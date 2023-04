15 ideas de regalos para mamá (según otras mamás)

No saber qué regalarle a tu propia madre habla muy mal de ti. ¿De verdad no se te ocurre nada para obsequiarle en su día? Ya sea por falta de imaginación o de conocimiento hacia quien te trajo al mundo, estar buscando inspiración en internet es, digámoslo, un poco triste. Y lamentable.

Pero aquí no te vamos a juzgar por no tener la más mínima idea de qué cosas le gustan a tu vieja, o qué le hace falta. Al contrario: te vamos a ayudar. Para hacerlo, le preguntamos a varias mamás, de distintas edades, por los regalos que les encantaría recibir este año. Objetos que desean, cosas que necesitan, productos que les mejorarían un poco esta dura vida. O que al menos se las alegrarían.

“Hace rato que muero por la Babyliss”, dice Julia Rodríguez (38), como primera elección de regalo. Ella es madre de una adolescente de 13 años y este modelo es el que usa el estilista del salón de peluquería al que ambas asisten. “Me encanta cómo deja el alisado, pero no me la he comprado porque está muy cara. Todavía no me recupero de marzo”, se sincera. La plancha Babyliss PRO 2091 es digital y tiene placas de nano titanio que hacen que el liso sea perfecto, como comercial de champú.

Plancha para el pelo Babyliss Pro 2091

Paty Leiva (51), madre de un hijo de 18 años y una hija de 14, recuerda que el mejor regalo que ha recibido fue el que le hizo su marido hace algunos años: una suscripción de por vida a la revista Rolling Stone. “Al menos mientras exista yo o la revista, así que la sigo recibiendo hasta el día de hoy”, cuenta.

Esta puede ser una excelente alternativa para madres que tienen afinidad a la música o al periodismo. Si te gustó la idea de obsequiar una suscripción, Paty piensa que también podría ser una membresía a Spotify Premium, a Prime Video o algún otro streaming. “Llegará como un regalo que durará varios meses”, añade.

Magdalena García (37) es madre de una niña de cuatro años. Eso, hoy en día, es sinónimo de que la galería de su teléfono está repleta de fotos. Por eso mismo, su idea de regalo ideal es una impresora que se pueda conectar al teléfono.

“Encuentro que tener las fotos en papel es distinto”, dice. “Me gustaría tenerla para guardar mejor los recuerdos y poder pegarlas más rápido en el refri, hacer regalos o simplemente tenerlas”. También menciona que con la impresora de fotos pueden hacerse bitácoras de viaje. “Escribir, pegar fotos y hacer dibujos de los días… ¡Hermoso! O un diario de vida con los niños… También precioso”.

María José Moyano (27) también es madre de una niña de casi cinco años, y uno de los regalos que siempre es bienvenido para ella es el maquillaje. En esta temporada anda escasa de sombras, por lo que esa sería su elección.

“El minuto en el que me maquillo es el que tengo para mí solita, para regalonearme, sentirme linda, donde de alguna forma me estoy cuidando”, comparte. Entre sus marcas favoritas está Urban Decay y Mac. “Hay una paleta linda de Petrizzio nueva que quiero, que es de Baby Yoda. Solo porque es linda”, dice entre risas.

Paleta de sombras Petrizzio Star Wars

Siguiendo con la belleza, Julia Rodríguez aprovecha de mencionar otro regalo que le gustaría abrir el próximo 14 de mayo. “Me encanta la crema hidratante Moisture Surge 100H de Clinique”, comenta. Su versatilidad —es útil para casi cualquier tipo de piel— hace que sea un buen obsequio para cualquiera.

“Mi mamá probó la que yo me compré y me la piropeó, así que estoy pensando en regalarle una”, confiesa. Este set en oferta incluye, además de esta crema en 30 ml, también otra en formato en miniatura (5ml), una máscara hidratante nocturna de 30ml, un tratamiento Surge Lip Hydro Plump de 7ml y un cosmetiquero.

Set de hidratación Clinique Moisture Surge

“Parece que quiero unos anteojos de sol”, responde Bárbara Pezoa (39), madre de un hijo de 8 años, porque el par que tiene “está súper rayado”. Su elegido es un modelo simple y clásico: los lentes Pingüino Black de la marca chilena Karün. Aparte de su impecable diseño, la gracia es que están hechos en el sur con ECONYL, un nylon regenerado de basuras recogidas del mar. Sus vidrios ofrecen protección UVA / UVB y cuentan con versiones polarizada y sin polarizar.

Lentes de sol Karün Pingüino Black

“Las joyas, para mí, son siempre bienvenidas”, agrega Magdalena. Entre colgantes, aros, sortijas o pulseras, dice, de seguro una opción que, literalmente, le caiga como anillo al dedo a tu mamá. También puede ser algo más cursi, pero igualmente tierno, como figuras de corazones o las letras de los nombres de los hijos. dice. La elección de Magdalena son las joyas de Daniela Villagrán, que se pueden obtener en su Instagram.

