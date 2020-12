50 productos elegidos por Práctico

Desde marzo hasta la fecha hemos recomendado, investigado y también probado distintos productos de diferentes índoles. El equipo de Práctico realizó una lista con sus favoritos de este 2020, muchos de ellos, relacionados con la pandemia y las cuarentenas, pensados en hacer más grata la estadía en la casa, el teletrabajo y facilitar las tareas del hogar. Acá te dejamos nuestra selección:

Tecnología

1. Xiaomi Mijia Smart Proyector Mini Lite

Las cuarentenas prolongadas que tuvimos en invierno provocaron una explosión de creatividad en el hogar. El covid-19 entregó un nuevo sentido a lo que significa estar en casa y las actividades que haces en ella. Y, aunque no nos guste mucho, los encierros vuelven nuevamente en algunos lugares del país. Por lo mismo, si eres aficionado al cine por ejemplo, o a los videojuegos también, esta pandemia es una buena instancia para armar una gran puesta en escena, con todos los implementos necesarios. Si te gusta el cine, o a toda tu familia les gusta disfrutar de la pantalla grande, un proyector bueno puede ser una excelente inversión.

2. Smartwatch Garmin Fenix 6 Pro Solar Negro

La multinacional de origen norteamericano, conocida originalmente por sus aparatos de GPS, hoy es un actor clave en el mercado de los “vestibles”, especialmente los vinculados al mundo deportivo. No por nada están en el segundo lugar en cuanto a participación de mercado, sólo detrás de Apple.

Su Garmin Fenix 6 Pro Solar es el reciente tope de línea, un reloj multideportivo con GPS integrado (obvio) y múltiples sensores de actividad física y cardíaca, junto a sesiones de entrenamiento, mapas y rutas deportivas, streaming de música, pago (sin contacto) de compra. Tal como su nombre denota, se alimenta a través de carga solar, lo que según la marca puede extender la duración de su batería hasta por tres semanas.

3. Notebook HP 14-DQ101LA / 4 GB RAM / 256 GB SSD / 14′'

Durante estos meses de pandemia, teletrabajo y clases a distancia, los computadores han recobrado el protagonismo que le habían quitado los gadgets.

Como es de esperar, el rango de precios que puede alcanzar un portátil es muy amplio, pero uno de los más solicitados, especialmente para la gente que comenzó a trabajar o estudiar de manera remota, sean aquellos bajo la barrera de los 500 mil pesos. Estamos hablando de equipos sencillos, pero que permiten realizar las tareas básicas diarias: correos electrónicos, redes sociales, generación de contenido, etc.

HP, que hasta el 2015 era más conocida como Hewlett-Packard, fue la empresa que tuvo el mayor crecimiento en la venta de laptops. Dentro de su cuantiosa familia de computadores, destacamos el HP 14 (modelo dq101la) que, con un diseño algo más tradicional, pero de gran funcionalidad, combina todos los elementos necesarios para lograr un buen combo precio/calidad.

Diseñada especialmente para la productividad, también cuenta con un procesador Intel Core I3 de décima generación, 4 GB de memoria y almacenamiento de disco sólido de 256 GB, lo que permite iniciar actividades y aplicaciones muchísimo más rápido que con los viejos discos con partes móviles. Además, tiene una generosa pantalla retro iluminada de 14″ full HD, con bisel de 6.5 mm y lector de huella digital táctil, tal como en un smartphone.

4. Amazon Kindle Fire 7

Aunque la locura por las tablets ya se ha calmado, para muchos sigue siendo un dispositivo indispensable. Ya sea para trabajar —no son pocos los artistas y diseñadores a los que les ha cambiado la vida— o para entretenerse —es más cómoda que un teléfono, menos pesada que un computador y portátil como no lo es un televisor—, se convirtió en un aparato habitual en muchas casas y oficinas.

La tablet de Amazon no busca tener la pantalla más grande ni con mejor resolución ni con ultra rendimiento ni mucha versatilidad. En ese sentido, es honesta. Esta es una tablet para pasarlo bien, diseñada para ver series y videos, jugar juegos y revisar uno que otro mail. Eso la hace económica y muy accesible. “Sin bombos ni platillos, pero hace su pega”, dijo un usuario en Amazon. “Las limitaciones incluyen la calidad del sonido, del volumen y algunos problemas con el acceso a la tarjeta de memoria y las tienda de apps. Pero igual le doy 5 estrellas, ya que realmente es difícil, si es que no imposible, encontrar algo mejor a este precio”.

5. Audífonos Bose noise cancelling

No solo el sonido es lo que importa: comodidad, batería, resistencia, micrófono y cancelación de ruido externo son los atributos que más se buscan en un auricular sin cables. Entre los mejor evaluados por los compradores de Amazon, están los Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Sí, sabemos que no son para cualquier presupuesto. Por esta plata podrías comprarte una tablet, un ligero notebook o un celular de gama media. Pero, como dice un comentarista que los compró en Amazon, “es Bose, el Ferrari del sonido. Son una necesidad para los amantes de la música y un deber para quienes busquen algo de calma en un mundo frenético”. Poético el amigo, pero quizá sea inevitable la inspiración después de escuchar alguna sinfonía —o incluso el enésimo single de Bad Bunny— con estos audífonos. Según Wirecutter, no hay otros que cancelen el sonido externo como estos —tiene 11 niveles de aislación—, y además incluyen un fino y preciso micrófono, ideal para reuniones telemáticas. ¿La batería? Promete 20 horas de duración.

6. Smart TV Sony 8k

Este año supimos que, a pesar del múltiple acceso a distintas pantallas, los televisores siguen siendo de los electrodomésticos favoritos de los chilenos. La evolución de los televisores en los últimos años se ha visto algo empantanada en términos de innovación duros, pero lo cierto es que los tamaños crecen y los precios van bajando.

En términos funcionales, las nuevas generaciones de televisores inteligentes vienen por defecto con un set de aplicaciones —tal como en un celular— para poder acceder a todos nuestros servicios favoritos de streaming. Lo mismo sucede con el 4K, que si bien dista mucho de ser un estándar en cuanto a contenidos, sí existe la posibilidad de apreciar esta maravillosa resolución, ya sea en ciertos videos en Youtube, plataformas de streaming, videojuegos o grabaciones personales. Pero este año hemos conocido los primeros modelos comerciales en resolución 8K. El que más destacó fue esta tele 8K de 85″ Sony, que si bien tampoco cuenta con contenidos a la mano, es sorprendente ver el efecto y el detalle que presenta su visualización, que además escala resoluciones más bajas y posee Android TV de última generación. No es la única en el mercado local, pero es la más llamativa por ahora.

