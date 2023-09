Tras informe de la PDI que vincula a diputada Pérez con posible tráfico de influencias: figuras de oposición llaman a buscar “todas la responsabilidades”

Luego de que se diera a conocer el informe de la PDI que vincula por primera vez a la diputada Catalina Pérez con el delito de tráfico de influencias, en el marco de la indagatoria del caso Democracia Viva, distintas figuras de oposición se refirieron a la presunta responsabilidad de la parlamentaria por la Región de Antofagata.

El senador Iván Moreira (UDI) afirmó que “la diputada Catalina Pérez tiene una responsabilidad en el tráfico de influencias, por los antecedentes que hemos conocido, pero no perdamos el foco de esto, detrás de todo este escándalo de corrupción había una verdadera organización, una asociación ilícita para delinquir, para robarle la plata a los chilenos a través de fundaciones. Aquí ella no es la única responsable, aquí hay muchos responsables, porque estamos hablando de una organización y yo veo que el Frente Amplio y los dirigentes políticos de ese sector están buscando un chivo expiatorio”.

Asimismo, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), que además es miembro de la comisión investigadora que indaga las asignaciones de reparticiones del Estado a fundaciones, destacó el expediente de la PDI y aseveró que “considero altamente cuestionable y sobre todo impresentable que un parlamentario del país esté, eventualmente, influyendo para que se entreguen recursos a instituciones que hoy hemos visto que no han cumplido el objetivo para el cual se han entregado los recursos. Quiero cerrar, señalando que deben buscarse todas las responsabilidades y no sólo desde el punto de vista judicial, sino que entregar los recursos y devolverlos al Estado de Chile”.

Desde Renovación Nacional, también hubo declaraciones de parte de Camila Flores y José Miguel Castro. La diputada por el 6° distrito de la Región de Valparaíso instó a que se remueva el fuero parlamentario de Pérez, quien -a su juicio- debe “asumir sus responsabilidades y ojalá renunciar a su fuero parlamentario, para que puedan recibir todos los hechos que se le imputan como cualquier ciudadan”. Castro, quien además es diputado por la Región de Antofagasta, señaló que “en el caso de confirmarse, me parece extremadamente grave y preocupante, ya que ella siendo parte del grupo que venía justamente a cambiarlo todo, podría verse involucrada en uno de los fraudes de tráfico de influencias más grandes que hemos conocido”.

La diputada Karen Medina (PDG) expresó a Radio Agricultura que se debe “seguir investigando que tan comprometido está con el hecho propio o con lo ilegal del proceso, y si eso significa y conlleva a que la diputada Pérez deba dar un paso al costado y deba apartarse de una representatividad en el pueblo, estoy totalmente de acuerdo, y no vamos a permitir que quienes hoy en día nos representa sean las personas que hoy en día se burlan y abusan del propio pueblo”.

Por su parte, el diputado Víctor Pino (Ind.) sostuvo que “se está cerrando el cerco en torno a la diputada Catalina Pérez, por lo tanto, es el momento de dar señales claras potentes en torno a la transparencia, a enfrentar la corrupción y el tráfico de influencias, si es que esto es comprobado”.

“Si estaba involucrado su mano derecha, el exseremi (Carlos) Contreras y también su expareja Daniel Andrade, era imposible que ella no supiera nada. Aquí deben caer todos los responsables y enfrentar a la justicia de una vez por todas. No queremos más impunidad (...) Hay que dar señales, y ya que este gobierno no ha tenido los pantalones para darlas, confío en que la investigación que realiza Fiscalía, sea capaz de hacerlo”, manifestó la diputada Yovana Ahumada (Ind.)

Desde la vereda oficialista el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD) declaró que “así como hemos sido muy tajantes y categóricos para condenar cualquier falta a la probidad o caso de corrupción que ha ocurrido en nuestra municipalidad, tenemos la misma vara y el mismo estándar para condenar cualquier caso de corrupción, venga de la vereda del frente o venga de nuestra propia vereda (...) Por lo tanto, yo solo espero que el Ministerio Público y las instituciones operen, que se pueda hacer justicia y que en caso de que se encuentren responsabilidades, se puedan condenar de forma tajante, severa y ejemplificadora”.

Bajo esa misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) apuntó a “ser implacable con la corrupción y no dejar ningún espacio a la impunidad, caiga quien caiga, sea un exfuncionario de gobierno, o un político, o una parlamentaria (...) Ahora lo que corresponde es que sea la justicia y la investigación criminal que lleva el Ministerio Público, que determine dónde están las responsabilidades y cuáles le corresponden a cada uno”.