10 grandes regalos para amantes de la astrología

Me atrevería a afirmar que quienes crecieron entre revistas y programas matinales —es decir, los que fueron criados durante los noventas— relacionan (o reducen) la cultura astrológica al horóscopo, el que es definido por la RAE como una “predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del Zodiaco en un momento dado”. Incluso, estaba la creencia popular de que daba mala suerte leer un horóscopo antiguo.

Sea como sea, la astrología es mucho más que ese pequeño párrafo en las últimas páginas del diario, y existen cada vez más personas que se sienten altamente conectadas con sus signos zodiacales y este entorno místico que, a grandes rasgos, se podría interpretar como una conexión entre el individuo y una energía superior regida por el cosmos.

Dani Torrealba —conocida en Instagram como @danitarot— sintió ese vínculo a los 15 años, cuando de forma autodidacta comenzó a estudiar el tarot, conocimientos que luego profundizó en cursos y talleres. “Como me llamaban la atención los planetas y su energía sobre nosotros, quise meterme más en ese tema para mezclarlo con el tarot”, comenta. El 2018 empezó los estudios de astrología con Álvaro Norambuena, donde descubrió que “no solo es un tema apasionante para aprender sobre planetas, casas y aspectos astrológicos, ni tampoco es solo para hacer horóscopos o ver predicciones, sino que también es un camino de profundo autoconocimiento”.

Aquí menciona a la carta astral, que en palabras simples es como el mapa del cielo en el momento justo en el que naciste. Con este tipo de herramientas, “uno puede aprender de sus fortalezas y temas que la vida nos desafía a trabajar”, comenta Dani.

La periodista Javiera Arrate también sintió esta conexión, pero porque “vivía de manera ansiosa, y cualquier cosa que me hablara de un posible futuro o certeza me servía”, dice. “En los últimos cinco años, la astrología se masificó y para mí este acercamiento ha sido un hermoso viaje de autoconocimiento y reflexión”, puntualiza. “Si bien esto ‘suena un poco hippie’, confiar en el universo, entender sus procesos y a la humanidad inmersa en ellos”, me ha hecho bien.

En reiteradas ocasiones, he escuchado a la periodista Javiera Irarrázaval hablando de signos y situaciones astrales. Es de esas amigas que entrega datos sobre lo que pasa con la alineación de los planetas o los ciclos que se atraviesan. “Hace cuatro años, una compañera de trabajo me preguntó si me había leído la carta astral. No tenía idea lo qué era, así que comencé a averiguar y me enteré de que el horóscopo que vemos en las revistas o en un matinal eran una fracción muy acotada de lo que en verdad es la astrología”, cuenta.

“La mejor parte fue cuando me la leí: entre planetas, casas y cuadraturas no entendía nada, pero sí encontré sentido a todo lo que la astróloga me decía”, asegura Irarrázaval. “Por eso, hace tres años comencé a estudiar astrología en una página que pago mensualmente, para aprender sobre los tránsitos planetarios y cómo me afectan o favorecen según los planetas y casas que tengo en mi carta astral”.

Hace meses, además, en Instagram se ha instalado la tendencia de compartir memes astrales, es decir, cosas que tengan que ver con tu signo del zodiaco. Una de las cuentas más populares es la de @natal.farts, un espacio en el que abundan los memes astrológicos de todo tipo. “Mi interés en la astrología nació para impresionar a un loco que me agarraba”, dice quien creó la cuenta, que no quiere revelar su nombre. Como era una persona matea, decidió aprenderse todos los arquetipos rápido. “Después de que perdí el interés en ese hombre, me dieron ganas de seguir estudiando la astrolokis por mi misme”, afirma.

Natal Farts mezcla la astrología con mucho humor. “Siento que es una gran manera de comunicar y las ganas de hacer memes de astrología las tenía hace mucho tiempo. En un momento de iluminación, al principio de la pandemia, se me ocurrió hacer una cuenta para compartir mis conocimientos y mi sentido del humor”. Hoy ya tiene más de 57 mil seguidores que adoran sus memes y que los comparten masivamente.

