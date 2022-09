Rojo Edwards (P. Republicano): “La discusión constitucional tiene que darse en el Congreso, no nos vamos a restar”

Fue uno de los primeros presidentes de partido de la oposición en hablar esta tarde, luego de conocerse los resultados que le dieron un categórico triunfo al Rechazo a nivel nacional.

El senador Rojo Edwards, timonel del Partido Republicano, es duro al afirmar que “el Presidente Boric fracasó en las ideas que él representa” y que la aplastante derrota del Apruebo -cuyo gobierno defendió- “marca el término de su Gobierno como lo conocíamos”.

Respecto de la discusión constitucional que se viene, Edwards afirma que su partido defenderá que ésta la encabece el Congreso y que, junto con ella, se le dé solución al “nudo de urgencias sociales y de problemas institucionales”.

¿Cuál es su evaluación respecto de este triunfo del Rechazo?

El ideario plasmado en el texto plebiscitado fue derrotado y de manera contundente, por lo tanto es evidente que las personas quieren algo completamente distinto y tenemos mucha esperanza en un futuro de Chile más con el Rechazo que con el Apruebo. Las ideas, la ideología expresada en el texto constituyente hoy día ha fracasado rotundamente.

¿Qué se espera que haga el Partido Republicano respecto de darle continuidad al proceso constituyente?

Los republicanos creemos que el lugar para discusiones futuras tiene que ser el Congreso por cuanto el Presidente Boric no ha dado garantías de ecuanimidad y los grandes cambios sociales y constitucionales deben hacerse en el Congreso. Pero eso no puede hacerse olvidando las urgencias de los chilenos, la crisis de seguridad, las pensiones, la salud y tampoco olvidando a nuestras instituciones protegidas y fortalecidas. Entonces cualquier diálogo que incluya la parte constitucional debe incorporar estas dimensiones. Pero quiero decir: el Presidente Boric fracasó en las ideas que él representa, hoy día él perdió, fue una derrota aplastante y creo que marca el término de su Gobierno como lo conocíamos.

¿Eso implica que el Partido Republicano se va a restar del proceso constituyente que continúe?

No, no, el Partido Republicano va a participar de todos los procesos políticos venideros, pero es evidente que nosotros no vamos a aceptar una Convención 2.0 a semejanza de lo que acaba de fracasa. La derrota de las ideas que presentó el texto constituyente y que el Presidente Boric ha fomentado ha sido demasiado potente.

Cuando ud. dice que esta discusión se tiene que dar en el Congreso, ¿quiere decir que le gustaría solo reformas constitucionales de esta Constitución o estarían dispuestos a hacer una nueva?

Lo que pasa es que cualquier conversación para resolver el nudo constitucional, que efectivamente existe, tiene que darse rápidamente en el Congreso, porque el poder Ejecutivo hoy día no ha dado garantías de ecuanimidad y ha sido el perdedor de la jornada. Pero además, no podemos olvidarnos de las urgencias sociales y la debilidad institucional en la que se encuentra Chile, por lo tanto cualquier conversación tiene que incluir todos los nudos que existen, ese incluye el constitucional que tiene que discutirse de alguna manera pero también las urgencias sociales. Hay cosas que nosotros le exigimos al Presidente.

Para dejarlo claro, ¿ustedes estarían dispuestos a cambiar la Constitución por una nueva?

Es que para dejártelo súper claro, nosotros estamos acá por lo que sea mejor para Chile, para defender la libertad, el Estado de derecho, la familia, que el Estado está al servicio de las personas. Lo vamos a evaluar por cuanto nosotros creemos en esos principios, pero eso no significa que solamente vamos a hablar de lo que el Presidente, que hoy día ha sido derrotado, le interesa. Vamos a hablar de todas las materias y no nos vamos a restar de cualquier proceso, pero hoy no sólo tenemos un nudo constitucional, también tenemos un nudo de urgencias sociales y de problemas institucionales.

¿Eso implica que debe haber un cambio de gabinete para que haya un interlocutor válido?

El gabinete político debe renunciar hoy mismo, y el Presidente no se puede olvidar de que este plebiscito también es un plebiscito a su gestión. La conexión entre el Apruebo y su gestión es prácticamente uno a uno y por lo tanto él tiene que aceptar de que esto marca el término de su Gobierno como lo conocíamos

¿A ustedes les gusta un mecanismo más que otro? ¿Nuevo plebiscito, comisión de expertos?

Esto no se puede reducir a un mecanismo o no, nosotros no vamos a permitir que la discusión de hoy solamente se reduzca a un mecanismo para una convención 2.0. Y es más, respecto de Chile, el Presidente tiene que entender, no merece ser castigado con otra asamblea constituyente a semejanza de la anterior.

¿Cuál va a ser el rol de José Antonio Kast, el fundador del partido en este proceso constituyente que viene?

José Antonio Kast se ha dirigido a la nación y es un gran activo que tenemos los republicanos y esperamos que se exprese de manera conveniente.