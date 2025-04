Gobierno lamenta fallo del TC que destituye a Isabel Allende y afirma que este “generaría un precedente grave”

Este jueves el gobierno se refirió a la destitución de Isabel Allende luego de la decisión del Tribunal Constitucional (TC), afirmando en voz de la vocera (s) Aisén Etcheverry, que la decisión “generaría un precedente grave”.

Durante la noche, desde La Moneda, la portavoz del Ejecutivo abordó los trascendidos que dan cuenta de la decisión del Pleno del TC, donde ocho de los 10 ministros, habrían votado a favor del requerimiento del Partido Republicano y Chile Vamos, que concluyó con el cese de Allende en el cargo.

“Como Poder Ejecutivo nos corresponde respetar los fallos del TC, pero no podemos, sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave”, aseguró la vocera.

“La senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. Tenemos la convicción de que ella y su familia actuaron de buena fe”, agregó.

De acuerdo a Etcheverry, la cesación de la senadora “significaría sin duda una tremenda pérdida para el Congreso, donde por más de tres décadas ha contribuido a la construcción de una patria más justa, impulsando proyectos especialmente centrados en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de las mujeres”.

Consultada respecto a las responsabilidades que debería asumir el gobierno por este hecho, Etcheverry afirmó que “se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado, del TC que nosotros respetamos, respecto a un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y, por lo tanto, se instruyeron sumarios en esa dirección, pero como señalábamos, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendidos los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave”.

Requerida respecto a la resciliación del contrato con que se gestionó la compra de la casa de Salvador Allende, Etcheverry sostuvo que “esto fue una alternativa que se evaluó en su momento, que hecha la evaluación jurídica, se determinó que no procedía precisamente porque no existía un contrato y al no existir un contrato, no había nada que resciliar”.

“El presidente emitió un decreto que fue validado por Contraloría, la contralora (Dorothy Pérez) ha explicado también ese antecedente, se trata de un acto absolutamente legal y paralelamente existen sumarios administrativos, y un proceso en la Fiscalía donde se están esclareciendo los hechos y determinando las eventuales responsabilidades que podrían existir en ese espacio”, agregó la portavoz del gobierno.

“Dicho todo lo anterior, estamos aquí frente a una decisión que, de confirmarse el fallo, porque hablamos de transcendidos, significaría la destitución de una senadora democráticamente electa y eso es, por cierto, a la luz de los antecedentes, un precedente grave”, insistió la subrogante.

Respecto al conflicto político que generaría la decisión de cesar a Allende como senadora entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, la autoridad aseguró que “el oficialismo ha enfrentado momentos difíciles en unidad, eso es algo que nos caracteriza, incluso en los momentos más y muy muy difíciles, la unidad es lo que ha primado”.

“Tenemos un momento que es difícil, eso no hay que esconderlo, pero como oficialismo y progresismo hemos pasado momentos muy difíciles, hemos logrado sortear nuestras diferencias y la unidad siempre ha primado”, señaló.

“Como gobierno creemos que el legado del presidente Salvador Allende (…) está en su compromiso irrestricto con la democracia, en su visión política y en lo que hizo por Chile”, sumó la vocera respecto al posible daño a la figura de Salvador Allende.

Etcheverry también respondió respecto a los sumarios administrativos que se tramitan para determinar eventuales responsabilidades y afirmó que “se están llevando adelante en el Ministerio de Bienes Nacionales, la palabra sumario es esencial en su descripción, son procesos que se llevan adelante en reserva, por lo tanto, está siguiendo su curso y esperamos que los resultados estén disponibles para determinar si existieron responsabilidades, hacer valer esas responsabilidades. Pero el curso está en manos de quienes lo llevan y, por lo tanto, no nos corresponde pronunciarnos en este minuto respecto de su avance”.

“Los sumarios tienen plazo que vienen determinados por la propia reglamentación interna (…) por lo tanto sus plazos varían”, sostuvo.