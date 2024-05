Sebastián Sichel y su candidatura a la alcaldía de Ñuñoa: “La comuna es un pequeño Chile”

Luego de una frustrada apuesta por la alcaldía de de la capital, el exministro Sebastián Sichel, actual candidato al sillón alcaldicio de Ñuñoa, aseguró que “siempre hubo interés por Ñuñoa y harta conversación por Santiago”.

“Creo que Ñuñoa es un pequeño Chile, me ha tocado trabajar ahí y es un tremendo desafío”, dijo en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Junto con ello, afirmó que ahora cuenta con el respaldo de Chile Vamos e incluso de otros sectores de la oposición. “He conversado con toda la oposición y todos están de acuerdo en que el desafío es ganar este municipio (...) He conversado con gente de Republicanos de la comuna, pero no formalmente con el partido”.

Asimismo, mencionó que su candidatura es apoyada por la alcaldesa de Providencia y probable carta presidencial del sector, Evelyn Matthei y descartó fricciones entre ambos por la fallida candidatura de Santiago. Además, elogió la gestión municipal de Matthei: “Lo que ella ha hecho en Providencia, es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en Ñuñoa”.

Al ser consultado sobre los desacuerdos entre Chile Vamos y el Partido Republicano, Sichel comentó: “Cuando tu quieres que los sectores políticos sean todos iguales, cometes un error. Lo que debe representar el mundo de la derecha o del centro es la diversidad del país. Si quieres ser mayoría, ese es el desafío y me siento cómodo siendo quien soy: un liberal de centro defendiendo ideas que para mí son vitales, como el aborto en tres causales, el avance sustantivo de los derechos de la mujer, el cambio climático, el orden, la justicia, la libertad”.

“Espero que la coalición que va a gobernar, ojalá con Evelyn Matthei, entienda eso: que no siga creyendo que hay una sola forma. Respeto mucho a la gente que es de derecha y creo que tiene todo el derecho a pensar lo que piensa y a defenderlo dentro de una coalición, pero espero que respeten a un liberal como yo en esta coalición. Mientras estos dos mundos puedan convivir, vamos a asegurar gobernabilidad a Chile”, agregó.

Adicionalmente, se refirió a las críticas de algunos sectores de derecha hacia la comuna por considerarla “woke”: “Se me ha hecho un estereotipo bien estúpido (...) Vi que Ñuñoa era la comuna con más adultos mayores, con propiedades caras, que pagaban contribuciones sin tener ingresos y que mientras estaba esta caricatura de la Plaza Ñuñoa de gente en una revolución de octubre, había adultos mayores que no podían pagar las contribuciones”.

“Insisto, estoy orgulloso de muchos que tienen una agenda de su propia minoría para sacarla adelante, el problema no es ese. La prioridad de un gobierno no puede ser los intereses de pequeñas minorías, sino de la gran mayoría y en eso, en Ñuñoa, creo que es estereotipo no funciona, porque hay gente que se saca la mugre para que su hijo sea profesional”, puntualizó.