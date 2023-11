Vallejo dice que mayor exposición de Tohá se debe a la “agenda legislativa” y a exigencia del Congreso para que ella asista a tramitar proyectos

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, volvió a abordar este martes las críticas que han surgido desde distintos sectores, entre ellos desde el propio oficialismo, que apuntan a que ha habido una sobreexposición de la titular de Interior, Carolina Tohá, a propósito de la crisis de seguridad, en contraposición del trabajo de la propia portavoz de La Moneda.

Los cuestionamientos más recientes fueron los que manifestó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien criticó que la ministra Tohá, con quien comparte militancia, ha recibido toda la atención “mediática”, sobre todo tras hechos como el ataque con granada a una carabinera y el alza de secuestros.

“A veces la tensión político-mediática se concentra en algunos ministerios y cómo no va a ser el ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad del país principalmente, que tiene una agenda legislativa tremendamente extensa, que permanentemente tiene que ir al Congreso a explicar los proyectos de ley, etcétera. Evidentemente pasa que se concentra la tensión en un área”, señaló Vallejo en diálogo con Radio Futuro.

Sin embargo, la titular de la Segegob advirtió que “eso no quiere decir que no hay un gobierno 100% desplegado en abordar las distintas temáticas”.

Y luego apuntó a que son los propios legisladores quienes exigen la presencia de Tohá en el Congreso para la tramitación de los proyectos de ley.

“Yo quiero recordar además que el propio Parlamento es el que ha exigido permanentemente que la ministra del Interior sea la que vaya a tramitar los proyectos de ley y no el subsecretario Monsalve. Entonces es extraño que se diga que tiene sobreexposición, porque son los mismos que dicen (...) si no va la ministra, no se le permite al subsecretario o subsecretaria tramitar los proyectos. Eso ha pasado en Interior”, aseguró.

En esa misma línea, la portavoz manifestó que “cuando queremos que nuestras autoridades estén en lo que es gestión, en la parte más operativa, pero además el Congreso le demanda estar ellos y nadie más tramitando leyes, obviamente que se produce un problema”.

Vallejo ya se había referido a estas críticas ayer lunes. “Ella tiene una figuración, o sea, ya está todos los días en los medios. Ella tiene capacidad de responder todo. Y tiene la voluntad de salir a responder y explicar qué es lo que se está haciendo. No sale a defenderse, ella sale a explicar políticas públicas”, dijo la secretaria de Estado en su vocería habitual.

Y agregó que “el vocero es vocero, tiene que explicar” y que Tohá es quien “ha estado asumiendo un rol de protagonismo y liderazgo”.

La ministra también remarcó que no quería entrar en polémicas con legisladores de la alianza de gobierno, respecto a los dichos de Lagos Weber, pero sí señaló que ese tipo de declaraciones “no son muy conducentes para el objetivo” del Ejecutivo.