Contenido de la cuenta de Instagram @natal.farts correspondiente a su complidado "Que tipo de vieja kla eres según tu signo del zodiaco 2/3"

Según Natal Farts, “la astrología es un juego y una herramienta para conocerse a une misme”. Es decir, “no existe algo así como la compatibilidad perfecta o que un signo defina a una persona”. Añade que “los 12 arquetipos astrológicos y la carta astral son una guía para explorar el potencial propio y para generar nuevas conexiones, o sacar nuevas conclusiones que quizá no habías pensado antes”.

2021

El 2020 fue un año que desencadenó una serie de eventos inesperados a nivel mundial, pero algunas personas que interpretan las posiciones de los planetas y las estrellas entregaron algunas nociones de esto antes de que el coronavirus arribara. Tal fue el caso de Kenita Bo, numeróloga, a la que conoces comúnmente como Kenita Larraín, quien en enero entregó un mensaje que dejó a varios perplejos a mediados de año.

“Para el 2020, la tendencia es que podrían ocurrir cosas para las que a lo mejor no estamos tan preparados, porque no nos van a gustar, porque nos van a doler, pero que es necesario que ocurra en el planeta, porque hay un cambio planetario. No solamente en Chile”, fueron sus palabras en “Hola Chile”, el matinal de La Red.

¿Se vendrá un año igual de intenso? Más que una predicción, Dani Tarot quiso compartir una orientación con los lectores de Práctico. “El 2020 fue un año inesperado para muchos, en que las estructuras se cayeron y en que muchos se tuvieron que reinventar”, expresa. El 2021 se asocia en el tarot al número 5, “y está ligado a la carta El Papa o Hierofante, lo que invita a que sea un año vinculado a querer compartir más con otras personas, a querer aconsejar a otros y buscar ideas en guías y personas importantes para nosotros”.

Según explica, el 2021 puede ser considerado como “un año puente, en el que queremos movernos a un camino ligeramente diferente al actual, en el que muchos querrán renovar su fe, querrán quizás estudiar temas que tenemos pendientes y buscar maestros o talleres que nos guíen en un camino”.

Javiera Arrate dice que “estamos entrando en la Era de Acuario, que viene a transformar un montón de cosas”. Además añade que “los que seguimos la astrología sabemos que desde el 2018 se nos hablaba de Urano en Tauro, que era la caída de grandes estructuras, de las cosas que ya no sirven”. Ante esto, la periodista considera que “la astrología nos está dando grandes enseñanzas de lo movido del último año. El estallido social vino a cuestionar un sistema que sabíamos no daba para más y el coronavirus también puso en jaque la forma en la que vivíamos hasta este año”.

Independiente de las creencias de cada persona, existe alto contenido material relacionado con la industria de la astrología, ya que no solo estamos hablando de libros o barajas de tarot, también hay objetos que están relacionados con tu signo en específico o la carta astral, los que podrían ser un potencial regalo para aquellas personas que sienten esta afinidad.

1. Oráculo de dados astrológicos

“Es un juego tipo oráculo, muy simple”, dice Dani Tarot. “Se compone de tres dados y sirve tanto para acercarte de a poco al mundo de la astrología, o para practicar en caso de que estés estudiando el tema”. Según ella, sirve también para resolver dudas concretas, “como cuando quieras saber el ‘qué’ del tema, el ‘cómo’ se siente o influye, y el ‘dónde’ afecta en tu vida actual”.

2. Guía astrológica para sobrevivir en la Tierra, de AstroMostra

Para quienes estén en búsqueda de una lectura básica sobre astrología, este libro lo sugiere Dani Tarot. “Ayuda a ver temas clásicos de la carta astral, entendiendo los símbolos y significados claves, en un viaje de autoconocimiento a través del zodíaco, los planetas, las casas o los tránsitos astrológicos”.

No culpes a Mercurio retrógrado, de Álvaro Norambuena ( 3., de Álvaro Norambuena ( @astroenergia

Más de alguna persona ha escuchado la frase “ah, esto es por mercurio retrógrado”. Esta guía “explica todo este famoso fenómeno astrológico”, comenta Dani Tarot, que no solo es negativo. “El libro da algunas herramientas de cómo usar ese periodo a nuestro favor”.

