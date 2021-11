Tensión por voto de Sabag en acusación contra Piñera: comunicó a bancada DC que no asistiría pero Ascencio asegura que sí llegará a Valparaíso

Durante esta jornada la Cámara de Diputados deberá debatir y someter a votación la Acusación Constitucional contra el Presidente, Sebastián Piñera, esto luego de que diputados de oposición ingresaran el libelo acusatorio el pasado 13 de octubre.

El diputado Jaime Naranjo (PS) es el encargado de alegar en favor de la acusación y señaló que “Actuaremos con la mayor seriedad y responsabilidad. Hemos diseñado una estrategia que nos va a garantizar que tendremos los votos para ganar la Acusación Constitucional y decir ‘basta’ a la impunidad”.

Naranjo cumplirá ocho horas exponiendo ante el hemiciclo pero, de hecho, su objetivo es hablar por 14 horas seguidas de manera que pasada la medianoche el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, pueda llegar al Congreso para votar a favor de la acusación, esto tras ser notificado como contacto estrecho del candidato presidencial, Gabriel Boric -quien se contagió con la variante Delta- y que lo mantuvo en cuarentena preventiva, la cual finaliza hoy, de acuerdo a lo notificado por la Seremi de Salud de la RM.

Para lograr esto el parlamentario socialista elaboró un documento de 1.300 páginas, lo que ha marcado la jornada. El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue uno de los que se refirió a esta situación.

“Esperemos que sea una jornada democrática republicana y no un show mediático como algunos lo pretenden hacer (...) yo soy de tiro largo, así que no tengo problema pero espero que no sea un show para la galería y obviamente comprobaría que no hay ningún argumento jurídico sino que simplemente una cuestión electoral, o sea, no una acusación constitucional sino que una acusación electoral. Yo esperaría que esto se vea con el debido respeto”, señaló esta mañana en Contigo en la mañana de CHV.

En ese contexto el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Sabag, comunicó a través de un chat de su bancada que no podrá asistir a la instancia por presentar molestias, razón por la cual se realizó un test PCR en Chillán y está esperando el resultado. El mensaje provocó una fuerte tensión y presión por parte de sus compañeros de partido para que Sabag se presente a la instancia.

Sin embargo, cerca de las 17:30 horas el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, en un punto de prensa, aseguró que Sabag viajará a Valparaíso -Congreso- y que finalmente votará a favor de la acusación a medianoche.

“El diputado Sabag participó de uno de los tantos testeos preventivos que realiza la autoridad sanitaria a nivel país respecto del Covid. Él en algún minuto pensó que esto lo podía inhabilitar respecto de su participación o acción respecto de concurrir al Congreso”, comenzó diciendo Ascencio.

Y añadió que “desde la bancada, por supuesto, que tomamos contacto de inmediato en cuanto él nos informó de la existencia de este control de PCR, pero nos informó que se encuentra en desplazamiento desde Chillán, desde la Región del Ñuble, hacia el Congreso en Valparaíso y en consecuencia esperamos que cerca de medianoche esté presente junto al resto de los parlamentarios”.

Consultado respecto de la postura que tendrá Sabag al momento de la votación, Ascencio sostuvo que “él no ha cambiado su voto, nosotros fijamos posiciones como bancada”.

“Acá ha habido mucha presión del gobierno, uno tiene que ser bastante franco, acá hablamos de la acusación respecto de la persona del Presidente Piñera y por tanto todo el peso del gobierno, del punto de vista de sus ministros, obviamente ha existido respecto de los parlamentarios, pero el diputado Sabag finalmente, para a ser muy claro, viene rumbo a la quinta región a apoyar el libelo acusatorio”, aseguró.

Finalmente recalcó que “el diputado Sabag nos va a acompañar en la votación el día de hoy”.

Por otra parte, el diputado René Saffirio publicó a través de su cuenta de Twitter que, dentro de la votación a favor de la acusación constitucional contra el mandatario, nunca fue considerado el voto del diputado Sabag.

La tensión por la asistencia de Sabag se da a raíz de poder contar con los votos suficientes para poder aprobar el libelo acusatorio. Esto porque, según conteos de las bancadas opositoras, la participación de Jackson no bastaría para tener los 78 votos necesarios. Además que no se puede garantizar la asistencia completa de los parlamentarios de oposición, lo que se puso sobre la mesa con la situación de Sabag.

Los diputados Pepe Auth, Pablo Lorenzini, Pedro Velásquez y Carlos Abel Jarpa ya han anunciado públicamente que votarán en contra de la acusación. Boric no votará producto de su contagio de Covid-19.

En tanto, Fernando Meza (ex radical), Manuel Antonio Matta (DC) y Jaime Tohá (PS) aún generan dudas respecto de su posición frente a la acusación contra el mandatario.