7. Soundlink Mini II de Bose

Y Santiago se volvió una ciudad silente durante las cuarentenas. “Todos los días son domingo”, se escuchaba constantemente de la gente acostumbrada al bullicio permanente. De ser una metrópolis ruidosa pasamos a la quietud de un pueblo de provincia. Pero esa misma calma es la que puede revelar la poca calidad con la que escuchamos canciones o episodios en nuestra casa. Que suene fuerte no significa que suena mejor. Que los bajos hagan vibrar las ventanas tampoco es, necesariamente, una señal de alta fidelidad.

Si buscas algo bueno, no tan profesional profesional (para hacer música), Felipe Castro -guitarrista y productor, divide sus días entre Santiago y Ciudad de México, y hace poco tiempo grabó y mezcló Sola con mis monstruos, el primer disco en vivo de Mon Laferte, actualmente entre los seis más vendidos de ese país- se inclina por un clásico Bose, el Soundlink Mini II, un aparato de 18 cms de largo y 5 cms de alto, 680 gramos de peso, pero con un contundente sonido. Tiene, además, un micrófono que permite recibir llamadas y acceder a Siri o al asistente de Google.

Su potencia nominal está entre los 100 y los 240V, con radiadores pasivos dobles que entregan un rango de bajos muy amplio. La batería rinde diez horas de uso continuo y su recepción de bluetooth tiene un radio de 9 metros.

8. Galaxy Z Fold 2

Este año fue uno de interesantes innovaciones en el campo de la telefonÍa celular. Ad portas al despliegue de las nuevas redes 5G y, en general, acostumbrados a que las grandes novedades en móviles tengan que ver más que nada con mejoras en sus aspectos técnicos internos, nos encontramos con varios fabricantes que se atrevieron a presentar sus teléfonos con pantallas plegables. Huawei fue el primero en poner uno a la venta pero el que se lleva la corona al mejor este año es la segunda generación de modelos plegables de Samsung, el Galaxy Fold 2. Este tipo de celular aún no es muy popular (principalmente debido a su precio), pero debiera transformarse en un estándar para los próximos años.

9. Xbox Series X y S

La Xbox Series X, es una potente consola que cuenta con un procesador AMD de ocho núcleos, fabricado especialmente para esta versión, además de un disco duro de estado sólido de 1 TB de almacenamiento y lector óptico, lo que quiere decir que además de robusta, puede correr cualquier juego físico de Xbox, aunque sean de generaciones anteriores, y sin ningún problema. Esto es lo que se llama retrocompatibilidad.

Con un diseño rectangular discreto, pero funcional, la consola invita a que sea instalada de pie. Y de hecho, pocas veces una consola fue más fácil de sacar de la caja, instalarla y conectarla a la corriente.

Ambas consolas, tanto la X como la S, cuentan con una nueva versión del clásico gamepad o control de la Xbox, que en esta iteración cuenta con una nueva textura en su contorno y en los gatillos, lo que amplifica la firmeza y la comodidad en el agarre. Como novedad, también se agregó un nuevo botón central, que permite compartir directamente contenido —fotos, videos— hacia las redes sociales.

Pero la guinda de la torta, para ambas consolas (aunque ya estaba disponible desde el 2017 para usuarios de la Xbox anterior), es el sistema Game Pass. Así, con un pago mensual —tal como se hace con servicios de streaming como Netflix o Spotify—, Microsoft da la posibilidad de acceder a una creciente biblioteca de juegos que incluye exclusividades, títulos de generaciones anteriores e, incluso, acceso exclusivo a publishers como Electronic Arts y Bethesda.

Finalmente, tenemos el tema de la nube: las nuevas consolas de Microsoft ofrecen la posibilidad de jugar vía streaming desde la nube un cada vez mayor puñado de juegos. Así, podemos jugar desde celulares, tabletas u otros dispositivos, aunque este servicio aún no llega oficialmente a nuestro país. Pero se viene.

Productos agotados por el momento

10. Control adaptable e incluso de Xbox

Lo hemos comentado: este ha sido un año particularmente especial y positivo para la industria de los videojuegos. Ya sea por el boom en ventas a partir del confinamiento, o por el debut de una nueva generación de consolas, este entretenimiento está llegando a más gente que nunca. Y por lo mismo, que exista un control que permita que gente con discapacidad pueda jugar videojuegos es algo único. Xbox, justamente, posee un control orientado a esa audiencia y está disponible en nuestro país. En Chile, según un estudio nacional del 2015, son cerca de tres millones las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y ahora, al fin, existe un control para ellos, que permite ser adapatado de múltiples maneras, con el objetivo de que todas las personas —con y sin discapacidad— puedan jugar sus juegos favoritos.

11. Animal Crossing

Sin duda, fue el gran batatazo de Nintendo este año, además de uno de los juegos más queridos y relajantes de la temporada. La quinta parte de esta saga original de Nintendo —un simulador social inmerso en los característicos diseños visuales de la empresa japonesa, siempre tiernuchos— se sitúa en una isla, donde el usuario debe recolectar ítems, atrapar animales y desarrollar una comunidad, todo en tiempo real. Fue el juego favorito del 2020 en Japón y, después de Pokémon, es el segundo título más vendido de todos los tiempos en ese país. Por algo será.

12. Among Us

Los videojuegos actuales, además de contener todos los elementos clásicos que conllevan en su esencia —desde escapismos hasta recompensas—, también incluyen un importante factor de convivencia social. Jugar en línea, para los jóvenes, obedece a una dinámica de encuentro social muy distinta a lo que era hace unos diez años, cuando solo se trataba de compartir simultáneamente una partida.

Uno de los últimos títulos en provocar un fenómeno popular es el Among Us. Creado a mediados del 2018 por InnerSloth, un pequeñísimo estudio independiente norteamericano, el juego fue progresivamente ganando tracción entre los usuarios, hasta transformarse, durante el 2020, en uno de los juegos más descargados y populares del momento.

¿De qué se trata? Among Us es, básicamente, una versión más sofisticada del clásico concepto de “¿quién es el asesino?”. Ambientado en escenarios de ciencia ficción, donde hay que reparar una nave espacial, los jugadores —las partidas son de cuatro a diez personas— se dividen en dos grupos: compañeros e impostores. El objetivo de los “compañeros” es identificar a los “impostores” y eliminarlos, mientras van completando diversas misiones, mini juegos y objetivos. Mientras, los “impostores” se encargan de sabotear y matar a los “compañeros” sin ser pillados. Se puede solicitar una votación entre los participantes para determinar si uno de ellos es, efectivamente, un impostor. Los compañeros ganan si todos los impostores son eliminados y si se han completado todos los objetivos solicitados. De lo contrario, vencen los impostores.

