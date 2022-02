LG StandbyMe: Sígueme, Monitor Amigo

Dentro del mar de pantallas, monitores y televisores que se presentaron en la pasada feria CES de Las Vegas, hubo algunos que destacaron, principalmente, por su originalidad antes que por su calidad de imagen. Uno de los más comentados en esa ocasión fue el StandbyME de LG, un novedoso monitor móvil que, amparado en un mástil y una base con ruedas, le permite fácilmente desplazarse por cualquier rincón de la casa o departamento. Incluso, en una terraza o patio, gracias a su autonomía y a su conectividad inalámbrica.

Muy probablemente, es lo que se viene. Si bien claramente no está destinado a ser un producto de uso masivo, sí apunta a una nueva necesidad de contar con una buena pantalla a mano, más allá de la del celular, claro está. El contar con una única pantalla que se ajuste a las necesidades de todas las habitaciones de un hogar ahora es perfectamente posible. O para tenerla un rato en lugares donde habitualmente no habría acceso a un televisor tradicional. Como el baño –porqué no–, una pieza de invitados, la terraza o el patio.

La idea es seguir la tendencia del cord cutter, es que dicta que las nuevas generaciones cada vez van a estar menos atadas a un dispositivo en particular, especialmente televisores, en lo que se refiere al cable y la TV abierta. Como sabemos, los nuevos consumidores gustan del consumo on demand, aquí, ahora y especialmente, cuando quiero. Esa un poco la idea del StandbyMe.

LG StandbyMe – Especificaciones:

Dimensiones (con soporte): 621 x 1065 x 397 (pantalla horizontal, posición inferior) / 621 x 1265x 397 (pantalla horizontal, posición superior) / 621 x 1195 x 397 (retrato de pantalla, posición inferior) / 621 x 1395 x 397 (retrato de pantalla, posición superior)

Peso: (con soporte): 17.5 Kg.

Pantalla: Táctil FHD IPS de 27″ (1920x1080) y HDR10 Pro

Sistema de sonido: 10 W (2 canales) con sonido AI

Sistema operativo: WebOS ThinQ

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, HDMI, USB, duplicación de celular, Apple AirPlay 2 y Apple HomeKit

Unboxing:

Al sacar los componentes de la caja, nos encontramos principalmente con una gran base redonda con cinco ruedas, que permiten un muy fluido desplazamiento, incluso en alfombras, y una entrada para la toma de corriente, además de su conexión para el mástil. Luego, tenemos una larga base cilíndrica para montar el monitor y la pantalla en cuestión. Armar el dispositivo no es para nada complicado –inclusive para personas con poca destreza manual, como el suscrito–, ni tampoco se necesitan herramientas especiales. En breves minutos, además de los ajustes iniciales, el StandbyMe queda listo para ser utilizado.

En un comienzo, el diseño (color blanco crema) me pareció sencillo, demasiado funcional y hasta algo espartano en sus características. Pero a los pocos días, me pude dar cuenta que el monitor de alguna manera se había logrado mimetizar satisfactoriamente con el entorno del living y otras habitaciones. Es decir, es en general muy poco invasivo. Sólo fue cosa de costumbre. Y por cierto, “arrastrar” el monitor desde la base y transportarlo dentro de la casa o el departamento es fácil y no requiere de un esfuerzo adicional.

Pero antes de entrar de lleno en la funcionalidad, autonomía y poder de desplazamiento de la unidad, centrémonos unos instantes en su pantalla que, a la larga, es la que otorga su principal uso y foco de atención. Hablamos de una pantalla LED táctil de 27″, full HD. El soporte permite fácil y fluidamente desplazar el monitor en la posición que queramos, vertical u horizontal, además de inclinarlo, girarlo, rotarlo en 180 grados y posicionarlo como uno guste. Las inclinaciones son infinitas, ya sea de pie, frente a un escritorio o al estar sentado en un sillón. En ese sentido, los ángulos visuales que logra el monitor, de acuerdo a la necesidades, son perfectos. En cuanto a conectividad, no hay nada que se quede afuera: tenemos Wi-Fi, bluetooth, NFC, USB, duplicación de celular, Apple AirPlay 2 y Apple HomeKit, además de contar con un puerto HDMI.

De inmediato, la pantalla y su sistema operativo invitan a la exploración intuitiva ya sea a través del tacto o de su control remoto.

Experiencia de Uso:

La gran gracia del StanbyME es que pueda llegar a rincones que, de otra manera, una tele tradicional no podría por la obvia necesidad de estar conectado a la corriente o a fuentes HDMI. Y por el peso, obviamente. Por ejemplo, en la cocina. Considerando que uno pasa más tiempo del que se imagina en la cocina, el hecho de poder cocinar un plato o realizar cualquier otra actividad similar es sumamente distinta teniendo a la mano una pantalla que, por cierto, puede ser activada de manera táctil o a través de un cómodo control remoto, que es una funcionalidad clave que le otorga muchos puntos de valor a su fácil manejo.

En verdad, una vez que el dispositivo tiene una carga completa desde cualquier toma corriente de la casa, las posibilidades de uso son realmente infinitas. Y si el usuario es ‘tevito’, el StandbyMe puede llegar a ser un excelente e invaluable compañero de aventuras. Si bien no tuve oportunidad de sacarlo al exterior, que funcione en un patio es totalmente posible. En un asado, por ejemplo. El parrillero ahora nunca tendrá la necesidad de dejar la carne botada para ir a ver un gol. O trasladarla al jardín, durante una cálida noche de verano, aunque desde la marca me reconocieron que el desplazamiento sobre pasto evidentemente no es tan prolijo. Se entiende.

A su vez, las posibilidades de contenido son multitudinarias. Todo es posible que sea reproducido desde el monitor, ya sean plataformas de streaming tradicionales como Netflix, Amazon Prime, HBO Max o el sorprendente Pluto TV, hasta Youtube, videojuegos o múltiples canales de contenido específico que van desde deportes a noticias y otros contenidos. El pareo vía NFC de mi celular y mi tablet –ambos de distintas marcas– fue automático, inmediato y sin mayores problemas.

Evidentemente la posibilidad HDMI permite tanto conectarse a un computador o a una consola, pero también a un televisor. Aunque claro, la idea del aparato es ser, como decíamos, un dispositivo cord cutter, si consideramos que la duración de la batería le permite una independencia de hasta tres horas, de sobra para realizar una rutina de ejercicios, ver un partido de fútbol afuera, las noticias o incluso una película en la cocina.

Un detalle interesante es que además del obvio y amplio uso doméstico para el cual está dirigido, las posibilidades para usarlo fuera de la casa, en una oficina o en establecimientos educacionales, para salas de clases por ejemplo, pueden ser sumamente variadas.

Conclusión:

Como producto de innovación, LG se anota un batatazo de creatividad con un artículo de nicho que viene a satisfacer nuevos tipos de necesidades, especialmente para las nuevas generaciones que no gustan estar “atadas” a un solo escenario. Puede que no sea para todo tipo de público, pero quienes vean en él una solución, será una necesidad satisfactoriamente concretada.

Y sí, puede ser que la pantalla podría ser levemente más grande y su resolución algo más alta, aunque es altamente posible que LG mejore esos detalles en próximas ediciones. Pero por lo pronto, podemos asegurar que es uno de los gadgets más novedosos e innovadores que hemos probado últimamente. Y si bien puede parecer algo extravagante en un principio, al tenerlo, uno se da cuenta de cuánto podemos llegar a querer nuestras pantallas.