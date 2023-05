10 grandes ofertas de esta semana: notebooks, smartphones 5G y freidoras de aire con hasta un 47% de descuento

Smart TV Toshiba LED 32V35KB 32″ - 37%

La tecnología avanza sin transar, pero por ahora las pantallas LED siguen siendo la mejor alternativa en cuanto a relación precio-calidad para un televisor. Así lo demuestra este modelo Toshiba de 32 pulgadas, que cuenta con el sistema operativo VIDAA —propiedad de Hisense—, sistema de audio Dolby Atmos y resolución HD. Nunca costó menos que ahora. Precio anterior: $239.990.

Freidora de aire Thomas TH-AF80Di 8 litros - 43%

En nuestro listado de las mejores freidoras de aire del mercado no se encuentra este modelo, ya que aún es muy nuevo, pero si mejora aunque sea un poco el impecable funcionamiento de su predecesor, el TH-AF60MI —tercero en ese ranking—, entonces estamos hablando de un excelente aparato. Con más capacidad —8 litros—, control digital, ocho programas rápidos y un elegante color negro, su tamaño es perfecto para familias grandes y su precio una bendición para presupuestos acotados. Precio anterior: $159.990.

Aspiradora robot Midea Connect Gyro 15C - 38%

Una marca que de a poco se posiciona como una opción confiable y económica es Midea. Su abanico de electrodomésticos no deja de crecer, ahora con una aspiradora robot pequeña y sencilla, pensada para departamentos pequeños y poca gente. Tiene una potencia de 4000 Pa, autonomía de hasta 120 minutos, capacidad de trapeo y conexión a internet, por lo que se puede controlar desde el teléfono. Y todo por menos de 80 mil pesos. Precio normal: $129.990.

Cafetera espresso Oster PrimaLatte Bvstem6603b - 33%

¿Un espresso en casa? Quién no querría vivir en ese sueño, donde las pequeñas y fragantes tazas nos ayudan a despertar en la mañana o a despabilar en las tardes. Un paraíso, eso sí, que suele costar muy caro: las buenas máquinas para hacer este café valen más de 300 mil pesos, si es que no todavía más. Pero si nos ponemos modestos, y nos conformamos con algo bueno pero no supremo, la cafetera PrimaLatte de Oster —que además puede hacer capuchinos— es una interesante y económica forma de sentirse viviendo en un hotel. Precio normal: $149.990.

Smartphone Samsung Galaxy A23 5G 128GB - 12%

Esta oferta no es tan grande, pero la incluimos igual porque es el precio más bajo al que hemos encontrado este impecable teléfono móvil de Samsung, el Galaxy A23 5G, un gama media realmente atractivo: tiene 6GB de RAM, chip Snapdragon 695, Android 12 y, lo más interesante, conectividad 5G. Precio normal: $269.990.

Parrilla eléctrica Nex XGH-100020 2000 W - 33%

El frío otoñal no es el mejor aliado de las parrillas. Menos si uno apenas cuenta con un balcón para hacer el asado, a merced de vientos helados, incómodos rocíos o simplemente el gélido clima que se asoma durante estos meses. Por eso sugerimos hace un tiempo sacarle el polvo y los prejuicios a la parrilla eléctrica, un aparato, que si sabemos usarlo bien, nos puede entregar interesantes preparaciones. No es malo partir con este modelo Nex, de 2000 W y 33% de descuento en Jumbo. Precio normal: $29.990.

Smartwatch Huawei Watch GT 3 Runner - 25%

Nuestro columnista tecnológico, Alejandro Alaluf, escogió uno de los relojes inteligentes de esta de serie de Huawei entre los mejores del mercado. No exactamente este, pero el GT 3 Runner podría entrar perfectamente en esa lista: diseñado para corredores, cuenta con un GPS mucho más preciso, una lectura mejorada de frecuencia cardíaca y un peso de apenas 35 g. Precio normal: $169.990.

Colchón CIC Ortopedic 1,5 plazas - 33%

Algo que parece no tener precio es poseer un buen colchón donde reposar nuestro saco de carne y huesos que todavía llamamos cuerpo. Un gasto que siempre postergamos pero que conviene hacer cuando corresponda, para que acostarse sea un alivio y una odisea de esquivar resortes y eludir huecos. Este modelo CIC, reforzado con espuma de alta densidad, está muy bien valorado por sus usuarios y solo cuesta $99.990. Precio anterior: $149.990.

Videojuego Minecraft (PS4) - 33%

Un título que no puede faltar en la ludoteca de ninguna familia decente: Minecraft, un fenómeno que ya tuvo su hype, todavía es un juego que ofrece infinitas posibilidades creativas, un pozo de diversión e imaginación sin fondo, apto para todas las edades y creencias. Aquí, por fin está a menos de 20 mil pesos. Precio normal: $29.990.

Laptop Samsung Galaxy Book2 Pro / Intel Core i5 / 8GB RAM / 512GB SSD / Windows 11 / 13,3″ - 47%

Por último, una gran oferta que puede terminarse en cualquier momento: es el laptop Galaxy Book2 Pro de Samsung, un computador portátil lanzado el año pasado y que nos deslumbró completamente. Liviano, rápido y potente, destaca por la especialidad de la marca surcoreana: su cautivante pantalla AMOLED Full HD. Jamás estuvo a un precio tan bajo. Precio normal: $1.099.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 8 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.