María del Carmen Rodríguez (39), madre de una niña y un niño, sincera que el mejor regalo que podría recibir hoy es un masaje. “Las pocas veces que me hago uno procedo al Bindú, un lugar rico, razonable y siempre relajante. No estoy para torturas”, opina. Para muchas madres con hijos pequeños, lo más codiciado es un minuto de paz y relajo. Un masaje puede ayudar a disminuir los niveles de estrés y tensión muscular. Una opción 100% ganadora. Allí, los 50 minutos cuestan 30 mil pesos.

Paty Leiva es otra madre capaz de recibir un masaje con los brazos abiertos —y también la espalda. “Soy de las personas que disfruta —y necesita— de un masaje descontracturante, esos que en verdad desarman los nudos de tensión. Más aún cuando lo hace una persona con toda la dedicación y habilidad”, detalla. Su elección son los masajes de Antonia Cea. “Es un regalo que, créanme, les agradecerán por mucho tiempo”, asegura. Las horas —que cuestan $30 mil— se piden por Instagram.

Un regalo-panorama es una idea que le gusta a María José. “Alguna salida para compartir con la pareja, sin los niños”, dice. Un momento especial en el que puedan disfrutar entre ellos, sin mini distracciones. ¿Qué panorama? Pueden ser muchos: una cena diferente, un masaje en pareja, una salida al cine o una escapada flash. “Es importante que la pareja te demuestre su aprecio por todo lo que uno hace como mamá”, declara.

La siguiente oferta de panorama la encontramos tomando en cuenta la idea de hacer algo en pareja: se trata de una escapada por una noche y dos días en el Hotel Altiplánico, ubicado en el Cajón del Maipo. Cuenta con desayuno a la habitación y algunos agasajos románticos. El hotel, que se encuentra en medio de impresionantes montañas, también tiene piscina y tinajas temperadas a orillas del río Maipo. El detalle de este precio —$110 mil para dos personas— es que debes programarte para hacerlo entre lunes y jueves.

“Ando con carencia de botas”, confiesa Bárbara. Considerando que el clima está cada vez más frío, un nuevo par no vendría nada mal para poder ir combinando. “Me gusta un modelo de MIM, que además de abrigar y verse bien, es cómodo para caminar, cosa que hago todos los días. No tiene tacos pero su plataforma de 7 centímetros no te deja a la altura del suelo”, comenta sobre las botas Telma Topo, hechas con material vegano y caña media.

Botas MIM Telma Topo

“Otro regalo que me encantaría recibir es el kit facial de cosmética natural de Alma, un emprendimiento de cosmética hecha a mano por mujeres”, cuenta Paty. Este set está compuesto por agua de rosas, bifásico —para la limpieza—, espuma de limpieza, exfoliante, crema hidratante, sérum rejuvenecedor, sérum reafirmante, vitamina C, labial con o sin color, pocillo de cerámica gres para el exfoliante, set de pétalos reutilizables y un cintillo. “Todo, además, viene en un precioso empaque”, añade.

Kit Facial Alma (8 unidades)

En un artículo pasado, Paulina Zúñiga (31) destacó uno de los regalos más bonitos que ha recibido: un monitor de latidos fetales, aparato que mientras estaba embarazada le permitía escuchar y registrar los latidos del corazón, las patadas e incluso hasta el hipo del bebé.

“Saber que su corazón late es tranquilizante, y también un momento para vivir con tu pareja. Como las madres somos las que sentimos estas cosas, las parejas se pierden eso”, comentaba. Se trata de un modelo de la marca Bblüv, con diseño ergonómico, alta sensibilidad y sonido claro (3 MHz). Viene con un divisor de auriculares para que dos personas puedan escuchar al mismo tiempo. Incluye cable de grabación, bolsa de transporte y batería de 9V.

Monitor de audio fetal Bblüv Echö

“Escribir a mano es uno de los hábitos más sanadores que podemos realizar”, reflexiona Paty Leiva. Para ella, el solo hecho de tomar un lápiz y escribir en un cuaderno es una invitación “a expresar desde las ideas más simples hasta los sentimientos más profundos”. Para llevarlo a cabo, prefiere las libretas de Meraki Arte, que más que un regalo bellamente encuadernado, son una invitación a crear. Cuestan $6.990 y se pueden comprar por WhatsApp.

El mist calmante e hidratante facial de Naturaloe es una refrescante bruma que puede combinar con todas las pieles. La probamos hace algunas semanas y, dada su versatilidad y buen precio, puede ser una excelente opción para complementar un regalo del Día de la Madre. Este mist —que es como un rocío muy reponedor de aloe vera y ácido hialurónico— puede ser un alivio para la piel en estos tiempos donde los cambios de temperatura son bruscos.

Mist hidratante facial de aloe vera (90%) Naturaloe 140 ml

*Los precios y productos en este artículo están actualizados al 25 de abril de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.