Diputado Jackson recibió confirmación de Seremi para finalizar cuarentena hoy: podrá votar Acusación Constitucional contra Piñera a partir de las 00 horas

Una extensa jornada se espera para este lunes en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Hoy se presenta, debate y somete a votación la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera y, ante la ausencia de los diputados Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD) -el primero por caso de Covid positivo y el segundo por contacto estrecho-, la defensa apostó por “una estrategia que nos va garantizar que tendremos los votos”.

Así lo indicó el diputado socialista Jaime Naranjo, encargo de la defensa del libelo, expresando implícitamente que recurrirá a un extenso discurso a fin de esperar el fin de la cuarentena preventiva de diputado Jackson, quien realizaría su séptimo día de aislamiento este lunes.

Una confirmación que llegó al mediodía de hoy, cuando Giorgio Jackson informó a través de Twitter: “Para tranquilidad de quienes me consultan: 1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI). 2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena”.

“En todo caso, esto sería TANTO más fácil si la mesa o comités acordaran suspender votación hasta mañana o habilitar interpretación de voto telemático a quienes estamos cumpliendo cuarentena”, agregó posteriormente.

Durante el balance, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, manifestó: “Hay una resolución (994) del 1 de octubre, que dice que quienes tienen su esquema completo de vacunación deben hacer una cuarentena de 7 días. En este sentido, quiero reiterar que una PCR negativa no exime la cuarentena preventiva. No me corresponde referirme a este caso particular, desde el punto de vista normativo debe cumplir los 7 días”.

Así, Jackson podrá ingresar desde las 00 horas al Congreso para integrarse a la sesión y emitir su voto como parte del bloque opositor.

Una acción que estuvo en duda, ya que parlamentarios como el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), aseguraron que Jackson debiese finalizar su cuarentena preventiva el día martes 9 de noviembre a las 20 horas, y no desde las 00 horas, -ya que su última cita con Boric fue el martes a las 20 horas-por lo que Coloma solicitó oficiar al Minsal para esclarecer este punto.

Con todo, se anticipa que la sesión se extienda hasta la medianoche de hoy a la espera del voto del diputado Jackson que, según señaló ayer en conversación con CNN Chile el diputado Marcelo Díaz (Unir), daría “justo” los 78 votos necesarios para que la Acusación Constitucional contra el Mandatario avance al Senado.