Descargar:

Android

iOS

Belleza y salud

13. Crema de manos Eucerin

Las manos han sido unas de las grandes afectadas de esta pandemia. El lavado de manos constante, los químicos a las que se han visto expuestas para desinfectar continuamente y el exceso de alcohol gel, han provocado resequedad y en algunos casos alergias. Los expertos aseguran que la manera más adecuada de cuidarlas es humectándolas después de cada lavado de manos. Lo importante es aplicar crema, no importa cuál sea, pero si tus manos están muy resecas, los especialistas recomiendan lociones que tengan los siguientes ingredientes: urea, ceramidas y ácidos grasos.

14. City Skin Age Defense SPF 50 de Murad

Estamos en pleno verano, tiempo en la que elevamos la exposición al sol. Una de las claves para evitar o ralentizar el envejecimiento de la piel es cuidarse del sol. Sin embargo, a pesar de que este año disminuimos un poco la exposición a la luz solar, hay una nueva obsesión de la industria cosmética y por la cual los dermatólogos han comenzado a preocuparse que se llama luz azul (HEV), emitida por las pantallas. Esta radiación del espectro lumínico, la que se sitúa entre entre los 380 y los 500 nanómetros, vendría a ser un 30% de la radiación que el sol emite entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde. En el pasado, exponernos a ese porcentaje no suponía ningún riesgo para la salud cutánea, sin embargo, hoy vivimos en un mundo lleno de pantallas luminosas a las que nos sometemos durante buena parte del día, más aún en tiempos de coronavirus.

¿Cómo protegerse de la luz azul? Con buenos factores solares y aplicándolo entre dos y tres veces al día.

15. Luna mini 2 de Foreo

Este cepillo facial de diseño sueco ha tenido una muy buena racha en ventas este 2020 y tiene varios reconocimientos a nivel mundial. A diferencia de los otros clásicos cepillos de limpieza, LUNA mini 2 es un dispositivo facial sónico que promete eliminar un 99,5% de suciedad, grasa y restos de maquillaje, retira células muertas y limpia los poros sin irritar la piel. El cabezal de limpieza de LUNA 2 mini, ahora un 50% más grande, optimiza la experiencia de limpieza diaria con filamentos de silicona más largos y suaves. La gracia de este aparato, es que sus movimientos oscilantes o giratorios no son tan abrasivos como los de los dispositivos de cuidado de la piel sónicos convencionales que pueden dañar la piel, ya que la Luna mini 2 posee puntos táctiles de silicona suaves. Es hipoalergénica y no tiene poros para evitar la acumulación de bacterias.

16. Neostrata Triple Firming Neck Cream

Es usual que las mujeres solamente se preocupen del rostro al momento de hacer su rutina de cuidado diario de la piel, pero el cuello y el escote deberían tener la misma importancia, considerando además que son dos de las zonas en las que se manifiesta de manera más temprana el envejecimiento por su alta exposición, pero -a pesar de ello- comúnmente las personas no incluyen esas áreas en sus hábitos de skincare.

El cuello y el escote se deben cuidar como una extensión de la cara, es decir, cumpliendo los mismos pasos básicos: limpiando, hidratando y usando protector solar. La exfoliación también es clave, y el uso de otros productos que se utilicen en el rostro como tónicos, sueros o ampollas, también es recomendable, pero existen algunos que están pensados especialmente para esa zona.

17. Hialuronic Mist de Tessa

El ácido hialurónico es uno de los principios activos más hidratantes que existen, porque tiene la capacidad de captar y retener 1.000 veces su peso en agua. Considerando las cuarentena, el estrés y el calor, es una buena idea contemplar su uso para el cuidado de la piel.

Este ácido es un elemento propio de la piel, pero que con el paso de los años va disminuyendo, por lo que apoyarlo de manera tópica es una gran ayuda, especialmente a partir de los 30 años, momento en el que empieza a ser más notoria la pérdida de luminosidad y firmeza, además de hacerse patente los primeros signos del envejecimiento. La utilización de productos con alto contenido de ácido hialurónico permitirá retrasar el envejecimiento, redensificar la piel y mantener un aspecto fresco, terso y sano, además de una sensación suave y agradable al tacto.

Esta bruma de la marca nacional Tessa, además de ácido hialurónico contiene aloe vera, otro gran hidratante. Ayuda a calmar de la piel y a disminuir la inflamación.

18. Agua Micelar Bioderma

Las aguas micelares se han transformado en un producto básico para el cuidado de la piel, ya que son una forma rápida y fácil de desmaquillar, limpiar y ayudar a tonificar el rostro, cuello y escote sin dejar una sensación de tirantez y sin incorporar alcohol ni parabenos en su formulación.

Su nombre viene de las micelas que contiene, moléculas que actúan como un imán atrapando la suciedad y la grasa de la piel. Esto lo pueden hacer a partir de su carácter bipolar, ya que por un lado atraen el agua y por otro la repelen. Para eso, la solución se aplica suavemente sobre la piel con un algodón o pad desmaquillante reutilizable.

Esta agua micelar Bioderma es muy recomendada por especialistas, limpia y desmaquilla la piel sensible, descongestioando y entregando una sensación de frescor inmediato.

19. Serum Age Spot de Murad

La hiperpigmentación en el rostro es una de las principales preocupaciones de la piel en mujeres adultas, especialmente en el caso de quienes han estado embarazadas o que no se han cuidado de manera adecuada de la exposición al sol. Esta reacción se relaciona al exceso de producción melanina, la sustancia responsable del color de la piel. La dermatóloga, Dra. Cecilia Orlandi, explica: “La hiperpigmentación es un mecanismo de defensa de nuestra piel ante el ‘ataque’ de la radiación ultravioleta, lo que se conoce como bronceado, u otros factores”.

La época recomendada para realizar tratamientos despigmentantes es durante el invierno, sin embargo existen productos que podemos utilizar en nuestras casas durante todo el año. Pero en todos esos casos es absolutamente imprescindible la aplicación de protector solar SPF 50 de manera constante, además de evitar la exposición al sol. Recordemos que independientemente de encontrarse en espacios abiertos o cerrados, el protector solar es un ítem esencial para el cuidado de la piel, considerando además la luz azul que emana de las pantallas, con las que estamos en contacto de manera permanente.