4. Una lectura de carta astral

Ya habíamos adelantado la relevancia de la carta astral para las y los astrólogos, que con esa información interpretan el presente y el eventual futuro de las personas. “En lo personal, recomiendo las sesiones de @astroenergia, tanto las del mismo Álvaro Norambuena como las realizadas por su equipo”, apunta Dani Tarot.

“En la carta astral podemos ver nuestros dones, recursos y cómo nos desenvolvemos emocionalmente en distintas áreas de la vida”, afirma Javiera Arrate. “Habla de nuestro propósito de vida, que es lo que venimos a entregar al mundo”. La recomendación de ella es consultar con @Catalina_astrocoach en Instagram.

En este ítem los precios varían, por lo que debes preguntar y cotizar directamente con la persona que realiza la lectura. Pero para quienes no tengan un presupuesto para pagar una carta astral, pero aún tienen curiosidad por conocerlo, Natal Farts recomienda el sitio Grupo Venus, donde “hacen unas lecturas básicas, pero es bastante amigable para les que recién comienzan”.

5. Agenda de Mia Astral

Javiera Irarrázaval es una seguidora de Mia Astral, quien en su descripción de Instagram se define como escritora, conferencista, life coach y astróloga cabalista práctica. Esta agenda contiene eventos astrológicos, guías para aprovechar los tránsitos planetarios, planificador, calendarios lunares y mantras para conectarse con la energía de cada semana, entre otras cosas.

6. Maso de tarot

“Me gustaría mucho recibir un taort de regalo”, dice Javiera Arrate. “Si bien no tengo planes de estudiarlo, me parece tan mágico y lindo, que me gustaría mucho tener uno”.

Mazo + libro de tarot Magas ilustradas.

Justamente, Dani Tarot menciona que se dictará un taller “ideal para personas que no tienen conocimiento de tarot pero que se sienten atraídos por el mundo egipcio”. Este lo ejecutará @azabethd a contar de abril 2021, “una destacada tarotista chilena con más de 20 años de experiencia”.

7. Cristales

Ya que estamos hablando de energías, esta puede ser una buena propuesta. Javiera Arrate considera que es un detalle especial, incluso cuenta que su papá le dio uno en una Navidad pasada, “un cuarzo precioso que guardo con mucho amor. Es un regalo con mucho sentido”.

Cristal de cuarzo Natural Raw Amatista

8. Bruja Moderna, de Dalia F. Walker

Esta es una guía para aprender a manifestar tus deseos a través de la magia. “Es una guía esencial para toda bruja moderna, ya que es una introducción con información que va desde los cristales, las aguas, las velas, los inciensos y el tarot, pasando por dioses, santas y por supuesto los rituales”, comenta Dani Tarot.

9. Bordado astral

Para quienes les guste tanto las manualidades como la carta astral, este regalo es la sinergia de estos dos conceptos. Los ejemplos se pueden ver en la cuenta de Instagram @bordado.astral, quien se define como astróloga y artesana. En este espacio, además de leer la carta astral, tienen la habilidad de bordarla. Por precios, debes consultar escribiendo al mail bordadoastral@gmail.com.

10. Velas aromáticas

Las velas nunca están demás y pueden ser útiles para las personas que estén en búsqueda de conectarse con su energía y darse una pausa para meditar o simplemente relajarse. Los buenos olores nos hacen transportarnos a momentos más tranquilos y pueden influir de forma positiva en nuestro día a día.

Para más información u orientación sobre la astrología, te invitamos a que sigas en Instagram a Dani Tarot, quien además tiene su tienda esotérica: www.miladomistico.cl. “Es una tienda 100% online, con envíos a todo Chile”, dice. Si te gusta la astrología pero también te quieres reír de ella, debes seguir a @natal.farts: sus memes y contenido te sacarán más de una sonrisa. En cuanto a las periodistas @javiarrate y @javiirarrazaval, ambas se encuentran en constante aprendizaje y descubrimiento, algo que puede ser refrescante para tus stories de Instagram.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de diciembre de 2020. Los precios y disponibilidad pueden cambiar.