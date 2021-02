Ideas para regalarle a enamorados este San Valentín

El año pasado, refugiado en mi casa mientras el Covid se apoderaba del mundo, veía en Netlifx la serie documental Indian Matchmaking, el registro de cómo Sima Taparia, oriunda de Mumbai, trabaja como una especie de Tinder con patas. Una casamentera que en su despacho recibía miles de solicitudes de solteros indios que soñaban con encontrar a la pareja adecuada. ¿Es el amor una cosa química y una fuerza misteriosa? ¿Es un contrato en el que se trabaja para que se sostenga de manera amable en el tiempo? Ella se basaba en los requerimientos de los participantes, algunas veces se aconsejaba por un astrólogo anciano que sonaba sabio, y finalmente hacía los matches, de manera bastante análoga, no tan sofisticada como los algoritmos de las aplicaciones de citas.

Eso sí, el trabajo de Sima, y la forma sobre la que hablaba del amor frente a las cámaras, era tan poco romántica que desalentaba. Incluso, entre algunas escenas, entrevistaron a parejas más viejas y consolidadas —algunas formadas por la misma Sima—, y allí contaban las cosas buenas que pudieron conseguir con el paso del tiempo: la paciencia, el acompañamiento y la funcionalidad.

Discursos ejecutivos, casi empresariales, desapegados de pasión y de romance, lejos de esos impulsos animales, intensos, que han inspirado al arte a lo largo de toda la historia. ¿Cuál será la forma correcta de amar? ¿Habrá un término medio entre esas dos narrativas? Porque no se puede vivir para siempre de efervescencia, pero anidarse en una comodidad absoluta, carente de erotismo, tampoco es la idea.

De las nuevas parejas que aparecen en la serie, lo que no fallaba —siguiendo con el vocabulario ejecutivo— eran las transacciones. Presentes y regalos, desde algunos muy sofisticados, como carísimas joyas de piedras exóticas, hasta otros abstractos, como experiencias, salidas a comer e incluso viajes. Hacerse regalos es algo que no falla en ninguna cultura romántica, al parecer. Aquí un listado de hombres nos cuenta qué espera para este San Valentín.

Marcos Soto (44) ya no creía en los cuentos de hadas cuando conoció a Andrea Inostroza. Tenía 37 años cuando la vio por primera vez; se encontraron por casualidad en un evento de trabajo. “Lo que me enamoró de ella fue su carácter, lo decidida que es. Eso me hizo sentir seguro, que podía confiar en ella”, recuerda.

Ya llevan ocho años juntos. Con la llegada de la pandemia, además de sentir que fue una prueba para su relación, ella lo motivó a que llevaran un estilo de vida más saludable y comenzaron a hacer crossfit. Por eso, para este San Valentín a Marco le encantaría recibir las Nano X1 de Reebok. Unas zapatillas ligeras pero con un buen refuerzo en el talón. El sitio destaca su amortiguación y dice que son perfectas para movimientos como saltos, burpees o estocadas.

Para complementar su rutina, agregaría al carrito de compras una barra olímpica de 20 kg, con discos de 10, 15 y 20 libras de peso. En Falabella, la marca china Basko ofrece este producto hecho de acero cromado, que incluye pinzas y tiene un diámetro de agarre de 30 milímetros.

“Me gustaría tener un personal trainer contratado por todo el año”, sueña Marcos. El sitio de ThFit.cl cuenta con planes de entrenamientos funcionales para sus centros de Vitacura y la Dehesa, pero también tienen otros en modalidad on-line para los que no quieren salir de la casa, que son bastante populares en Instagram, donde tienen más de 100 mil seguidores.

Matías Sepúlveda (28) vive en Nueva York hace cinco años. En 2017 estaba saliendo con otro joven y juntos fueron a una fiesta donde conoció a su actual marido, Carlton. No fue amor a primera vista, pero formaron parte de un grupo de amigos que empezó a verse frecuentemente. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que tenían mucha química. “Es la mejor persona que conozco”, lo describe Matías. Hoy ya cumplen 3 años de casados y justo este domingo se cambiarán de casa. Arriba del camión un 14 de febrero, lo único que Matías quiere es llegar al nuevo lugar, instalarse y encontrarse con un reconfortante colchón.

El colchón Eurotop de Drimkip tiene la cualidad de ser memory foam. Está hecho de un material sintético que se adapta a los cambios de temperatura, durabilidad, peso, absorbe el movimiento y elimina los puntos de presión. Los colchones inteligentes son firmes y prometen que si una persona sale de la cama, no despertará a su pareja por el movimiento. La más agradecida de todo esto es la espalda, ya que el colchón se adapta a la persona y la curvatura natural de su cuerpo.

También están en la misión de armar una terraza cómoda, pero con estilo. Este set metálico está compuesto por un sofá de dos cuerpos, dos sillas individuales y una mesa de centro. Y ese color verde transmite una vibra más latina y botánica, que quedaría perfecta en medio de esa selva de concreto. “Para mí el amor es como un viaje, personal e interpersonal, y uno se lleva en una maleta respeto, admiración, alegría, la emoción de proyectarse y querer la compañía del otre”, dice.

Ignacio Gajardo (23) conoció a su polola en la universidad, eran compañeros. No hablaban mucho en persona porque él es tímido, entonces la empezó a seguir por instagram. Empezaron a interactuar y la realidad superó sus expectativas: ella, además de linda, era dulce y simpática. Él se enamoró. Sin embargo ella estaba en una relación, pasó más de un año para que las cosas salieran como él quería.

Cuando llegó la cuarentena, el último fin de semana antes del confinamiento, en lugar de salir ellos decidieron quedarse juntos en la casa. La mayor parte del año ni se vieron, viven en comunas distintas y fueron cuidadosos con las normas, pero hablaban por videollamada. “Me gusta que me quiera hacer parte de su mundo”, dice él. “Ella es preocupada y dulce”

“No tenemos tantas fotos juntos, pero me gustaría tener una de los dos en la mesa de noche”, cuenta. Este set de 7 marcos de mica, es de un color que se asemeja a la madera y combina con cualquier cosa. Aunque ya viene con ilustraciones trendy en su interior, cualquiera se puede reemplazar por una foto romántica. “Recuerdo que apenas pasamos a fase dos corrimos a juntarnos. Fue lindo”, recuerda él. Cada uno vive en la casa de sus familias.

A Ignacio le encantaría que Francisca le regalara una planta. “Me gustaría que ella eligiera una para mí”, dice. Las plantas de interior más populares en los Pinterest millennial son sin duda los filodendros y los ficus. En Plantme.cl hay buenas opciones, con maceteros autorregantes, de cobre, de mimbre y otros materiales que se verían lindos en cualquier casa.

“Love doesn’t come in a minute. Sometimes it doesn’t come at all. I only know that when I’m in it, it isn’t silly, love isn’t silly at all”, canta Paul McCartney en “Silly love songs”. Y no le puedo encontrar más razón. No tengo idea de qué recibiré este año, pero como no ando con mucha liquidez, y desarrollé el síndrome de la cabaña —salir a un restaurant en tiempos de covid para mí es un plan que prefiero perderme—, regalaré la versión noventera del cassette: una playlist de Spotify. Esta idea la copié de un Instagram y me pareció excelente. Desde los Bee Gees, Chicago, Clairo hasta Kali Uchis serán parte del soundtrack de este 14 de febrero.

