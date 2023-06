10 grandes ofertas de la semana: Apple Watch, consolas y aspiradoras robot con hasta 80% de descuento

Estufa a gas Sindelen SR-6250NG 15 kg - 31%

Todavía no empieza el invierno pero, al igual que la temperatura, ya hay estufas que están bajando de precio. Como esta de Sindelen, un clásico modelo a gas, con capacidad para sostener balones de hasta 15 kg, con tres niveles de potencia y panel infrarrojo. Hace un mes costaba casi 190 mil pesos y desde hoy está a $129.990 pagando con Tarjeta Cencosud (y 10 mil pesos más cara con cualquier otro medio de pago). Precio normal: $189.990.

Parrilla portátil plegable Beef Maker BF05 - 42%

Para parrilleros empedernidos, adictos al asado, que no pueden pasar más de siete días sin prender un fuego ni masticar un sangriento trozo de carne a las brasas, este producto es lo mejor que les pudo haber pasado: una parrilla plegable y portátil, que se puede llevar a cualquier lado, para armar un asadito donde sea que te pille el fin de semana. Ideal para paseos, terrazas, patios pequeños, casas ajenas, picnics e incluso noches frías que piden un brasero. Precio normal: $25.990.

Audífonos inalámbricos Sony Linkbuds S - 27%

Ultra cómodos y ligeros nos parecieron estos audífonos inalámbricos de Sony, los Linkbuds S, cuando los probamos. Muy livianos, con una batería que llega a durar 20 horas (si se incluye la carga del estuche), compatible con formatos de alta calidad y una gran cancelación de ruido. Esperábamos un poco más en calidad de sonido, pero ahora que han bajado de precio corresponde ponerse menos exigente: por este valor resultarán una gran compra. Precio normal: $149.990.

Aspiradora robot Thorben Dual T-Bot Plus - 80%

¡Ochenta por ciento de descuento! Hace muchos meses que no encontrábamos tal nivel de rebaja en un producto que no fuera adornos navideños el 26 de diciembre o huevitos de chocolate a punto de vencer. Pero después de chequearlo comprobamos que el descuento es verdadero y que esta aspiradora robot Thorben tiene lo suyo: aunque no se conecta a internet, posee un control remoto para manejarla a distancia; posee función de aspirado y de trapeado; tiene una autonomía de hasta 110 minutos y, en general, las reseñas la tratan bastante bien. Y por 25 mil pesos, ¿quién podría quejarse? Precio normal: $129.990.

Videojuego F1 22 (PS4) - 70%

El otro gran descuento de la semana lo tiene este videojuego, el F1 22, el título oficial de la pasada temporada de la Formula 1. Desarrollado por EA Sports, más que un juego es un verdadero simulador de este campeonato: todos los detalles imaginables respecto a los autos y los pilotos se pueden controlar y personalizar, desde la estrategia de pits de una carrera hasta cómo se desenvolverá nuestro conductor con los fanáticos. Si bien acaba de salir la versión 2023 —lo que explica la rebaja—, este sigue siendo un gran y actualizado videojuego para los fanáticos del automovilismo. Precio normal: $69.990.

Smartphone Xiaomi Redmi 10 128GB - 50%

Un gran teléfono a un minúsculo precio. Uno de los smartphones más populares del país, el Xiaomi Redmi 10, se encuentra hoy a mitad de precio en Paris. No es el gran móvil del momento, pero por menos cien mil pesos es difícil pedir mucho más: tiene 128GB de almacenamiento, 4GB de RAM, una buena batería de 5000 mAh, un lente principal de 50 megapíxeles y Android 11. Precio normal: $199.990.

Apple Mac Mini / M1 / 8GB RAM / 256GB SSD - 20%

Si quieres un computador Apple pero no tienes demasiado presupuesto; si no te molesta que no sea portátil; y si tampoco te importa que no tenga pantalla, entonces lo tuyo es un Mac Mini. Este viene con el poderoso procesador M1, el penúltimo creado por la compañía, además de un almacenamiento en SSD de 256GB y 8GB de RAM. Incluye el sistema operativo macOS Big Sur. Precio normal: $749.990.

Reloj inteligente Apple Watch SE 40 mm - 21%

Los relojes inteligentes de Apple, a pesar de sus altos precios, siguen siendo los más vendidos del mundo. Aparte del estatus que promueven, su éxito se explica en su infalible usabilidad, suave y agraciada, que muy pocas marcas han podido replicar. Su diseño cuadrado también destaca y, en el caso del Apple Watch SE, también lo hace su conexión a la red telefónica, la capacidad de pagar por NFC, su carga inalámbrica —aunque solo dura 18 horas la batería— y además su espléndida pantalla retina. Aunque sigue siendo caro, normalmente lo es todavía más. Precio normal: $379.990.

Consola Xbox Series X - 9%

Bastante rezagada ha quedado la Xbox Series X en la pelea por coronarse como la consola más exitosa de su generación. La veloz bajada de precio que está teniendo la PlayStation 5 es difícil de combatir, pero lo cierto es que la última plataforma de Microsoft anda muy bien. Potentísima y rápida, su capacidad de procesamiento es asombrosa y su catálogo ha ido creciendo. Si se le suma una suscripción Game Pass —menos de 8 mil pesos mensuales—, estamos hablando de un completísimo sistema de entretenimiento. Precio normal: $549.990.

Notebook Lenovo Yoga Slim 6i / Intel i5 / 16GB RAM / 512GB SSD / Windows 11 / 14″ - 25%

Un computador poderoso y liviano a la vez. Apenas 1,31 kg de peso, una batería que llega a las 15 horas de uso —y una carga que con 15 minutos entrega dos horas adicionales—, solo 14,9 milímetros de grosor y una capacidad de apertura de 180º. Pensado para el teletrabajo, el procesador Intel i5 entrega suficiente rapidez y potencia, y su cámara con Full HD entregará la mejor imagen para videollamadas. Incluye Windows 11. Precio normal: $1.199.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 19 de junio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.