El Rapid Age Spot Correcting Serum, es un suero clínicamente probado. Reduce la aparición de manchas oscuras, manchas e hiperpigmentación con una alternativa de hidroquinona en tan solo una semana. La tecnología patentada NHP-3, una mezcla de 3 potentes ingredientes, Niacinamida, Hexylresorcinol y Plankton Extract, ha demostrado incluso tonificar y tratar los signos clave del envejecimiento.

La vitamina C, los oligopéptidos y las sutiles perlas que reflejan la luz realzan la luminosidad de la piel y ayudan a aclarar el tono al instante y con el tiempo.

20. Depiladora IPL Phillips

Una de las cosas que las cuarentenas enseñaron -sobre todo al mundo femenino- es que invertir en depilación láser vale la pena. Por eso, a principios de este año, buscamos cuáles eran las mejores máquinas de depilación según los usuarios de Amazon y entre las ganadoras estaba esta Philips IPL.

Una usuario de esta conocida página de compras online estadounidense decía: “Tengo 19 años y tengo un montón de pelo en la línea del ombligo de mi estómago (...) He intentado depilar y afeitarme, sin embargo, esto resultó en muchos pelos encarnados que a veces se infectaron por mis intentos de sacarlos y dejaron cicatrices en el estómago. Puedes imaginar la molestia y el estrés que me causó este cabello. Estaba planeando ir a un salón de belleza y hacerme una depilación láser, sin embargo, me encontré con tratamientos de láser caseros y decidí darle una oportunidad ya que los tratamientos con láser de salón son muy caros. Esto llegó hace aproximadamente un mes y lo he usado dos veces. Los resultados son asombrosos”.

21. Effaclar K - combate las espinillas y puntos negros

Una de las consecuencias de esta pandemia -por culpa del estrés y por el uso de las mascarillas- fue la aparición de espinillas en muchas personas. Combatir las espinillas y los puntos nunca es sencillo, pero existen algunas cremas dermocosméticas eficaces y que ayudan a controlar la grasitud de la piel.

La francesa La Roche-Posay tiene la línea de productos Effaclar, muy efectiva para mantener a raya los puntos negros rebeldes y regular brillos en pieles grasas. Entre ellos, su crema Effaclar K, es perfecta para lograr un efecto micro-exfoliante, anti-oxidante y anti-sebo.

22. Isdin sunbrush

Ya sabemos lo esencial que es la protección diaria de nuestro rostro para evitar el envejecimiento prematuro de la piel. Los expertos aseguran que el factor solar se debería aplicar entre 2 ó 3 veces al día, el problema es que, cuando hay maquillaje de por medio, la aplicación de factor en crema puede ser un poco contraproducente. Por eso, este producto de Isdin es excelente, permite una alta protección en polvo, además de entregar color sin importar el tono de piel.

23. Sales de Epson

Un método de relajación que en general tiene buenos resultados consiste en darse un baño de sales de epsom. La fórmula perfecta para Francois Pouzet- socio de Float, el centro de flotación que se hizo muy conocido el año pasado por sus cámaras con agua cargada de sales, donde ofrecen una terapia ideal para curar el estrés y el cansancio-, es echar 500 gramos de sales dentro de una tina con agua caliente. Esto, explica, puede tener un impacto importante en tu bienestar general.

¿Por qué usar sales de epsom? Como explican en la web de Clinica Mayo, uno de los componentes de estas sales es el magnesio, cuya función principal es la producción de triptófano, un aminoácido que también es el neurotransmisor de la serotonina. La serotonina, a su vez, ayuda a equilibrar el estado de ánimo y promueve la relajación.

Estas sales, conocidas también como sulfato de magnesio, no tienen sodio (a diferencia de la sal de mar), por lo que una persona con hipertensión puede utilizarlas. Por otro lado, el magnesio es un mineral muy importante para el cuerpo: además de aumentar la serotonina, tiene un rol importante para el funcionamiento de músculos, nervios y fortalece el sistema inmune.

Casa y cocina

24. Robot de cocina Supercook

La solución para muchos en esta pandemia ha sido la automatización de las labores del hogar. Una gran opción son los “robot” de cocina, que prometen hacer de todo, incluso autolimpiarse. Wikipedia los define así: “también llamado procesador de alimentos, multiprocesadora simplemente procesadora o máquina de cocina toda-en-una, es un electrodoméstico usado para realizar diversas tareas repetitivas en el proceso de preparación de la comida”.

Y aunque hay muchas marcas y variedades el elemento común es el mismo: una máquina que corta, tritura, bate, amasa y cocina, entre otros. La pionera y la más popular es la alemana Thermomix, a la que le ha salido competencia con aparatos que prometen lo mismo, pero a mitad de precio, como por ejemplo la Supercook, que tiene 12 funciones: picar, moler, triturar, pulverizar, emulsionar, cocinar, vaporera, sofreir, puré, amasar, batir, mezclar. Tiene además selector de temperatura de 40 a 130 ºC, selector de velocidad, botón velocidad turbo, y programación guiada (para recetas cargadas).

25. Cafetera Aeropress

Un buen café, además de ser un gran premio que uno se puede autoentregar diariamente, funciona como un necesario estimulante para empezar el día y atravesar la tarde, un empuje fundamental en tiempos de teletrabajo, teniendo la tentación de la cama a solo un par de metros.

“Yo soy un Aeropress lover”, nos dijo este año Daniel López, fundador y socio de Bigi Coffee Bar, en Providencia y barista durante casi un año en un café de Shoreditch de Londres. La aeropress es un aparato que fue creado hace apenas 15 años por Alan Adler, un inventor que tiene patentados, entre otras cuarenta creaciones, espejos para telescopios, barcos y el aerobie, el frisbee con forma de anillo que vuela más rápido y lejos que cualquier otro. Como quería hacer café de forma rápida y práctica, a Adler se le ocurrió introducir presión con aire (de ahí su nombre) y el resultado fue mejor de lo que pensaba.

“Es mi gadget favorito”, nos dijo López: “es dinámica, portátil y versátil”. Su funcionamiento es más simple de lo que parece: son dos cilindros de plástico grueso, uno más ancho que el otro, que funcionan como una jeringa: en el tubo mayor, donde también va el filtro de papel, se infusiona el café molido con el agua caliente, lo que luego es filtrado por la presión que ejerce el aire al apretar el cilindro más angosto.

26. Cafetera Keurig

Si bien en algún minuto todos quisieron ser como George Clooney y las Nespresso eran la máxima novedad, hay otras cafeteras de cápsulas más allá de esta marca y sí, también son muy buenas.

