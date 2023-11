José Miguel Insulza, senador PS: “No es bueno que la ministra del Interior se involucre en todos los problemas personalmente”

Han sido días complejos para el gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad, donde el rostro visible de la crisis ha sido la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien ha sido foco de duras recriminaciones desde la oposición. Sobre esto, el senador y exministro del Interior José Miguel Insulza asegura que la jefa de gabinete debe disminuir sus vocerías y delegar algunos temas.

Y pese a las críticas de la derecha, el parlamentario afirma que esta administración “ha sido la mejor que ha habido en la historia de este país” y cuestiona a ese sector: “Cuando uno cree que estamos forjando una política de Estado, la oposición decida usar esto para la campaña electoral”.

La oposición ha enfatizado que la agenda de seguridad está fuera de control. ¿Cómo evalúa el momento que enfrenta el Ejecutivo?

Con alguna autoridad moral, porque yo fui el creador de la primera estrategia de seguridad pública en 2003, voy a decir que no ha habido ni entonces ni en los 20 años posteriores un esfuerzo más grande en materia de seguridad pública por parte de un gobierno. Por lo tanto, la crítica no solamente es injusta, es burda. Se ha hecho una cantidad enorme de cosas. La gestión no solamente es buena, ha sido la mejor que ha habido en la historia de este país. Desilusiona un poco que, cuando uno cree que estamos forjando una política de Estado, la oposición decida usar esto para la campaña electoral.

¿Considera que la crítica de la oposición en materia de seguridad responde a algo netamente electoral?

Absolutamente.

Distintos parlamentarios han deslizado una autocrítica por cómo abordaron en el pasado la agenda de seguridad. ¿Eso es algo compartido al interior del Socialismo Democrático?

Yo mismo critico cosas. Y no digo que se esté haciendo todo perfecto, pero valoremos lo que hay.

En relación a las expulsiones de venezolanos, existen distintas versiones que intentan explicar por qué se negó el ingreso: del subsecretario Monsalve, de la ministra Tohá y del director de Migraciones. ¿No considera que la gestión ha sido deficiente en ese aspecto?

No, la verdad es que la mejor propuesta que se hizo en el Senado sobre esto la hizo un senador que propuso que le compráramos un avión a la Policía de Investigaciones para ir a dejar a los expulsados a Venezuela. ¿Usted cree que eso es una posición razonable? Si no los dejan entrar pues. Ese es el problema, que no los dejan entrar. Yo sí estaría por endurecer las cosas, porque no veo por qué razón, de acuerdo con nuestra actual legislación, una persona que va a ser expulsada del país puede ser puesta en libertad si no se le puede expulsar en cinco días.

A su criterio, ¿hay un problema comunicacional en lo que se refiere a seguridad de parte del Ejecutivo?

Esta larga y fracasada batalla por la constituyente distorsiona todo. La cantidad de gente que dice’ viejito, espérate hasta después del 17 de diciembre como para conversar’ por ambos lados es, francamente, muy negativa.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) deslizó en Mesa Central que existe una sobreexposición de la ministra Tohá en lo que se refiere a materias de seguridad...

Yo comparto su opinión, creo que se debería exponer menos. Yo no la critico por eso, ni mucho menos.

Pero no era una crítica a Tohá, sino a la ministra Vallejo.

No es bueno que la ministra del Interior, la segunda autoridad de la nación, se involucre en todos los problemas personalmente. Ella tiene su estilo, su costumbre. Yo lo respeto, pero realmente podría dejar las vocerías en otras partes también.

¿Es necesario que la ministra Vallejo dé un paso al frente en materia de seguridad?

Esa es una decisión interna del gobierno. Pero, por ejemplo, cuando hubo una discusión hace unos días sobre algunos temas muy contingentes de seguridad pública, probablemente la ministra (Tohá) debería dejársela al gobernador o al subsecretario respectivo.

Limitar sus vocerías, entonces.

Claro.

Es claro que la ministra Tohá ha tenido algunas vocerías que han sido complejas: la de los deportistas cubanos, cuando reveló el pago por el secuestro...

Es un hecho estadístico, teórico. Todos cuando hablamos cometemos errores, un 5%, 7% de las veces. Eso hay que considerarlo.

¿Esos errores no ensucian su desempeño como ministra?

No, no, no. Le pasa a usted, me pasa a mí, les pasa a todos.

Lo pregunto porque desde sectores más allá de la derecha, como Demócratas, han hablado de la renuncia de la ministra.

Si habla de la senadora Rincón, eso ya es completamente absurdo. Está bien que se cambie de bando y se vaya para el otro lado, pero no puede echarle fuego a la hoguera en contra, hay gente que hace bien su trabajo.

La ENUSC muestra que la percepción de inseguridad llegó a niveles históricos. ¿Cómo interpreta los resultados?

La criminalidad ha aumentado bastante en el país, hay más delitos de sangre. Esos delitos han subido todos, es cierto. Pero peor es el aumento de la percepción. En el país que tiene menos criminalidad en toda América Latina, somos los primeros en la percepción de inseguridad.

Con su experiencia como ministro del Interior, ¿qué le recomendaría al Ejecutivo en materia de seguridad?

Yo recomiendo seguir el paso y complementar con algunos actos que disputen el temor, como aumentar las penas por andar con armas por la calle, realizar allanamientos masivos en sitios públicos que obviamente son antros de delincuentes, empezando por la Plaza de Armas de Santiago en la noche, y adoptando medidas que eviten que cuando una persona comete un crimen violento en una población aparezca de nuevo en el barrio 48 horas después.

Desde la oposición se ha insistido que la seguridad es un punto muy débil en la agenda del gobierno.

Yo creo que es el punto más fuerte. Pero, por favor, si están los videos de Piñera invitando a los venezolanos pues y de Cecilia Pérez diciendo que van a recibir a todos los venezolanos que quieran venir. Bueno, vinieron hartos pues.

¿Pero no cree que al Ejecutivo se le ha hecho complejo encontrar un tono para comunicar lo que se ha hecho en materia de seguridad?

Sí, a veces se pierde la paciencia.