucional para establecer un plebiscito en caso de que gane el Rechazo anunciaron este martes los senadores DC, Ximena Rincón y Matías Walker.

El objetivo, según sus autores, es dar certezas a la ciudadanía del que el proceso constituyente continuará en caso de que el Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional se imponga el próximo 4 de septiembre.

“Cuando se insiste en señalar que los que estamos por el Rechazo lo que queremos es dejar la Constitución vigente como la Constitución, nos parece claro y fundamentar que no es así. Y qué mejor manera de garantizarlo que con esta reforma constitucional que permita continuar el proceso”, indicó Rincón.

La senadora por el Maule, como Walker, actualmente se encuentran denunciados al Tribunal Supremo de su partido luego de que explicitaran que votarán Rechazo, contraviniendo la decisión institucional de la falange de apoyar el Apruebo.

“Además decirle al gobierno y a todos los del Apruebo que digan hoy, no después, qué temas son los que están dispuestos a cambiar”, agregó Rincón.

Sobre la propuesta en específico, Rincón sostuvo que “señala que el Presidente de la República en un plazo de 30 días tiene que mandar la reforma constitucional con los mecanismos a plebiscitar. ¿Por qué? Porque nos interesa que el Presidente parte de esto, porque nos interesa que la ciudadanía decida, porque creemos que es fundamental continuar con el proceso constituyente”.

Se espera que de regreso de la semana regional, que corresponde a la última del mes, el proyecto de reforma sea ingresado por los legisladores y así dar inicio a su tramitación en el Senado.

Sobre este tema, en la previa de su anuncio, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, aseguró que “recordar que en el debate democrático, posterior al 15 de noviembre, que hubo en la Comisión de Constitución, este fue un tema que estuvo sobre la mesa, que se debatió, que se indicó y que se propuso para hacerlo de manera distinta, de tal forma que el proceso constitucional de aprobarse en el plebiscito de entrada, pudiera seguir iterando si es que no se aprobaba el texto, dicha discusión se zanjo en ese momento, debido a que la actual oposición en su momento dijo que no estaba disponible para generar una condición posterior. Por eso es que quedó zanjado que de no generarse un Apruebo en el plebiscito lo que quedaba legalmente era la Constitución del 80″.

Y añadió que “sin perjuicio entre lo cual, en esta evidente contradicción entre un plebiscito de entrada de un 78% por una nueva constitución y un 80% porque esta sea redactada por un órgano electo para tales fines y con una hoja en blanco, desde la cual construir sin ataduras sin un texto base, eso lo que nosotros analizamos y lo que el Presidente dijo es que en caso de ganar el Rechazo será proponerle al Congreso Nacional continuar con ese mandato y, por lo tanto, que exista un nuevo proceso constituyente”.

Justamente el pasado 15 de julio, el Presidente, Gabriel Boric abrió una “hoja de ruta” en caso de imponerse el Rechazo por sobre el Apruebo en el plebiscito y aseguró que “tiene que haber un nuevo proceso constituyente”.

“De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”, aseguró el Mandatario en aquella oportunidad.