Y aunque los verdaderos amantes del café, los baristas, no son tan amigos de los café en cápsulas -se quedan con el romanticismo del molinillo y del arte de la preparación-, lo cierto es que si de comodidad se trata, estas máquinas son una buena inversión si te gusta mucho el café.

27. Cuchillo alemán Kanka

Son cada vez más quienes se toman el asado como un asunto de la mayor seriedad. Ya no es simplemente una excusa para reunir a la familia o los amigos sino toda una larga y sofisticada ceremonia, llena de tiempos y pasos, artilugios y accesorios, con cortes de carne que hace pocos años jamás se habrían puesto sobre una parrilla.

Un indispensable para convertirse en un buen parrillero es tener un buen cuchillo. Es lo primero que mencionan los expertos. Los buenos son de acero forjado, inoxidable y buen peso. Además, para cortar carne deben ser grandes y tener un muy buen mango. Entre los recomendados por conocidos parrilleros están los de la marca alemana Kanka, hechos con acero de alta pureza 1.4116 y mango de fibra de vidrio.

28. Olla cocción lenta

Los robot de cocina son para muchos -quizás la gran mayoría- una opción muy cara para un artículo de cocina, sin embargo, las ollas de cocción lenta son extremadamente útiles, económicas y muy fáciles de usar. Además, sirven para preparar una infinidad de platos y todos quedan deliciosos. Sumado a esto, la puedes dejar trabajando en tu casa, puedes irte a trabajar, y cuando llegues estará la comida lista y a la temperatura ideal para llegar y servir, puesto que, cuando termina de cocinar, estas maravillas tienen un sistema de conservación del calor.

Este modelo es el más pequeño de las Slow Pot de Easy Ways, de 3,8 litros, pero perfecto para una familia de 6 integrantes.

29. Tabla de cortar de krion

¿Aburrido de las tablas de cortar sucias, llenas de rallas y con olores? Este año descubrimos la solución, las tablas de krion, un compacto mineral sólido, creado para cubrir cocinas, baños y fachadas, y que se caracteriza por ser completamente liso e inocuo, además de dúctil.

“Además son sustentables”, nos contó la cocinera Fernanda Giacaman, “las fabrican con los descartes de otros proyectos, fomentando la reutilización”. Lo que más le gusta de este material es que es fácil de limpiar —”un poco de cif en una esponja y listo”—, que si se gasta o se agrieta se puede pulir, y que a pesar de su dureza no daña el filo del cuchillo. “Además las tablas de krion son pesadas y se deslizan menos, lo que las hace más seguras”.

30. Copas Spigealu

Copas anchas con bocas angostas, algunas con fondos profundos y distintas formas. ¿Para qué? ¿Es necesaria tanta variedad de copas? Años atrás, con suerte, uno distinguía entre una copa de agua, de tinto y de blanco, y aparte de que las de cristal eran mucho mejores que las de vidrio, no sabíamos tanto más.

Hoy las cosas han cambiado y hay toda una cultura alrededor del vino que, para los que realmente disfrutan de la experiencia, tomar en la copa y en la medida correcta si cambia mucho las cosas.

Carolina Leiva, quien lleva más de 10 años dedicada al mudo del vino y está certificada en nivel 2 en el WSET (Wine & Spirit Education Trust), nos recomendó las copas de la marca alemana Spigelau, porque están desarrolladas para la persona común y corriente y pensada para el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que es de alto tránsito. Son de cristal, pero lo bueno es que tienen gran resistencia al roce y también a los golpes.

Para que todos sepan, mientras más fina es la copa, de mayor calidad es el cristal, pero cuando son muy, muy finas, son más delicadas y menos resistentes. Por eso, Carolina Leiva sugiere esta línea a la que llama “más de batalla” dentro de la gama de copas de cristal. Están disponibles en grandes tiendas, tienen una calidad reconocida y con diseños interesantes.

31. Tocadiscos

Si quieres llevar la experiencia musical al siguiente nivel sonoro, lo que necesitas es un tocadicos. Se sabe que la relación con los vinilos tiene tanto de audiófilo como de esoterismo. Por un lado está el sonido, pues las diferencias entre lo que ofrece este formato y el mp3, por ejemplo, son abismales. Ahí, la compresión de información hace su trabajo: sería algo así como leer una historia completa o su versión resumida. El vinilo, en este caso, es el que te ofrece todos los detalles: los instrumentos y sus arreglos se perciben con mucha mayor claridad, lo que se suma a una calidez sonora que envuelve y cobija.

32. Algae Up para plantas estresadas

Sin dudas, el proceso de cuarentena ha provocado una resignificación de los espacios. Se podría decir, sin exagerar, que la pandemia ha establecido un antes y un después en nuestra relación con el hogar. Algunos han redecorado, otros se han metido a experimentar en la cocina, pero hay un grupo de personas que está cultivando una nueva relación con sus plantas.

Cuidar plantas es toda una disciplina. Las variables que conllevan, como la cantidad de luz y el riego, son extremadamente importantes en el proceso de crecimiento de una planta, sobre todo las que se desenvuelven dentro de nuestros departamentos o casas.

El Jardinista tiene una sección de bioestimulantes, productos que sirven para el cuidado de la planta, seas novato o experto. Hay uno que es a base de algas prensadas en frío y que tiene auxina, que son fitohormonas de crecimiento, recomendado mucho para plantas que se quemaron por el frío o que están estresadas, porque tal como los humanos, las plantas también se estresan.

33. Café solidario

Un café 100% arábica, colombiano, con tostado medio. La gracia de comprarlo en esta tienda es que el 20% de las utilidades que generan van a proyectos sociales, como la organización Comida para Todos, que entrega almuerzos gratuitos y empleo en distintas comunas del país.

34. Eufy

Limpiar el polvo de nuestra casa sin transpirar es un sueño que hoy se hace realidad gracias a los robots de aspirado. Una ayuda para mantener la casa limpia en estos días de pandemia y teletrabajo.

Hoy hay múltiples marcas que ofrecen diferentes alternativas de robots de aspirado, algunos con wifi, otros que hacen mapas virtuales. La tecnología ha avanzado exponencialmente, todo para hacernos la vida un poco más fácil.

¿Qué conceptos tenemos que tener claros respecto a estos aparatos? Son autónomas (por lo que no tienes que arrastrarlas sobre los pisos), no tienen bolsa y se pueden programar para limpiar mientras uno está afuera (un sueño, llegar a la casa y todo limpio). Son muy útiles para las personas que trabajan largas horas o simplemente son medias maniáticas de la limpieza y les gusta su casa reluciente todos los días.

En Práctico estudiamos los modelos que hay en Chile, hablamos con usuarios de aspiradoras robot, y entre las que más nos gustó está la Eufy Robovac L70, ¿por qué?

