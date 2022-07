Desde “demuestra voluntad de avanzar” hasta “¿por qué habría que creerle ahora a la derecha?”: el debate en el Senado por reforma que rebaja quórum a 4/7 para reformar la Constitución vigente

Pasadas las 17.30 horas de este martes inició el debate en la Sala del Senado producto de la moción presentada por Ximena Rincón, Matías Walker, Iván Flores (de la Democracia Cristiana) y el independiente Pedro Araya para modificar la actual Constitución y permitir rebajar los quórum a 4/7.

La decisión de iniciar la discusión se fijó ayer lunes en una tensa reunión donde los jefes de comité de los partidos decidieron agregar el proyecto en la discusión de este martes, quedando en el quinto lugar de la tabla. Además, luego de la cita se desestimó la intención de ciertas bancadas que pretendían votar durante la jornada.

En esa línea, durante la sesión presentaron sus argumentos 12 senadores, donde expusieron sus posturas respecto a la iniciativa de modificación de la Carta Magna. Además de Matías Walker, que en su rol como presidente de la Comisión de Constitución, explicó los alcances del proyecto del que también es autor.

El primero en exponer fue el senador UDI, Iván Moreira, quien planteó que “a pesar que hay un sector de la izquierda, encabezado por Apruebo Dignidad, en torno a retrasar y a que en Chile no hayan voluntades y espíritu de cambio, hoy estamos viendo los 4/7 y eso es importante, es voluntad de avanzar”.

“Como político uno no puede quedarse estático en las ideas y métodos del pasado. Así como las sociedades avanzan los políticos debemos ser flexibles, sin perder nuestra esencia”, reafirmó el legislador por la Región de Los Lagos, quien también se comprometió a avanzar en esta reforma: “Cóbrenme la palabra”.

El senador del Partido Republicano, Rojo Edward, destacó que “el problema no es que un sector quiera cambios y el otro no, debe terminar este eslogan falso. ¿Por qué no aseguraron la propiedad de nuestros ahorros o que el derecho de la vivienda incluyera propiedad? La izquierda se opuso. Entonces, ¿quién se opuso? (…) Esta Constitución es mucho más pétrea que lo que existe hoy”.

“En Evópoli hemos estado permanentemente abogando por un cambio constitucional. No por esta Constitución que está proponiendo la Convención, cuyo mayor defecto es su irreformabilidad porque exige 2/3 de ambas cámaras o 4/7 más plebiscito”, fue la intervención del Evópoli Luciano Cruz-Coke

En tanto, uno de los autores del proyecto de modificación, el senador Pedro Araya, dijo que el texto propuesto por la Convención Constitucional “no es una obra perfecta” y que “esta reforma constitucional no se trata de una maniobra política para dulcificar o maquillar el Rechazo. El Rechazo es una opción política válida como lo son todas las acciones políticas en democracia (...) pero a mi juicio es una opción profundamente equivocada”.

“Con esta reforma se trata de tener una llave maestra que nos permita avanzar en el proceso de que nuestro país tenga una nueva Constitución”, aseguró Araya.

Otro de los que expresó sus argumentos para aprobar dicho proyecto, fue el senador PS José Miguel Insulza, quien ha manifestado su intención de votar a favor del texto propuesto y, tras la aprobación, iniciar las modificaciones necesarias.

El exministro aseveró que “somos progresistas, por lo que estamos por el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, no solo de su existencia, sino que, de su cultura y derechos sobre la tierra, por eso también estamos con la plena igualdad de derechos de género (…) Voy a votar a favor, esperando que el país siga creciendo por esta misma senda progresista”.

Uno de los principales detractores de la propuesta es el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien expresó parte de sus argumentos para votar en contra de la iniciativa. “Este proyecto nos ha dividido como bancada. Habemos dos senadores que no estamos de acuerdo. Este es un tema de debate político y me pregunto: el 4 de septiembre tenemos dos alternativas y, en medio de éstas, surge esta propuesta de los 4/7. Me guío por la realidad, los hechos históricos y no quiero entregar un certificado de fe. Los ataques más brutales a la nueva Constitución son en particular a la plurinacionalidad y echo de menos un debate con sentido de Estado”.

Otro voto en contra de la reforma, fue la senadora Isabel Allende (PS), quien señaló que “no podemos olvidar lo que significó el estallido social, (…) tuvimos una tremenda lección, que significó un acuerdo político, inédito, generado en este Senado. (…) No es que las bancadas del frente llegaran tarde, es que no cumplieron una y otra vez. (…) Esto no es más que el intento de una tercera vía (…) ¿Por qué tendríamos que creerles?, ¿por que hicieron 10 princios generales, vagos, que no significan un compromiso concreto? (...) Voto en contra”.

Piden segunda discusión

En tanto el senador Juan Ignacio Latorre (RD) solicitó una segunda discusión para el proyecto que modifica la Carta Fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales.

En un punto de prensa, Latorre junto a las senadoras Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y el senador Esteban Velásquez (FRVS) informaron sobre las razones para la solicitud de segunda discusión, según dispone el propio Reglamento del Senado.

“Como bancada Apruebo Dignidad discutimos tomar una posición frente a este proyecto que se está discutiendo ahora en la sala del Senado en relación a los 4/7, de bajar el quórum de reforma constitucional de la Constitución vigente a los 4/7, yo he pedido como comité de Revolución Democrática -pero fue una decisión que tomamos colectivamente- pedir segunda discusión, eso quiere decir que no se vote hoy día, porque había mucha premura de senadores y senadoras, sobre todo de la derecha y de la Democracia Cristiana, de la jefa de bancada de la DC que es autora del proyecto, la senadora Rincón de que se vote hoy día”, declaró Latorre, recientemente electo presidente de Revolución Democrática (RD).

Su par del Partido Comunista, Claudia Pascual, afirmó que “nos parece que, en términos de tiempo y espacio, no es este el momento para votar este proyecto de ley. Esto no tiene que ver con la necesidad o no de modificar la actual Constitución, que ya es ilegítima y un cerrojo a la profundización de la democracia. Quién es dueño de este proceso constitucional es el pueblo de Chile con el plebiscito de inicio”.