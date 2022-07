Senado aprueba proyecto DC que rebaja quórum a 4/7 para reformar actual Constitución

Tras una doble dilatación en el Senado, la votación del proyecto que rebaja a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución finalmente se concretó este miércoles.

Tras una sesión convocada para las 16.00 horas en la Sala de la Cámara Alta, la iniciativa -presentada por los senadores DC Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, y su par independiente-PPD, Pedro Araya- fue aprobada en general y en particular por 41 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención .

En detalle, concitó el apoyo de la oposición -que ya habían anunciado su respaldo-, pero así también de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, ambas coaliciones de gobierno.

El respaldo del oficialismo, no obstante, se da luego de que esta semana el Presidente Gabriel Boric afirmara que como gobierno no pondrían obstáculos a la tramitación de la reforma y que reconociera -al igual que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo- que “no tenemos ningún problema con este proyecto”.

En tanto, quienes rechazaron la iniciativa fueron los senadores Fabiola Campillai (independiente) y Francisco Huenchumilla (DC), mientras que la abstención provino del senador republicano Rojo Edwards, quien además presentó dos indicaciones. La primera planteaba agregar un inciso segundo al artículo N°1 del proyecto, mientras que la segunda modificar el artículo N°2. Sin embargo, ambas fueron rechazada en el hemiciclo.

Ahora, la reforma constitucional continuará su tramitación y deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, donde -en teoría- tiene un pronóstico favorable.

Sin embargo, algunos diputados oficialistas dan por descontado que harán algunos ajustes, lo que podría alargar la tramitación.

De partida, desde el PC al PS evalúan incluir cambios para incluir en la rebaja de quórum a las leyes interpretativas y leyes orgánicas constitucionales, mientras que algunos socialistas -en privado- planteaban la posibilidad de rebajar aún más el piso de las reformas constitucionales a mayoría simple de legisladores en ejercicio, tal como lo disponía la Constitución de 1925.

En tanto, un factor que juega a favor de que las fuerzas oficialistas -inicialmente resistentes a esta reforma- exijan ciertas condiciones es que, a diferencia del Senado, los diputados del PC, el Frente Amplio y los independientes afines pesan cerca de una cuarta parte de la Cámara. Y dado que esta reforma que rebaja de quórum necesita de 103 votos a favor, inevitablemente se requieren algunos respaldos entre comunistas y frenteamplistas.

Camino legislativo y la postura del gobierno

La iniciativa -que en la práctica, habilita un “Plan B” al texto que elaboró la Convención Constitucional que deberá ser plebiscitado el próximo 4 de septiembre- fue presentada el 7 de junio y recibió el apoyo inmediato de Chile Vamos.

Tras su presentación, un día después el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se desmarcó de la iniciativa precisando que como gobierno pondrían énfasis en otras reformas “prioritarias”.

Esa misma jornada, el Presidente Boric también fue consultado respecto del proyecto, momento en que hizo un llamado a su coalición respecto de la reforma: “No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esta alternativa”.

En la misma ocasión, además, emplazó a la oposición -RN, UDI y Evópoli-, quienes respaldaron la iniciativa y precisó que era difícil creer que “quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones” actualmente estén por los cambios.

“La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías”, agregó en aquella oportunidad.

Días más tarde, durante su gira nacional a la región de Arica, el jefe de Estado reconoció que siempre han considerado que los quórums supramayoritartios de la Constitución “es necesario bajarlos”.

Además, descartó realizar un llamado en particular sobre la reforma constitucional, y expresó que “los parlamentarios están en su legítimo derecho a impulsar iniciativas, aunque no lo hayan hecho en los últimos 20 años”.

Posteriormente, el 5 de julio la reforma fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado. Un paso que dio pie a su tramitación en la Sala de la Cámara Alta, donde se revisó el martes de la semana pasada.

No obstante, ese día no se pudo concretar su votación, ya que desde Apruebo Dignidad solicitaron realizar una segunda discusión en base al reglamento de la corporación.

Con todo, se reagendó el debate para el martes de esta semana en el hemiciclo. Pero, una vez iniciada la sesión, se manifestó una inquietud por parte de los senadores respecto de la falta de acuerdo ante la tabla legislativa.

Debido a eso, la instancia debió suspenderse por unos minutos para que los comités se reunieran. Y fue así que, tras diferentes negociaciones se adoptó aplazar su deliberación para esta jornada.