- No solo aspira, también trapea.

- Conoce tu casa. Tiene más de 10 sensores infrarrojos incorporados y tecnología Drop-Sensing, Robovac está constantemente consciente de su entorno

- Rutina de limpieza. Personaliza el horario de limpieza que más te convenga, todo a través de tu teléfono. Puedes seleccionar varios días a la semana.

- Si tu RoboVac se atasca, simplemente puedes tocar el botón buscar mi robot en la aplicación EufyHome y la encuentras sin esfuerzo.

35. Freidora de aire Oster

Para comer sano pero seguir disfrutando de la crocancia de la fritura, estas máquinas son perfectas. Sin embargo, no sirven solo para “freír”. Hay que establecer eso sí, que este tipo de utensilios no son técnicamente freidoras. Utilizan aire caliente para cocinar los productos, lo que permite una cocción pareja logrando resultados muy parecidos a una inmersión en aceite.

La de marca Oster cumple perfectamente con lo esperado de una freidora de aire. Su canasta para cocinar es amplia, con una capacidad de 3,4 litros, y muy fácil de manipular y luego limpiar. Su superficie con recubrimiento de cerámica se agradece luego de cocinar, ya que solo con un paño húmedo es posible remover la mayor parte de la suciedad.

Con esta máquina nos aventuramos con unas verduras apanadas con harina de garbanzo, para ver si podíamos conjugar ingredientes sanos con una preparación saludable. Los resultados fueron óptimos. Logramos una textura crocante, un sabor muy bueno y, sobre todo, un proceso muy fácil.

36. Lavadora-secadora 2 en 1

La fama de este artefacto no es muy positiva, así que nos propusimos averiguar si eran realmente una mala opción. Hablamos con usuarios, expertos, técnicos y descubrimos que hay una cultura de mal uso implantada entre nosotros y que no solo aplica a estos aparatos sino que a todos. Entre los errores más comunes que comete la gente al lavar su ropa están:

- No separar la ropa por color y por textiles. No es lo mismo secar un jeans que una polera.

- No leer etiquetas

- Confundir peso con capacidad

Teniendo en cuenta estos errores, que son muy comunes a la hora de lavar y secar en estos aparatos, estas máquinas son muy prácticas en estos casos:

-Si tienes poco espacio en la casa. Ideal para los que viven en departamentos pequeños o con logias reducidas.

-Si en tu casa no son muchos. Si son dos, tres o cuatro personas, la cantidad de lavados semanales son pocos. No es necesario que una lavadora y una secadora funcionen todos los días. Si uno se organiza bien, basta con lavar unos 3 días a la semana.

-Si eres de los que —en condiciones normales, por supuesto— nunca está en la casa, una 2 en 1 es perfecto para olvidarse del problema de cambiar la ropa de máquina.

-Porque son ahorradoras. Se demoran, son lentas, pero gastan menos.

37. Ariel Power PODS

¿Son mejores los detergentes en cápsulas que los en polvo o líquido? Mucho se habla de lo bueno que son este tipo de detergentes, por lo que, con el fin de derribar o comprobar el mito de lo excelentes que son, el equipo de Práctico decidió probarlas durante un mes aproximadamente. Se testearon las tres marcas del mercado y se eligió un primer, segundo y tercer lugar. El primer lugar se lo llevó Ariel Power PODS.

Para quienes no las conocen, una cápsula de detergente para ropa contiene todos los ingredientes de limpieza que se encuentran en los detergentes en polvo y líquidos, pero el usuario ya no tiene que lidiar con tazas medidoras, derrames accidentales o contacto con productos químicos agresivos. Una cápsula compacta está premedida y es fácil de manejar directamente desde la caja. La membrana exterior simplemente se disuelve en agua y libera el detergente.

Muchos usuarios prefieren usar estas cápsulas antes que detergente en polvo o líquido, porque hay pocas posibilidades de usar demasiado o muy poco producto, un error clásico que se comete en el lavado. Acá no hay mucha ciencia: 1 cápsula si tu carga es pequeña, 2 si es mediana y 3 si tu carga es grande. Si tu lavadora es extra grande (sobre 16 kilos), probablemente tu carga completa necesite 4 cápsulas.

Las cápsula de lavado Ariel Power PODS 3 en 1 te ofrecen ese poder con tres compartimientos que crean una poderosa combinación de ingredientes para tu lavado. Una sola cápsula cápsula contiene: detergente concentrado, quitamanchas y abrillantador.

Niños

38. Tabla de equilibrio

Regalo perfecto para los niños y niñas desde 4 años (con supervisión de un adulto) ya que los ayuda a aprender a balancearse, parándose, sentándose, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Excelente para desarrollar la fuerza física, el control corporal y estimular la concentración, coordinación, motricidad gruesa e imaginación.

No solo les ayuda a desarrollar destrezas físicas, también los ayuda a fortalecer su núcleo interno del equilibrio.

Tendrán un mejor desempeño en los deportes que practiquen y en su vida diaria, porque tendrán más agilidad, capacidad de reacción y coordinación.

Se va a reír ¡y mucho! cuando se caiga, cuando logre un truco nuevo, cuando lo comparta con sus amigos...

Va aprender a levantarse de las caídas, a manejar la frustración y a intentarlo hasta que lo logren.

Se sentirán muy seguros de sí mismo.

Aumentarán su rango de movimientos

Mejora su posición espacial y el control del cuerpo sobre una superficie inestable.

Verás que ellos serán más ágiles en el tiempo de reacción, sus reflejos se agudizará más.

39. Témperas sólidas

No alcanzaron a estar dos semanas en clases cuando los coletazos del coronavirus golpearon a los niños fuertemente: adiós colegios presenciales, compañeros y amigos, juegos en los recreos… y, bienvenido encierro, juegos entre cuatro paredes y clases online. Una realidad un tanto aburrida, sobre todo para los más chicos que tienen menos capacidad de comprender en profundidad lo que está ocurriendo.

Y la cosa fue empeorando. El teletrabajo de los papás muchas veces los vio obligados a sentar a sus hijos frente a un televisor, pasarles una tablet o transar los horarios de acceso a la tecnología. Han sido meses complejos sin duda, para los grandes pero también para los chicos. ¿Qué se puede hacer? Ayudarlos a potenciar su creatividad y su imaginación. ¿Por qué? Porque un niño que no juega, que está pegado a la televisión o al celular, un niño que no tiene momentos de ocio es un niño que no aprende cosas del mundo y que no puede ser creativo, no puede ser imaginativo. Esto es importante, dicen los expertos, porque esta es la forma que tiene un niño de poder, en el futuro, formular hipótesis, encontrar respuestas a problemas personales, sociales, a su diario vivir o también contratiempos importantes que se le puedan plantear en el colegio. Finalmente, cualquier tipo de problema en la vida necesita de la creatividad para encontrar una solución.

