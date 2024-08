Estas zapatillas son para correr pero dan ganas de llevarlas a una fiesta

Nunca me gustó correr. Ni cuando era una tortura escolar —quizá la culpa la tiene el siniestro test de Cooper— ni mucho menos cuando se volvió una moda en la adultez. Juego fútbol, ando en bicicleta y me encantan los deportes, pero nada me parecía más aburrido que salir a correr. ¿Dónde está la gracia de desplazarse, con movimientos constantes y repetitivos, muy concentrado en la respiración y el ritmo, por lugares a los cuales uno ni siquiera puede prestarles atención? Mejor hago ese recorrido caminando, sin apuro, atento a los detalles y no a mi velocidad promedio.

Pero la vida moderna es cruel, y todo aquello que uno se jura odiar, o se promete no hacer, aparece de pronto en la cotidianeidad y, sin que nos demos cuenta —o sin que nos queramos dar cuenta—, se vuelve parte de la rutina. Como quien comienza a dedicar las tardes de sábado a cuidar sus plantas, o sin pensarlo cambia el tenis por el pádel, o abandona las poleras por las camisas, así fue como empecé a correr: casi sin saberlo, presionado por una vejez prematura y un sedentarismo amenazante.

Para correr, ya se sabe, se necesitan zapatillas. Partí con unas cualquiera, el modelo más deportivo de mis zapatillas no deportivas: un calzado de cuero, pesado y sin amortiguación, que cumplió con su misión por un tiempo. A cambio, se volvieron hediondísimas e impresentables para cualquier evento social.

Las adidas Ultraboost 5 son cómodas y con gran agarre.

Me negaba, eso sí, a invertir en zapatillas de running, porque eso indefectiblemente me convertiría en un runner, algo que me resisto a ser. Por suerte, recibí este nuevo modelo de adidas, el Ultraboost 5, la última versión de su línea de running más conocida.

Aunque su paleta de colores no calzaba para nada con la mía —que es básicamente distintos tonos de negro—, una vez en el pie las desavenencias estéticas quedaron atrás, pues la comodidad de las Ultraboost 5 resultó inédita: caminar, y por supuesto correr, resultaron un paseo por las nubes, al menos en comparación a mis viejas zapatillas.

El secreto está en la media suela

Primero, las adidas Ultraboost 5, en la zona que cubre el empeine —lo que en la jerga se llama upper— tienen un tejido de malla elástico, que en sí no es novedoso para los runners, pero que se ajusta muy fácilmente al pie, como si fuera un calcetín, sin que por eso uno se sienta desprotegido. Tiene además una tecnología llamada Primeknit, altamente transpirable, lo que no significa que tus pies suden más con ellas, sino todo lo contrario: la humedad puede salir fácilmente y los mantiene más frescos. De acuerdo a sitios especializados en running, el upper de la UB5, elasticado, firme y ventilado, es el principal atributo de este modelo.

Luego está la media suela, que es la parte intermedia entre nuestro pie y la suela misma. Es bastante alta, maravillosa para quienes buscan más presencia, pero su objetivo no es que la gente parezca más grande, sino que amortiguar mejor el impacto sobre el suelo. Según adidas, este modelo tiene nueve milímetros más de espuma, tanto bajo el pie como bajo el talón y el antepié (la zona de los dedos).

Los colores de las adidas Ultraboost 5 son intensos y chillones, pero extrañamente cautivantes.

Esto, dicen, entrega hasta un 2% más de retorno de energía respecto a la Ultraboost Light, su antecesora, algo que se nota mucho al usarlas. Cuesta describir la sensación en palabras, ya que la sensación no es de rebote ni de resorte en sí, pero no deja de ser cierto que al correr con ellas es como si el suelo se volviera tu aliado y te empujara un poco de vuelta, vamos compañero, yo sé que tú puedes.

El tobillo también está ligeramente reforzado por ambos costados, lo que ayuda a la estabilidad de la pisada, y en el talón la zapatilla se alarga con la zona acolchada hasta el talón de aquiles, para entregar más seguridad y comodidad.

Increíblemente, a pesar de estos avances, es todavía más liviana: mientras una talla intermedia las Ultraoost Light pesaba 298 gramos, las Ultaboost 5 solo marcan 292 gramos.

Aunque son pesos de microtraficante, siete gramos sí pueden hacer una diferencia en quienes corren todos los días o lo hacen de manera competitiva. Menos peso significa menor desgaste, mayor eficiencia y más ligereza. Yo, que no soy ni seré un runner, no estoy en condiciones de percibirlo, pero no hace falta ser un maratonista para comprobar su asombrosa levedad, parecida a la de estar descalzo pero sin el dolor, la incomodidad ni la vergüenza de andar a patas peladas.

Suela de neumático

Por último, la suela de las adidas Ultraboost 5 se divide en tres: en el medio tiene un caucho traslúcido detrás del cual se ubica el llamado sistema de torsión, una especie de equis anaranjada que le entrega estabilidad y cierta rigidez a la zapatilla, pero sin por eso añadirle peso.

La suela está hecha de neumático Continental: delgada y resistente.

Pero adelante, cerca de la puntera, y por detrás, la suela es de una goma elaborada por Continental, la famosa empresa alemana de neumáticos. Eso da garantías de agarre —la zapatilla se afirma muy bien en superficies lisas, como baldosas (sí, me gusta correr por los pasillos de mi edificio) o parqués, mientras que se agarra con excelencia en el asfalto. A pesar de lo delgada (solo 2,8 mm), medios especializados como RunRepeat dicen que su durabilidad es sorprendente.

A todo color

La Ultraboost 5 claramente me da mucho más de lo que yo necesito. No tengo por dónde quejarme. Excepto por una cosa, al menos al comienzo: sus intensos colores fluorescentes. Yo, que ni siquiera uso reflectantes cuando ando en bici de noche, ¿cómo saldría a correr con estas zapatillas que tienen insertado un arcoiris en su mediasuela?

La primera vez que las usé, salí bien temprano de mi casa, antes de que amaneciera. La segunda, lo hice bien de noche, cuando ya poca gente quedaba en la calle. Pero algo tienen estos tonos, un degradé de amarillo, naranjo, rosado y morado, que de a poco me fueron hipnotizando.

Un día, para probarlas en una caminata por la ciudad, me las puse con pantalones negros. Desde que nos casamos que mi mujer no me miraba con esos ojos. Luego me animé a usarlas para un cumpleaños en un bar: sacaron aplausos. Se llaman Ultraboost por el retorno de energía que entregan, ese punch extra que ayuda a correr un poco más, pero su nombre también es merecido por la autoestima que agregan al usarlas: uno, extrañamente, se siente mejor con ellas.