40. Story cubes

Tu hijo, tu sobrina, tu nieto, tu ahijada, el hijo de tu mejor amiga, la compañera del jardín o el mejor amigo de tu hijo: siempre que hay un niño o una niña cercana de cumpleaños llega el momento de pensar en un regalo, una decisión cada vez más abrumadora considerando la infinita oferta disponible en estos tiempos.

“Es de perogrullo, pero lo primero es fijarse en los intereses de la niña o niño”, dice Valeska Woldarsky, psicóloga de Cetep. “Sabiendo eso, es bueno saber que a estas edades se empiezan a desarrollar ciertas habilidades cognitivas, como las intelectuales y artísticas, y también las sociales y deportivas. Un regalo puede ser una muy buena oportunidad para probar sus límites como también para desarrollar áreas inexploradas, ya que el juego, al no tener consecuencias evaluativas, como en el jardín o el colegio, es una gran puerta de entrada para nuevos intereses”.

Una buena idea son los Story Cubes, dados que no sirven para avanzar casillas o elegir números. En estos, cada cara tiene una acción o una expresión. “Con las que te vayan saliendo hay que ir armando una historia”, explica Woldarsky. “Es para jugar en familia pero también solo, muy entretenido y también ayuda a identificar emociones, a armar relatos y desarrollar el lenguaje”.

41. Smartick

La pandemia, como bien lo saben los padres y madres de casi todo el mundo, obligó a transformar el colegio en una monótona experiencia digital. Como nadie —ni escolares ni apoderados ni profesores ni directivos— estaba preparado, ni sabía muy bien lo que estaba haciendo, muchos papás decidieron reforzar la educación de sus hijos por su propia cuenta, tanto para apoyar el aprendizaje como para evitar que las niñas y niños cayeran todo el día en las garras de YouTube, Tik Tok y los videojuegos.

Smartick funciona como una especie de “Netflix de matemáticas”, que se basa en inteligencia artificial para entender a cada niño y niña en su particularidad y adaptarse a su estilo de aprendizaje.

De este modo, identifica de forma automática el nivel de cada uno y adapta los ejercicios de las sesiones a su perfil y velocidad de aprender, ofreciendo contenidos que van más allá del cálculo mental y que refuerzan el pensamiento lógico y el razonamiento, al tiempo que mejoran la comprensión lectora.

Los pilares del método consisten en sesiones cortas diarias (15 minutos), con concentración máxima, contenido individualizado y personalizado y feedback inmediato al alumno.

Además, Smartick cuenta con un experto equipo pedagógico que supervisa el progreso de todos sus alumnos.

42. Elástico para saltar

Volver a los juegos de antaño. Un juego antiguo y simple pero reúne casi todo lo que se le puede pedir a un juego: sencillez, sincronización, dinámica grupal y actividad física. Exige destreza de por medio y, si se lo practica en grupo, hay que respetar turnos. Tampoco es exclusivo para niños o niñas, no tiene exclusión por género.

43. Kit mi primer huerto

Regalarles a los niños algo relacionado con la naturaleza o la jardinería nos permite trabajar múltiples áreas, etre ellas la paciencia, la responsabilidad de cuidar y la tolerancia a la frustración. Los niños quieren que pasen las cosas rápido y les da rabia cuando no suceden a su ritmo, pero con una planta les enseñamos que todo tiene su tiempo, y si a la planta le respetamos su paso, vamos a obtener un mejor resultado.

44. Monpoly Chile

Los juegos de mesa sirven mucho para la socialización de los niños. Con ellos, además de pasarlo bien en grupo, se trabaja la empatía y, como tiene reglas, también los límites. Implica ser responsables para respetar las normas, y controlar las emociones tanto si se gana como si se pierde. Y por otro lado, además modera los excesos cuando toca salir victorioso. .

Una de las psicólogas entrevistadas para recomendar juegos para pre-adolescentes, contó que le parecía interesante para estas edades el Monopoly. “Incluye la matemática simple y cierta abstracción, en la suma y resta de billetes. No son operaciones difíciles, pero es un juego que los lleva a trabajar, además de pasarlo bien. También se incorporan a cosas del mundo adulto, como la economía, los gastos y los billetes, pero a través del juego”.

Tiempo Libre

45. Scooter eléctrico

Es muy probable que no sea el medio de transporte más querido por la sociedad. A quién no le ha pasado uno zumbando por el lado, sin aviso ni permiso, alterando una tranquila caminata por la vereda. Tampoco es difícil haber visto uno caer a toda velocidad, tropezando con la cuneta o algún pastelón suelto, chocando frente a un poste o contra una señora despistada.

Pero no hay mucho que hacer: el scooter eléctrico sigue invadiendo la ciudad y resulta entendible. Es más rápido que caminar y menos cansador que pedalear, es más barato que el auto y no tiene la aglomeración del metro. No hay que esperar en un paradero ni tampoco en un taco. Y a menos que se lo conduzca con imprudencia, como lamentablemente lo hacen algunos, en tiempos de coronavirus es una garantía contra el contagio.

No produce cargo de conciencia —su emisión de carbono es cero— ni tampoco al bolsillo —más allá de comprarlo—: su combustible es la electricidad, y cargar su batería diariamente, enchufada a la corriente de tu casa, genera menos consumo de luz que el refrigerador. Y hoy, en plena pandemia, es más seguro subirse a uno de estos que al transporte público.

Investigamos con expertos sobre cómo elegir uno bueno y errar en el intento y nos recomendaron este Scooter Muvter Street 500W. El Muvter Pro ofrece más que una velocidad adecuada, especialmente en condiciones de pendiente ascendente, sube pendientes de más de 15 grados con una carga de 70 kg sin vacilación.

Este modelo pro tiene 4 luces LED delanteras y traseras incorporadas que iluminan adecuadamente su camino en situaciones de poca luz. Viene con amortiguadores integrados en la columna de dirección delantera y suspensión hidráulica gemela trasera muy sofisticada y bellamente diseñada.

Este scooter es compatible con el uso en las vías públicas de Chile:

Bateria: 48V 10Ah

Rueda: 8 pulgadas

Tipo de neumático: Delantero inflable, trasero sólido

Frenos: Tambor trasero

Rango: 35 km (10,4 Ah) / 45 km (13 Ah)

Velocidad: Máxima limitada a 25 km

Peso: 18 Kg.

Suspensión: Resorte delantero, amortiguadores traseros de aire

Controlador: 20A

Potencia del motor: 500W

Max carga: 100kg

Dimensiones doblado: 980 mm de largo x 180 mm de ancho x 370 mm de alto

46. Bicicleta híbrida

La mountain bike, que comenzó su hegemonía a fines de los ochentas, no fue pensada como una bicicleta para transportarse a diario por la ciudad. Es resistente, sí, y soporta muy bien los golpes, hoyos y todas las sorpresas que nos presenta el pavimento de las urbes chilenas. Pero al mismo tiempo es pesada, aparatosa y demasiado amortiguada para trayectos que suelen ser planos.

Por otro lado, las bicis de ruta tampoco son tan fiables en la calle. Aunque son rápidas y livianas, ideales para llegar rápido a cualquier parte y sin mucho esfuerzo —incluso sencillas de llevarlas al hombro si hace falta subir o bajar alguna escalera—, también son frágiles, sensibles por sus delgadas ruedas a cualquier imperfección en el camino, complicadas de maniobrar sobre el maicillo y una tortura en los adoquines.

¿Qué es lo mejor? Según los bicicleteros más acérrimos, para moverse por la ciudad lo mejor es un modelo híbrido, el punto medio, ni lo uno ni lo otro.

La clave de las bicicletas híbridas está en el neumático. Si tienes uno más grueso, como de mountain bike (que en promedio son de 6 centímetros), habrá más roce contra el suelo y por lo tanto el pedaleo será más pesado, aunque más estable frente a los cambios del pavimento. Uno más delgado, en cambio, como el de las ruteras (que son finos, de 2,5 cm), resulta en un movimiento más ágil y liviano, pero también más frágil.

La gracia de las híbridas, entonces, es que su anchura está casi justo en el medio —4 cm, aunque con variaciones—, lo que permite seguridad pero también suficiente ligereza y con ellas se puede subir incluso hasta la cumbre del San Cristóbal.

Este modelo que seleccionamos es armado por Origan, tiene un marco de aluminio y una suspensión delantera XDS, 24 cambios Shimano, frenos de disco hidráulicos, asiento ergonómico antiprostático, llantas doble pared Weinmann y neumáticos Kenda aro 26. Vale la pena si uno decide dejar las cuatro ruedas y cambiarlas por dos.

origan

47. Pisco Lapostolle

Si eres un verdadero fanático o fanática del pisco y buscas algo totalmente distinto, vale la pena probar el Lapostolle Jean Baptiste, un pisco elaborado exclusivamente con uvas moscatel y que, a pesar de su aspecto totalmente cristalino, envuelve una serie de aromas muy fragantes, entre manzana y cítricos, gracias a su destilación con técnicas propias del cognac. Es un verdadero placer tomarlo solo, sin siquiera hielo. Es que en general, si se elige bien el pisco, vale la pena alejarse de esas nefastas publicidades que presentan al pisco en vaso corto, con tres cubos de hielo, y probarlo solito, como tan bien se hacía años atrás.

48. La Pizka Sour

No es una novedad de este año, pero lo que si es cierto que esta pandemia produjo una cantidad sin fin de emprendimientos de pisco sour artesanales que solo necesitan de una juguera y un poco de hielo para disfrutar de este delicioso trago como si fuera de restaurante.

Uno de los pioneros fue La Pizka que desde hace un par de años que salió al mercado con sus primeras versiones de sour. Los números suenan grandes: un cóctel de 24 grados en botella de un litro. Y sí. Pero lo que regala es más grande aún. La Pizka tiene cuatro versiones bien definidas y bastante sorprendentes: de ellas, vale la pena subrayar el Sour Sin Azúcar —un trampantojo, pues no podrías notar a ojos cerrados que fue despojado de la goma dulce—, muy rico, fresco, semiseco; el Sour Tradicional, ya más dulzón pero igualmente sabroso y estimulante; y el Sour Menta Jengibre, en el que ningún elemento sobresale, por lo que los protagonismos rehúyen del ego en función de la armonía del cóctel. Todas las versiones son muy perfumadas y equilibradas, hechas con limón piurano —de Piura, Perú, región famosa por sus limones— y pisco chileno elaborado especialmente para la marca. De manera que, elementos de países que parecían irreconciliables, aquí se tornan complementarios. Cuando el agua y el aceite forman un yin yang.

49. Terroir Sonoro

No son grandes en volumen. Tampoco en facturación. De hecho, son pequeñas bodegas, con limitadas partidas hechas a mano, que han logrado calidad a punta de pasión y, además, han buscado un lenguaje estético fuera de lo común, con etiquetas jugadas y preciosas. Una de esas pequeñas bodegas es Terroir Sonoro.

Esta viña no toma este nombre porque sí. Aunque suene a metáfora, en el proceso de crianza los vinos son sometidos a bandas sonoras particulares, una para cada uno, y reproducidas con método de inmersión en cada barrica, todo el día, a toda hora. Esto hace que exista un estímulo con frecuencias propias para cada uno, lo que les ayuda a definir su carácter. Aquí estamos frente a etiquetas que transforman, literalmente, la botella en guitarra, como El Perseguidor, un malbec centenario “en la menor”. Aquí, el vino se presenta en clave más cálida, se siente la madera haciendo coro pero a la vez dejando que la fruta cante con todo el pulmón que tiene: fruta negra, fresca y rica, concentrada y profunda, incluso con una nota de grafito deliciosa al final de boca. No es un vino musculoso, de taninos ásperos y tensos. Por el contrario, hay balance, refinería. Y lo hay más en su versión El Apellinao, que es un vino tinto de cepa país “en re mayor”. Más fineza, delicadeza, frescor. Una nariz fragante, casi explosiva, de arándanos recién cosechados, para una boca aguda que susurra, pasando de la guitarra a un dulce y brillante violín.

50. Audífono JBL para deporte

Le preguntamos a lectores entusiastas del ejercicio y el deporte sobre los audífonos que usan para escuchar música mientras corren y sudan. ¿Cuáles son sus favoritos y por qué? ¿Intraoculares o con soporte? Además, revisamos cuáles son los mejor evaluados por los usuarios en Amazon, y entre los recomendados están los JBL Tune 110BT, que son más difíciles que se caigan y no tienen tanto cable de conexión hacia el teléfono o al aparato que reproduce la música. Son del tipo intraoculares y su batería integrada recargable permite hasta 6 horas de música, con una rápida recarga en solo 2 horas.